در چند هفته گذشته، شایعات از محصول جدیدی از اپل به نام ایرپادز استدیو خبر دادند که قرار است اولین هدفون روگوشی این شرکت با لوگو اپل باشد. فارغ از مشخصاتی که برای اولین هدفون مستقل اپل اعلام شده است، نکته جالب دیگری هم وجود دارد و آن انتقال خط تولید ایرپادز استدیو به ویتنام است.

اگرچه تا کنون محصولاتی مانند ایرپادز نیز در ویتنام تولید شده‌اند، اما ایرپادز استدیو اولین محصول کوپرتینویی‌هاست که تمامی فرایند تولید خود، از آغاز تا پایان را در ویتنام پشت سر خواهد گذاشت. به‌طور معمول، اپل تولید محصولات خود را در چین آغاز می‌کرد و سپس با تولید کنندگان سایر کشورها نیز وارد همکاری می‌شد تا بتواند به تقاضای بازار پاسخ دهد؛ اما این بار اوضاع کمی متفاوت است. به نظر می‌رسد علت اصلی این تصمیم افزایش تنش‌ها میان آمریکا و چین و جدی‌تر شدن جنگ تجاری میان این دو کشور است.

همچنین، اپل اعلام کرده است که قصد دارد خط تولید آیفون را هم به مناطق دیگر و کشورهایی مانند هند منتقل کند. با توجه به این که آیفون محبوب‌ترین محصول و یکی از اصلی‌ترین تولیدات سودآور این شرکت است، به نظر می‌رسد عظم اپل در راستای راضی نگه داشتن ترامپ و خروج از چین جدی است.

با این وجود، گفته می‌شود پس از آغاز فرایند تولید، بخشی از خط تولید ایرپادز استدیو در چین مستقر خواهد شد؛ اما از تفاوت تعداد دستگاه‌های تولید شده در این کشور با خط تولید مستقر ویتنام اطلاعی در دست نیست. البته منطقی است که اپل فعلا بیشترین سفارش را به خط تولید چین واگذار کند؛ زیرا با چگونگی فعالیت در چین آشناست.

با توجه به خبرهای منتشر شده، کوپرتینویی‌ها برای آغاز تولید ایرپادز استدیو در ویتنام با دو تولید کننده به نام‌های Gortek و Luxshare وارد مذاکره شده‌اند. به علاوه، منابع خبری در گزارش خود به این موضوع نیز اشاره کرده‌اند که اپل تصمیم دارد درباره ظرفیت‌های تولید در این منطقه دانش بیشتری کسب کند و حتی فراتر از آن، به دنبال آشنایی بیشتر با شرایط منطقه‌ای است تا خط تولید خود را در این کشور گسترش دهد. این کمپانی علاقه‌مند است تا درباره ظرفیت‌های تحقیق، توسعه، آزمایش، سرهم‌بندی و تولید در این منطقه بیشتر بداند.

ایرپادز استدیو اولین هدفون روگوشی است که با لوگو اپل عرضه خواهد شد. البته این کمپانی با محصولات برند بیتس سهم خوبی از این بازار کسب کرده و به یکی از بازیگران اصلی آن تبدیل شده است. طبق گزارش‌ها، ایرپادز استدیو برای موفقیت در بازار از ویژگی‌هایی بهره می‌گیرد که عامل موفقیت خانواده ایرپادز بوده‌اند، مانند نویز کنسلینگ. همچنین، این هدفون به ویژگی‌هایی مانند تشخیص سر و گردن مجهز خواهد بود تا بسته به حالت قرار گیری‌ هدفون روی گوش شما، پخش موزیک را فعال یا متوقف کنند. انتظار می‌رود تولید انبوه ایرپادز استدیو به‌زودی آغاز و به فاصله کوتاهی وارد بازار شود. قیمت احتمالی این محصول ۳۴۹ دلار اعلام شده است.

