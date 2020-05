سازمان‌دهندگان نمایشگاه تکنولوژی IFA 2020 اعلام کردند که این رویداد به‌صورت حضوری در اواخر تابستان برگزار می‌شود. با این حال از آنجایی که شیوع گسترده ویروس کرونا منجر به لغو یا مجازی شدن رویدادهای تکنولوژی شده، این نمایشگاه هم قرار است به صورت متفاوتی برگزار شود.

تاریخ برگزاری این نمایشگاه از سوم تا پنجم سپتامبر (۱۳ تا ۱۵ شهریور) است و به همین خاطر نخستین رویداد مهم فناوری محسوب می‌شود که بعد از شیوع کرونا برگزار خواهد شد.

در ماه آوریل، برگزارکنندگان نمایشگاه IFA 2020 به دلیل ممنوعیت‌های اعمال شده در برلین برای برگزاری رویدادهایی با حضور بیش از ۵ هزار نفر، اعلام کردند که رویداد موردنظر به‌طور نوآورانه‌ای برگزار خواهد شد. حالا طبق اعلام برگزار­کنندگان، عموم افراد نمی‌توانند در این رویداد چند روزه حضور پیدا کنند و فقط افراد با داشتن دعوتنامه می‌توانند در این نمایشگاه حاضر شوند. همچنین قرار است این نمایشگاه به ۴ رویداد کوچک‌تر تقسیم شود که در هر روز فقط هزار نفر می‌توانند شرکت کنند.

علاوه بر این، سازمان دهندگان کنفرانس می‌گویند که آن‌ها هم‌کاری نزدیکی با مقامات بهداشت عمومی در آلمان دارند تا از فاصله‌گذاری اجتماعی، کنترل دقیق جمعیت و دیگر اقدامات موثر بهداشت عمومی برای این کنفرانس اطمینان حاصل شود. همچنین قرار است برای افرادی که نمی‌توانند یا تمایل ندارند در این نمایشگاه حضور داشته باشند، رویدادهای مجازی هم برگزار شود.

