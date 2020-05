وان پلاس ۸ پرو یکی از بهترین گوشی‌های اندرویدی است که در سال ۲۰۲۰ راهی بازار شده و نه تنها از قیمت بسیار بالایی برخوردار است بلکه در بخش دوربین نیز پیشرفت‌های قابل توجهی داشته. به همین خاطر تصمیم گرفتیم به مقایسه دوربین وان پلاس ۸ پرو با آیفون ۱۱ پرو بپردازیم که شامل فیلم‌برداری و عکاسی می‌شود، تا ببینیم وان پلاس تا چه حد در این بخش پیشرفت داشته.

وان پلاس معمولا به خاطر عرضه گوشی‌هایی موسوم به قاتل پرچم‌دار معروف بود. چون معمولا محصولات این شرکت قدرتمند، با کیفیت اما ارزان قیمت بودند تا اینکه سری ۸ این رشته را برید و اکنون نمایندگان این شرکت از تمامی جهات یک پرچم‌دار هستند؛ حتی در بخش قیمت.

در سال‌های اخیر تمام تلاش‌های وان پلاس برای عرضه محصولی با دوربین قدرتمند تقریبا بی‌نتیجه بود چون همیشه رقبا آن‌ها را به سادگی پشت سر می‌گذاشتند. اما به گفته وان پلاس این موضوع با معرفی وان پلاس ۸ پرو تغییر کرده و به همین خاطر قصد داریم ببینیم این حرف تا چه حد درست است.

برای مقایسه دوربین وان پلاس ۸ پرو، آیفون ۱۱ پرو را به عنوان رقیب انتخاب کردیم. محصولی که به هیچ عنوان در زمینه عکاسی و فیلم‌برداری ضعیف نیست و اتفاقا یکی از بهترین‌های سال قبل بود. به طور کلی نتیجه این مقایسه در عکاسی، خصوصا در تاریکی و بدون حالت شب، به نفع نماینده وان پلاس و در بخش فیلم‌برداری نیز به نفع آیفون بود که هم کنتراست تصویر بهتری داشت، هم جزئیات و رنگ‌ها در آن به خوبی به نمایش درآمد.

در حال حاضر آیفون ۱۱ پرو در رده ۱۱ در وب‌سایت Dxomark قرار دارد در حالی که وان پلاس ۸ پرو هنوز مورد بررسی قرار نگرفت. در پایان بر اساس آنچه که وب‌سایت منبع از این مقایسه مشاهده کرد، نتایج را اعلام می‌کنیم اما به طور کلی قضاوت نهایی هر شخص ممکن است بر اساس نیازها و انتظاراتی که در زمینه عکاسی و فیلم‌برداری دارد متفاوت باشد. به خاطر داشته باشید در حال حاضر قیمت نسخه‌های ۲۵۶ گیگابایتی این دو گوشی در وب‌سایت وان پلاس و اپل، به ترتیب ۹۹۹ و ۱۱۴۹ دلار است.

توجه داشته باشید در این مطلب تصاویر و ویدئو‌های زیادی قرار داده شده لذا اگر از اینترنتی با حجم محدود استفاده می‌کنید پیشنهاد می‌شود از باز کردن ویدئو‌ها خودداری کنید.

بیشتر بخوانید: وان پلاس اعلام کرد ۵ قابلیت جدید به رابط کاربری OxygenOS اضافه خواهد شد

مقایسه دوربین وان پلاس ۸ پرو با آیفون ۱۱ پرو: صحنه شماره ۱

همیشه وقتی دو پرچم‌دار در حالت استاندارد به عکاسی می‌پردازند انتخاب برنده سخت است. هر دو تصویر همانطور که مشاهده می‌کنید فوق‌العاده با کیفیت و تا حد زیادی هم شبیه به هم هستند. شاید اندکی در تصویر وان پلاس، تمایل به زردی ببینیم اما اصلا چیزی نیست که کیفیت تصاویر را کاهش دهد.

اما وقتی روی تصویر بزرگ‌نمایی شود، نمایش جزئیات بیشتر در آیفون ۱۱ پرو کامل مشخص است. هرچند باز هم هر دو تصویر از نظر دقت رنگ، جزئیات بالا و عملکرد بی‌نظیر HDR فوق‌العاده عمل کردند. بنابراین با احتساب امتیاز بزرگ‌نمایی، می‌توان برنده این بخش را با اختلاف بسیار کم، آیفون ۱۱ پرو دانست.

برنده: آیفون ۱۱ پرو

مقایسه دوربین وان پلاس ۸ پرو با آیفون ۱۱ پرو: صحنه شماره ۲

در این تصویر در نگاه اول شاید اینطور به نظر برسد که تصویر ثبت شده توسط وان پلاس ۸ پرو غیرواقعی و اشباع شده است اما در حقیقت اینطور نیست و همه چیز، از ثبت جزئیات گرفته تا کیفیت و شفافیت تصویر، در این گوشی فوق‌العاده به نظر می‌رسد. هرچند عملکرد هر دو گوشی عالی بود اما برنده نهایی وان پلاس ۸ پرو است.

برنده: وان پلاس ۸ پرو

مقایسه دوربین وان پلاس ۸ پرو با آیفون ۱۱ پرو: صحنه شماره ۳

باز هم تفاوت خاصی در کیفیت تصاویر ثبت شده مشاهده نمی‌شود و عملکرد هر دو عالی بود. اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دریافت آیفون ۱۱ پرو توانست در نمایش جزئیات بهتر عمل کرده و تصویر ثبت شده با آن کنتراست بهتری دارد. وان پلاس ۸ پرو در نمایش رنگ آبی دیوار کمی از تعادل خارج شد اما در کل نتیجه نهایی را رضایت بخش ارزیابی می‌کنیم.

برنده: آیفون ۱۱ پرو

مقایسه دوربین وان پلاس ۸ پرو با آیفون ۱۱ پرو: صحنه شماره ۴

در این تصویر هر دو گوشی هم خوب و هم به نوعی بد عمل کردند. مثلا جزئیات نور خورشید روی دیوار در تصویری که آیفون به ثبت رساند فوق‌العاده است. از طرفی هم رنگ آسمان و دیواری که سایه روی آن افتاده در وان پلاس ۸ پرو به خوبی و با جزئیات بیشتری به نمایش درآمد. در این تصویر نمی‌توان دقیقا گفت کدام یک برتر است بنابراین بهتر است برنده‌ای نداشته باشیم.

نتیجه: مساوی (نظر شخصی: در این تصویر وان پلاس ۸ پرو به طور کلی در نمایش رنگ‌ها و جزئیات بهتر عمل کرد ولی عملکرد آیفون در کنترل نقاط روشن بسیار خوب بود. بنابراین فکر می‌کنم وان پلاس ۸ پرو در مجموع در این تصویر بهتر بود.)

بیشتر بخوانید: تست باتری وان پلاس ۸ پرو در رفرش ریت ۶۰ و ۱۲۰ هرتزی

تصویر بالا در حالت فوق عریض

از دوربین اصلی به دوربین فوق عریض سوییچ می‌کنیم تا ببینیم دقت و کیفیت آیا باز هم حفظ می‌شود یا خیر. در اینجا آیفون ۱۱ پرو دقیقا همان کیفیت رنگ را ثبت کرد که در ابتدا توسط دوربین اصلی آن به ثبت رسیده بود. اما وان پلاس ۸ پرو اندکی رنگ‌ها را سردتر از نسخه گرفته شده با دوربین اصلی نمایش داد. همینطور زاویه تحت پوشش دوربین فوق عریض آیفون بیشتر از چیزی بود که در وان پلاس به نمایش درآمد.

برنده: آیفون ۱۱ پرو

مقایسه دوربین وان پلاس ۸ پرو با آیفون ۱۱ پرو: صحنه شماره ۵

باز هم به جایی رسیدیم که انتخاب برنده بسیار دشوار شد. کنتراست تصویر در در وان پلاس به طور کلی بهتر بوده و رنگ‌ها به گونه‌ای به نمایش درآمده‌اند که تصویر نهایی زیباتر و دلنشین‌تر شده. اگر به شکوفه‌های بنفش سمت راست تصویر نگاه کنید می‌بینید که در آیفون ۱۱ پرو کمی بی روح و سرد به نمایش گذاشته شدند ولی این موضوع در وان پلاس بسیار بهتر شده. از طرفی رنگ سبز درختان سمت چپ آنقدر اشباع شده که از حالت طبیعی بیرون آمد. اما در کل می‌توان گفت عملکرد محصول چینی بهتر بوده.

برنده: وان پلاس ۸ پرو

مقایسه دوربین وان پلاس ۸ پرو با آیفون ۱۱ پرو: صحنه شماره ۶

باز هم یک تصویر سخت دیگر اما با برنده‌ای متفاوت. اگر به تصویر ثبت شده توسط وان پلاس خوب نگاه کنیم می‌بینیم اندکی تمایل به زردی در آن دیده می‌شود. این در حالی است که نماینده اپل در کنترل رنگ و همچنین واقعی نشان دادن آن بسیار خوب عمل کرد. برای درک بهتر این موضوع می‌توانید ابر پشت ساختمان در انتهای تصویر را نگاه کنید که چطور به سبب اشباع رنگ در وان پلاس از تصویر محو شد اما آیفون آن را به تصویر کشید.

البته به سبب این اشباع رنگ نوشته روی ساختمان در تصویری که وان پلاس ثبت کرد واضح‌تر است. با این اوصاف به دلیل نمایش سوژه‌های بیشتر و کنترل بهتر رنگ‌ها، می‌توان آیفون ۱۱ پرو را در این بخش برنده دانست.

برنده: آیفون ۱۱ پرو

تصویر بالا با بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری

اگر ۱۰ برابر روی تصویری که در بالا ثبت شد بزرگ‌نمایی کنیم، فکر می‌کنید کدام محصول عملکرد بهتری خواهد داشت؟ وان پلاس می‌تواند تا ۳۰ برابر بزرگ‌نمایی داشته باشد که این مقدار برای نماینده اپل به ۱۰ کاهش پیدا می‌کند. بنابراین بزرگ‌نمایی را تا بیشترین حد توانایی اپل افزایش می‌دهیم تا ببینیم کدام محصول می‌تواند دیگری را پشت سر بگذارد.

نیازی به دقت نیست و به راحتی می‌توان تشخیص داد عملکرد دوربین وان پلاس ۸ پرو در این تصویر به وضوح بهتر بوده. تصویر ثبت شده با آیفون کمی جزئیات و حالت طبیعی خود را از دست داده اما نمونه ثبت شده با وان پلاس هنوز جا برای بزرگ‌نمایی بیشتر، بدون افت محسوس کیفیت به نسبت تصویر کنونی هم دارد.

برنده: وان پلاس ۸ پرو

مقایسه دوربین تله‌فوتو وان پلاس ۸ پرو با آیفون ۱۱ پرو: صحنه شماره ۷

وان پلاس ۸ پرو از دوربین تله‌فوتو با قابلیت بزرگ‌نمایی ۳ برابری اپتیکال بهره می‌برد و این مقدار برای دوربین رقیب ۲ برابر است. در این تصویر بزرگ‌نمایی روی ۳ برابر تنظیم شده یعنی آیفون مجبور است تصویر دو برابر بزرگ‌نمایی شده را بار دیگر کراپ کند تا به میزان مورد نظر برسد.

اگر تصویر را در حالت معمولی ببینیم، آیفون ۱۱ پرو با نمایش طبیعی‌تر رنگ‌ها، سایه‌ها و کنتراست بهتر، عملکرد جالب‌تری داشت اما وقتی روی آن بزرگ‌نمایی کنید می‌بینید اشباع رنگ در وان پلاس باعث نمایش بهتر جزئیات شده. با این حال وب‌سایت منبع از برتری آیفون ۱۱ پرو در این بخش می‌گوید.

برنده: آیفون ۱۱ پرو

مقایسه دوربین وان پلاس ۸ پرو با آیفون ۱۱ پرو: صحنه شماره ۸

تصویر زیر در هر دو گوشی به طور متفاوتی ثبت شد. تقریبا می‌توان گفت هیچ وجه اشتراکی بین آن‌ها وجود ندارد اما در عین حال بسیار سخت است بخواهیم تصمیم بگیریم کدام یک عملکرد بهتری داشت. بدیهی است تصاویر ثبت شده توسط وان پلاس ۸ پرو گرم‌تر و اشباع‌شده‌تر است و به وضوح می‌توان تمایل به زردی را در آن دید.

از طرفی آیفون ۱۱ پرو هم سردتر از آنچه که باید، تصویر را ثبت کرد بنابراین برای تعیین برنده باید سراغ جزئیات برویم که باز هم در هر دو گوشی به بهترین شکل ممکن به نمایش درآمد و صرفا سلیقه کاربر در نوع رنگ‌های به نمایش درآمده است که می‌تواند برنده این بخش را مشخص کند.

نتیجه: مساوی

مقایسه دوربین وان پلاس ۸ پرو با آیفون ۱۱ پرو: صحنه شماره ۹

در این تصویر وان پلاس ۸ پرو توانست بیشترین جزئیات ممکن را به خصوص در بخش تیره مجسمه به تصویر بکشد. با نگاهی به درختان سمت چپ و راست، مثل همیشه می‌بینیم آیفون تعادل بیشتر و نمایش رنگ بهتری داشت اما سوژه اصلی که مجسمه بود، در نماینده وان پلاس بسیار بهتر به نمایش درآمد.

برنده: وان پلاس ۸ پرو

بیشتر بخوانید: بررسی اولیه وان پلاس ۸ پرو؛ قاتل پرچم‌داری که تبدیل به پرچم‌دار شد

مقایسه دوربین وان پلاس ۸ پرو با آیفون ۱۱ پرو، حالت پرتره: صحنه شماره ۱۰

در این تصویر آنقدر هر دو گوشی به بهترین شکل ممکن در محو کردن پس زمینه و سوا کردن سوژه اصلی از آن خوب عمل کردند که اصلا نمی‌توان برنده را از بین آن‌ها انتخاب کرد. اگر روی عکس بزرگ‌نمایی کنید به خوبی می‌توانید مشاهده کنید چگونه خز بدن سگ از گل‌ها و درخت‌های موجود در پس زمینه عکس جدا شده. تصویر ثبت شده توسط وان پلاس کنتراست بهتری دارد و از طرف دیگر آیفون کمی تصویر روشن‌تری ثبت کرد. اگر رنگ‌های اشباع شده پس زمینه را نادیده بگیریم، هر دو گوشی وظیفه اصلی خود را در محو کردن پس زمینه به بهترین شکل انجام دادند.

نتیجه: مساوی

مقایسه دوربین وان پلاس ۸ پرو با آیفون ۱۱ پرو، حالت پرتره: صحنه شماره ۱۱

مجددا در حالت پرتره، وان پلاس ۸ پرو رنگ مشکی را بسیار بهتر و عمیق‌تر به تصویر کشید این در حالی است که آیفون ۱۱ پرو مانند تصویر بالا تمایل به روشن کردن تصویر داشت. هیچ کدام از دو گوشی رنگ مشکی تی‌شرت را با پس زمینه سیاه ترکیب نکردند و همین مسئله فوق‌العاده است.

در مورد نرده پشت سر که در محدوده محو شده قرار دارد، آیفون ۱۱ پرو بسیار بهتر عمل کرده و به خوبی می‌توان تفاوت رنگ سیاه پشت آن را مشاهده کرد. روی صورت سوژه مورد نظر هم جزئیات بیشتری در این گوشی ثبت شده و حتی موهای خاکستری روی صورت هم به وضوح به نمایش درآمده است در حالی که وان پلاس ۸ پرو دقت کافی در این زمینه به خرج نداد.

برنده: آیفون ۱۱ پرو

مقایسه دوربین وان پلاس ۸ پرو با آیفون ۱۱ پرو، سلفی: صحنه شماره ۱۲

در این بخش دو تصویر توسط هر یک از گوشی‌ها ثبت شد. در یکی از آن‌ها آفتاب پشت گوشی و در دیگری، کنار آن قرار دارد. هر دو گوشی عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود به نمایش گذاشتند اما نمونه ثبت شده توسط وان پلاس ۸ پرو اندکی روشن‌تر، شارپ‌تر و پر جزئیات‌تر بود.

برنده: وان پلاس ۸ پرو (در هر دو تصویر)

مقایسه دوربین وان پلاس ۸ پرو با آیفون ۱۱ پرو در شب، حالت شب خاموش: صحنه شماره ۱۳

در این مقایسه حالت شب در هر دو گوشی خاموش بود و لذا هر دو تصویر در شرایطی به ثبت رسیدند که حالت شب در آن‌ها غیرفعال بود. اما در نهایت می‌بینیم عملکرد نماینده وان پلاس بهتر بوده. هرچند هنوز اشباع شدید رنگ‌ها در این گوشی دیده می‌شود در حالی که آیفون سعی دارد همه چیز در حالت طبیعی باقی بماند.

برنده: وان پلاس ۸ پرو

مقایسه دوربین در شب، حالت شب خاموش: صحنه شماره ۱۴

مجددا حالت شب در هر دو محصول خاموش است اما باز هم با وان پلاس ۸ پرو به آنچه که هدف مقایسه بود می‌رسیم. تصاویر روشن‌تر، شارپ‌تر و شفاف‌تر هستند اما در آیفون ۱۱ علی‌رغم کیفیت بالای تصویر، روشنایی که انتظار داشتیم را نمی‌بینیم. البته یکی از برتری‌های عالی آیفون به نسبت رقیب کنترل هایلایت‌ها است. این نکته را می‌توان در نور تیر چراغ برق به خوبی مشاهده کرد.

برنده: وان پلاس ۸ پرو

مقایسه دوربین در شب، حالت شب خاموش: صحنه شماره ۱۵

با افزودن کمی نور به صحنه، داستان عوض می‌شود و حالا این آیفون است که تصاویر روشن‌تری ثبت کرده و به سبب توانایی مثال زدنی آن در کنترل هایلایت، هیچ جزئیاتی در اطراف نقاط خیلی روشن از بین نرفته است.

برنده: آیفون ۱۱ پرو

مقایسه دوربین در شب، حالت شب خاموش: صحنه شماره ۱۶

در این تصویر مجددا حالت شب خاموش است اما باز هم وان پلاس توانست تصویری با جزئیات بالا در سایه‌ها به ثبت برساند. مسئله‌ای که به خاطر تاریکی بیش از حد تصویر ثبت شده توسط آیفون ۱۱ پرو در آن شاهد نیستیم.

برنده: وان پلاس ۸ پرو

مقایسه دوربین در شب، حالت شب خاموش: صحنه شماره ۱۷

روشن‌تر بودن تصاویر هنگامی که از سوژه‌های ثابت عکاسی می‌کنیم می‌تواند باعث برتری وان پلاس ۸ پرو شود اما وقتی سوژه ما نتواند ثابت سر جای خود بایستد چطور؟ در اینجا به گوشی نیاز داریم که بتواند در حالت شب نیز سرعت ثبت و پردازش خوبی داشته باشد. نکته مهمی که در وان پلاس شاهد نبودیم اما نماینده اپل به خوبی از پس انجام آن برآمد.

با بزرگ‌نمایی روی سر سگ به خوبی می‌توانید تار شدن آن را در وان پلاس تماشا کنید چون این سگ دائما در حال حرکت بود. آیفون ۱۱ پرو اما به خوبی توانست از سرعت بالای شاتر دوربین خود استفاده کرده و تصویر خوبی به ثبت برساند. هرچند وان پلاس تصویر روشن‌تری ثبت کرده اما به خاطر کیفیت بالای نمونه ثبت شده توسط آیفون، در این بخش این گوشی برنده می‌شود. (این دو تصویر در یک زمان به ثبت رسیده‌اند).

برنده: آیفون ۱۱ پرو

مقایسه دوربین در شب، حالت شب روشن: صحنه شماره ۱۸

حالت شب در وان پلاس ۸ پرو Nightscape و در آیفون ۱۱ پرو Night Mode نام دارد. با فعال کردن این گزینه تصاویری به ثبت رسید که اصلا انتخاب برنده از بین آن‌ها آسان نیست. هر دو تصویر فوق‌العاده هستند اما همانطور که می‌بینید آیفون توانست اندکی در روشن‌تر کردن تصویر بهتر عمل کند اما وقتی تصویر را بزرگ‌نمایی می‌کنیم می‌بینیم جزئیات بیشتری در تصویر گرفته شده با وان پلاس وجود دارد.

بنابراین اگر طرفدار روشن‌تر بودن تصویر هستید اما به جزئیات زیاد اهمیت نمی‌دهید، آیفون ۱۱ پرو برای شما برنده این بخش خواهد بود. اما اگر وجود نور معمولی با حفظ جزئیات در اولویت قرار دارد، این نماینده وان پلاس است که پیروز خواهد شد. به طور کلی وب‌سایت منبع وان پلاس ۸ پرو را برنده این بخش اعلام کرد.

برنده: وان پلاس ۸ پرو

مقایسه دوربین در شب، حالت شب روشن: صحنه شماره ۱۹

در تصویر ثبت شده توسط وان پلاس ۸ پرو، هایلایت به خوبی کنترل نشده و محدوده دینامیکی نیز پایین است. رنگ‌ها اندکی اشباع شده و به آبی تمایل دارند. در آیفون ۱۱ پرو مکس اما اوضاع متفاوت است. هایلایت بسیار خوب کنترل شده و رنگ‌ها نیز دقیق‌تر به نمایش در آمده‌اند. بنابراین برنده در این بخش نماینده اپل خواهد بود.

برنده: آیفون ۱۱ پرو

بیشتر بخوانید: علاقه انکار ناپذیر مدیرعامل شیائومی به آیفون ۱۱ خبرساز شد

مقایسه دوربین در شب، حالت شب روشن: صحنه شماره ۲۰

اگرچه در این دو تصویر همه چیز رنگارنگ و روشن ثبت شده اما نمونه ثبت شده با وان پلاس جزئیات بیشتری به نسبت رقیب دارد؛ به خصوص روی تابلوهای LED. در آیفون این جزئیات تار شده اما وان پلاس ۸ پرو به خوبی در حفظ کیفیت آن‌ها موفق عمل کرد.

برنده: وان پلاس ۸ پرو

مقایسه دوربین فوق عریض در شب، حالت شب خاموش: صحنه شماره ۲۱

با تغییر دوربین از عریض به فوق عریض و در حالی که حالت شب غیر فعال است، به وضوح می‌توان برتری وان پلاس ۸ پرو را مشاهده کرد. اگرچه تا دریافت نور کمی باید معطل بمانیم اما نتیجه نهایی ارزشش را دارد.

برنده: وان پلاس ۸ پرو

مقایسه تصویر پرتره در شب، حالت شب خاموش: صحنه شماره ۲۲

خب در هیچ یک از دو تصویر زیر صورت سگ را مشاهده نمی‌کنیم اما به طور کلی تصویر نهایی جالب از آب درآمد. آیفون ۱۱ پرو جزئیات بیشتری را ثبت کرد و وان پلاس ۸ پرو هم به سختی توانست سوژه را از پس زمینه تشخیص داده و سوا کند. به همین خاطر آیفون ۱۱ پرو در این بخش برنده خواهد بود.

برنده: آیفون ۱۱ پرو

مقایسه دوربین وان پلاس ۸ پرو با آیفون ۱۱ پرو، سلفی، حالت شب خاموش: صحنه شماره ۲۳

وان پلاس در عکاسی سلفی در شرایطی که می‌توان گفت هیچ نوری وجود نداشت، عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داد و توانست علی‌رغم مصنوعی کردن صورت با اعمال بیش از حد فرایند حذف نویز، تصویر نهایی خوبی را ثبت کند. آیفون ۱۱ پرو اما ظاهرا تمایلی به انجام این کار نشان نداد و باز هم مثل همیشه اصرار به طبیعی جلوه دادن صورت داشت. در نتیجه، نویز شدیدی را در تصویر ثبت شده توسط این گوشی می‌بینیم که حتی به تصویر پشت سوژه نیز رسیده. نقطه‌ای که در وان پلاس به خوبی به نمایش درآمد.

برنده: وان پلاس ۸ پرو

مقایسه دوربین سلفی وان پلاس ۸ پرو با آیفون ۱۱ پرو: صحنه شماره ۲۴

در این تصویر اما پس زمینه نور بیشتری دارد و می‌بینیم وان پلاس باز هم در فرایند حذف نویز زیاده روی کرد، به طوری که صورت کاملا از حالت طبیعی خود خارج شد. اما این مشکل در آیفون ۱۱ دیده نشد و این محصول رنگ پوست را کمی طبیعی‌تر نشان داد. اگرچه کمی نویز در آن دیده می‌شود و با بزرگ‌نمایی، تصویر پس زمینه محصول وان پلاس با جزئیات بهتری دیده می‌شود اما این بار باید رای را به نماینده اپل بدهیم که در حفظ رنگ‌های طبیعی عملکرد بسیار خوبی داشت.

برنده: آیفون ۱۱ پرو

بیشتر بخوانید: نبرد ۱۰۸ مگاپیکسلی‌ها؛ مقایسه شیائومی می ۱۰ پرو با گلکسی اس ۲۰ اولترا

مقایسه دوربین وان پلاس ۸ پرو با آیفون ۱۱ پرو: فیلم‌برداری

وقتی به بخش فیلم‌برداری رسیدیم، آیفون ۱۱ پرو واقعا بهتر عمل کرد. این گوشی حتی زمانی که مورد بررسی وب‌سایت Dxomark هم قرار گرفته بود به خاطر عملکرد خارق‌العاده‌اش در فیلم‌برداری تحسین شد و به نظر می‌رسد حتی درچم‌دار سال ۲۰۲۰ وان پلاس هم نتوانست مانع از یکه تازی آن شود. رنگ سبز درختان و بوته‌ها در این محصول کاملا طبیعی به نظر می‌رسد و کیفیت کلی نیز به لطف عملکرد حیرت‌انگیز لرزشگیر اپتیکال فوق‌العاده است.

در طرف مقابل اما وان پلاس ۸ پرو قرار دارد که رنگ‌ها را از حالت طبیعی خارج کرده و هنگامی هم که لرزش و حرکات زیاد باشد، کیفیت فیلم به طرز محسوسی کاهش پیدا می‌کند. شما عزیزان می‌توانید در ویدئوی زیر کیفیت این دو را مقایسه کنید.

دانلود mp4

در فیلم‌برداری با دوربین فوق عریض هم عملکرد آیفون بسیار عالی بود. خصوصا در بکارگیری لرزشگیر اپتیکال که حین فیلم‌برداری با این دوربین بسیار بکار می‌آید. در اینجا باز هم آیفون پیروز است اما نه با اختلاف فاحش. در ویدئوی اول نمونه فیلم ضبط شده با وان پلاس و در ویدئوی دوم، فیلم مربوط به آیفون ۱۱ را مشاهده می‌کنیم.

دانلود mp4

دانلود mp4

نکته جالبی که وجود دارد، عملکرد عالی میکروفون‌های وان پلاس است که صدای بسیار شفاف و واضحی را به همراه بیس مناسب منتقل می‌کنند. در طرف مقابل اما آیفون در فرکانس‌های میانی بلندتر و واضح تر است.

از کیفیت میکروفون که بگذریم، به بحث فوکوس و جذب نور خودکار می‌رسیم که بدون شک هر دو محصول عملکردی مثال زدنی از خود نشان دادند. در این بخش نمی‌توان برنده خاصی را انتخاب کرد چون همه چیز روان و بدون مشکل پیش رفت. در ویدئوی اول تست فوکوس خودکار وان پلاس ۸ پرو و در ویدئوی دوم، عملکرد فوکوس خودکار آیفون ۱۱ پرو را مشاهده می‌کنید.

دانلود mp4

دانلود mp4

به بزرگ‌نمایی که می‌رسیم، آیفون در نهایت تا ۶ برابر بزرگ‌تر از حالت عادی فیلم‌برداری می‌کند ولی این مقدار در وان پلاس به ۱۰ برابر می‌رسد. البته هر دو میزان از بزرگ‌نمایی به صورت دیجیتال صورت می‌گیرند و به همین خاطر آنچه که در وان پلاس می‌بینیم کمی مصنوعی و بی‌کیفیت به نظر می‌رسد؛ طوری که شاید از آن استفاده نکنید. لازم به ذکر است هر دو گوشی در فوکوس روی سوژه عملکرد خوبی از خود نشان دادند.

دانلود mp4

در فیلم‌برداری با دوربین سلفی هم آیفون ۱۱ را به عنوان برنده انتخاب می‌کنیم چون هم جزئیات در آن بهتر به نمایش درآمد، هم کنتراست تصویر عالی بود و هم کنترل هایلایت در آن به خوبی صورت گرفت. شما عزیزان می‌توانید این مسئله را در ویدئوی زیر به وضوح ببینید. البته وان پلاس هم در این زمینه بسیار خوب عمل کرد اما رنگ پوست سوژه و محیط اطراف اندکی از حالت طبیعی خارج شد.

دانلود mp4

در نهایت اما می‌رسیم به فیلم‌برداری در شب؛ جایی که باز هم آیفون را به عنوان برنده نهایی می‌بینیم. اگر به خاطر داشته باشید در بالا به این موضوع اشاره کردیم که وان پلاس گاهی اوقات به خاطر استفاده بیش از حد از الگوریتم‌های حذف نویز، باعث غیر طبیعی شدن مناظر می‌شود که خب این مسئله در فیلم‌برداری در نور شب هم به چشم می‌خورد. حتی کنترل نقاط روشن هم در این محصول به درستی صورت نمی‌گیرد و آیفون بسیار بهتر عمل می‌کند. هرچند در نمایش رنگ‌ها وان پلاس تلاش خوبی به خرج داد و نتیجه آن هم ضبط ویدئویی شارپ‌تر و زیباتر بود.

دانلود mp4

نتیجه ویدئو به این صورت بود که ۳ امتیاز برای آیفون ثبت شد به خاطر عملکرد پایدار آن در همه تست‌ها و ۱ امتیاز هم برای وان پلاس ۸ پرو به خاطر میکروفون فوق‌العاده با کیفیت و شارپ‌تر بودن تصویر در نور شب. با احتساب این ۴ امتیاز، نتیجه کلی ۱۴-۱۴ مساوی شد.

بیشتر بخوانید: علاقه انکار ناپذیر مدیرعامل شیائومی به آیفون ۱۱ خبرساز شد

جمع‌بندی

البته باز هم باید منتظر بمانیم ببینیم وب‌سایت Dxomark چه نمره‌ای به وان پلاس ۸ پرو می‌دهد چون این کمپانی به صورت بسیار تخصصی به بررسی دوربین‌ها می‌پردازد. با توجه به مقایسه‌ای که وب‌سایت Phonearena انجام داد، هم آیفون ۱۱ پرو و هم وان پلاس ۸ پرو در یک سطح قرار داشتند و نمی‌توان گفت یکی بر دیگری برتری دارد. حتی زمان‌هایی هم که محصولی را به عنوان برنده در یک بخش اعلام می‌کردیم اختلاف عملکرد آنقدرها زیاد نبود. البته در بخش فیلم‌برداری این موضوع کمی متفاوت است.

بدیهی است دوربین تنها بخشی کوچک اما مهم از گوشی را تشکیل می‌دهد و نه کل آن را و خب نمی‌توان زیاد از عملکرد نماینده وان پلاس ناامید بود. این شرکت در اولین تجربه خود در راستای ساخت یک محصول گران قیمت و همه فن حریف بسیار خوب عمل کرد و تلاش آن نیز تحسین برانگیز است. اما اینطور که به نظر می‌رسد به جای تمرکز روی فرایندهای پردازش تصویر، روی اشباع کردن رنگ آن‌ها تمرکز کرد به گونه‌ای که تقریبا در تمامی تصاویر، شفافیت و زیبایی در نمونه‌های ثبت شده با این گوشی بیشتر بود اما آیفون سعی می‌کرد به واقعیت نزدیک باشد.

فراموش نکنید وان پلاس علاوه بر این دوربین قدرتمند از پردازنده فوق‌العاده اسنپدراگون ۸۶۵، ۱۲ گیگابایت رم و نمایشگر بسیار با کیفیت با رفرش ریت بالا بهره می‌برد و لذا قطعا کار کردن با آن لذت بخش‌تر از تجربه کار با آیفون خواهد بود و این مسائل می‌تواند تا حدودی ضعف این گوشی را در عکاسی و فیلم‌برداری کمرنگ کند. به طور کلی هر دو محصول عملکرد خارق‌العاده‌ای از خود نشان دادند و انتخاب برنده به عهده کاربر است که برای چه اهدافی آن‌ها را خریداری می‌کند.

نظر شما در رابطه با وان پلاس ۸ پرو و آیفون ۱۱ پرو چیست؟ اگر قرار بود بین این دو یکی را به عنوان گوشی اصلی خود انتخاب کنید، کدام یک شانس بیشتری برای انتخاب شدن داشت؟

بیشتر بخوانید: مقایسه دوربین هواوی P40 پرو، P30 پرو، گلکسی اس ۲۰ اولترا و آیفون ۱۱ پرو مکس

منبع: phonearena

The post مقایسه دوربین وان پلاس ۸ پرو با آیفون ۱۱ پرو در عکاسی و فیلم‌برداری appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala