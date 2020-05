جزئیات و اطلاعات تازه از اپل گلس لو رفت؛ با عینک واقعیت افزوده اپل آشنا شوید

Jon Prosser بار دیگر اطلاعاتی جدید از محصولات آینده اپل منتشر کرده و با سابقه درخشانی هم که دارد، تا حد زیادی می‌توان به اطلاعات او اعتماد کرد. خبری که امروز منتشر کرده درباره عینک واقعیت افزوده اپل است که گویا با نام اپل گلس به بازار عرضه خواهد شد.

آنطور که جان پراسر می‌گوید، تمام تحلیل‌ها و پردازش‌های اپل گلس قرار است روی آیفون انجام شود و مثلا اینطور نیست که این عینک‌ها به صورت مجزا بتوانند کار کنند؛ از این نظر، اپل گلس شباهت زیادی به نسل اول اپل واچ خواهد داشت که برای انجام بیشتر وظایف خود به آیفون وابسته بود.

عینک Apple Glass قرار است با قیمت ۴۹۹ دلار عرضه شود که البته اگر نسخه پزشکی برای عدسی عینک داشته باشید، باید هزینه آن را جدا پرداخت کنید. همچنین این عینک‌ها قرار نیست به صورت عینک آفتابی عرضه شوند. اولین پروتوتایپ‌های این عینک هم ساخته شده و در حال آزمایش است و آنطور که جان پراسر می‌گوید، مدلی که او دیده دارای فریم پلاستیکی بوده اما ممکن است در زمان معرفی شاهد فریم فلزی برای این عینک باشیم.

روی دسته سمت راست این عینک هم سنسورهای LiDAR تعبیه شده و به جز آن، هیچ دوربین دیگری روی این عینک قرار نمی‌گیرد. البته LiDAR را هم به سختی می‌توان یک دوربین نامید چراکه قابلیت عکاسی و فیلم‌برداری ندارد. احتمالا اپل برای حفظ حریم خصوصی افراد، از اضافه کردن دوربین به اپل گلس خودداری کرده است. همچنین گفته شده که این عینک‌ها دارای یک پایه پلاستیکی خواهند بود که به کمک آن و با فناوری شارژ بی‌سیم، شارژ می‌شود.

همانطور که رابط کاربری iOS را اپل Springboard نام‌گذاری کرده، رابط کاربری این عینک‌ها نیز قرار است Starboard لقب بگیرند. همچنین روی هر دو شیشه اپل گلس شاهد اطلاعات و به طور کل رابط کاربری این عینک هستیم. برای کنترل رابط کاربری نیز می‌توان با جابه‌جایی دست در جلوی عینک این کار را انجام داد و یا از ژست‌های حرکتی روی فریم عینک استفاده کرد. احتمالا یکی از کاربردهای سنسور LiDAR برای کنترل رابط کاربری این عینک است تا کاربر بتواند با حرکت دادن دست خود در جلوی عینک، رابط کاربری را کنترل کند.

جان پراسر همچنین می‌گوید که برای اتصال این عینک‌ها به آیفون، کاربر باید QR کد اختصاصی عینک را اسکن کند. این QR کد متفاوت با مدل‌های معمول خواهد بود و اپل مثل همیشه، استایل خاص خود از QR Code را خواهد ساخت؛ مثل چیزی که از ابتدا در اپل واچ شاهد بوده‌ایم.

همچنین این محصول، به عنوان یک محصول دیگر یا همان One More Thing معروف، معرفی خواهد شد. زمان معرفی هم آنطور که جان پراسر عقیده دارد، در سه ماهه پایانی سال جاری میلادی و در مراسم معرفی آیفون ۱۲ خواهد بود. درواقع اپل می‌خواهد هر طور که شده اپل گلس را در مراسمی بزرگ و با حضور خبرنگاران معرفی کند اما اگر پاندمی ویروس کرونا باعث شود تا معرفی آیفون ۱۲ هم بدون حضور خبرنگاران برگزار شود، احتمالا معرفی اپل گلس هم به سال بعد موکول خواهد شد.

همچنین باید بگوییم که مثل نسل اول اپل واچ، اپل گلس قرار نیست در زمان معرفی به بازار عرضه شود و احتمالا باید یک سال منتظر عرضه این محصول به بازار بمانیم.

عینک واقعیت افزوده اپل چیزی نیست که اولین بار باشد در مورد آن می‌شنویم. چند سالی است که شایعات مختلف درباره این محصول اپل منتشر می‌شود اما تا به حال کسی تا این حد از جزئیات آن صحبت نکرده بود. شما درباره اپل گلس چه فکر می‌کنید؟

