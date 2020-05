با توجه به بنچمارک اخیری که از ردمی ۱۰X با پردازنده مدیاتک Dimensity 820 گرفته شد، این گوشی توانست محصولات مجهز به پردازنده کوالکام اسنپدراگون ۷۶۵G را پشت سر بگذارد.

اینطور که به نظر می‌رسد، با عرضه پردازنده مدیاتک Dimensity 820، شیائومی قصد دارد از فرصت استفاده کرده و میان‌رده‌های متعددی را مجهز به آن راهی بازار کند. اخیرا شنیده بودیم ردمی نوت ۱۰ و ردمی K30i جز آن دسته از میان‌رده‌هایی هستند که شیائومی در آن‌ها از پردازنده جدید و قدرتمند مدیاتک استفاده می‌کند اما ظاهرا یک محصول دیگر نیز تحت عنوان ردمی ۱۰X در دست ساخت قرار دارد که از این پردازنده به عنوان قلب تپنده خود بهره می‌برد.

در مراسم معارفه پردازنده Dimensity 820، دیدیم مدیاتک آن را با اسنپدراگون ۷۶۵G مقایسه کرد که در اکثر بخش‌ها پیروزی از آن نماینده تازه وارد مدیاتک شد. اما تصمیم گرفتیم قضاوت نهایی را زمانی بگیریم که یک گوشی از این پردازنده استفاده کند تا بتوانیم نتیجه قابل اعتمادتری داشته باشیم و خوشبختانه روز گذشته این اتفاق رخ داد و بنچمارک گوشی ردمی ۱۰X با Dimensity 820 منتشر شد. (البته پیش‌تر از این هم یک بار بنچمارک ردمی نوت ۱۰ با این پردازنده قبل از معرفی آن منتشر شد).

این محصول در بنچمارک AnTuTu امتیاز ۴۰۹.۴۴۹ را کسب کرد در حالی که Dimensity 800 به امتیاز ۳۰۰.۰۰۰ رسیده بود. یک دلیل که باعث افزایش قابل توجه اختلاف پردازنده جدیدتر شده، اضافه شدن یک هسته اضافه به پردازشگر گرافیکی است که از ۴ به ۵ رسیده.

همچنین این پردازنده در بخش تک هسته و چند هسته نیز عملکرد حیرت‌انگیزی از خود به جای گذاشت که پیش‌تر در گیک‌بنچ هم شاهد آن بودیم. مدیاتک با افزایش فرکانس هسته‌های Cortex-A76 از ۲.۰ گیگاهرتز در Dimensity 800 به ۲.۶ گیگاهرتز باعث شد محصول جدید در بخش میان‌رده، بی‌رقیب باشد.

در رابطه با نام دقیق M2004J7BC (شماره مدل محصولی که در این بنچمارک حضور دارد) هنوز اطلاع دقیقی نداریم اما احتمالا این بنچمارک‌ها متعلق به ردمی ۱۰X است، گوشی جدیدی که به گفته لو ویبینگ، مدیرعامل ردمی، به پردازنده جدید مدیاتک مجهز خواهد شد و در تاریخ ۲۶ ماه مه (۶ خرداد) معرفی می‌شود.

اما نکته مهم‌تر از نام این گوشی، مقایسه مدیاتک Dimensity 820 با رقبا است. با نگاهی به امتیازات، می‌بینیم این پردازنده نتوانست Dimensity 1000L را پشت سر بگذارد اما Dimensity 800 را با اختلاف نسبتا خوبی شکست داد. جالب است بدانید Dimensity 800 قدرتی معادل اسنپدراگون ۷۶۵G را ارائه می‌دهد. شما عزیزان می‌توانید با نگاهی به تصویر زیر، امتیاز پردازنده‌های مختلف طی سال‌های اخیر را مشاهده کنید. (روی تصویر کلیک کنید).

