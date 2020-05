کمپانی ویوو تبلیغات مربوط به پرچم‌دار بعدی خود به نام X50 را آغاز کرده است. در ویدیویی که در شبکه اجتماعی Weibo منتشر شده، شاهد ماژول دوربین این گوشی هستیم که از دوربین پریسکوپی، دو لنز معمولی و یک دوربین اصلی با لنز غول‌پیکر بهره می‌برد. این دوربین اصلی از یک نوع گیمبال رباتیک بهره می‌برد و به همین خاطر یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های دوربین مذکور، سیستم لرزشگیر پیشرفته آن است.

در همین رابطه باید به گوشی مفهومی یا کانسپت فون Vivo Apex 2020 اشاره کنیم که به دلیل بحران ویروس کرونا در اختیار خبرنگاران قرار نگرفت؛ دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی آن گوشی هم از سیستم لرزشگیر مشابه گیمبال بهره می‌برد. به گفته ویوو، این سیستم نسبت به لرزشگیرهای مرسوم ۲۰۰ درصد عملکرد بهتری دارد و به همین خاطر کاربران برای ثبت ویدیوهای روان‌تر و عکس‌های باکیفیت‌تر در محیط‌های کم‌نور می‌توانند از این مشخصه استفاده کنند. حالا به نظر می‌رسد ویوو X50 اولین محصول تجاری این شرکت است که همراه با تکنولوژی مذکور روانه‌ی بازار می‌شود. در ادامه می‌توانید تیزر منتشر شده را تماشا کنید.

گوشی مفهومی Apex 2020 همچنین مجهز به دوربین پریسکوپی خاصی بود که از اجزای متحرک بهره می‌برد و می‌توانست زوم ۵ و ۷ برابری را امکان‌پذیر کند. باید خاطرنشان کنیم دیگر دوربین‌های پریسکوپی مجهز به قطعات ثابت هستند و به غیر از زوم اصلی برای فاصله‌های کانونی مختلف، از ویژگی‌های نرم‌افزاری استفاده می‌کنند. در حال حاضر معلوم نیست که آیا چنین مشخصه‌ای به ویوو X50 راه پیدا کرده یا نه.

همچنین این احتمال وجود دارد که X50 از سنسور دوربین ۵۰ مگاپیکسلی ISOCELL GN1 بهره ببرد که روز گذشته سامسونگ از آن رونمایی کرد. مدیرکل ویوو در پست مربوط به تیزر این محصول، اعلام کرد که سنسور اصلی از اندازه ۱/۱.۳ اینچ با پیکسل‌های ۲.۴ میکرومتری بهره می‌برد که با مشخصات سنسور GN1 همخوانی دارد. رویداد مربوط به معرفی ویوو X50 حدود دو هفته دیگر در تاریخ ۱ ژوئن برگزار می‌شود.

