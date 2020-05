در ماه مارس شایعاتی با مضمون سنت‌شکنی گوگل و عدم استفاده از چیپست پرچم‌دار در پیکسل ۵ منتشر شد. طبق این شایعات، گوگل پیکسل ۵ به چیپست‌های سری ۸۰۰ اسنپ دراگون مجهز نخواهد بود و در عوض، از یک چیپست میان‌رده استفاده خواهد کرد.

شایعات دیگری که از XDA Developers سرچشمه می‌گیرند نیز ادعاهای قبلی درباره استفاده نسل بعدی پرچم‌دار گوگل از چیپست میان‌رده را تایید می‌کنند. در حالی‌که هنوز مشخص نیست پیکسل ۵ دقیقا از کدام مدل از چیپست‌های میان‌رده موجود استفاده خواهد کرد، هر روز اطمینان ما نسبت به عدم استفاده از چیپ پرچم‌دار اسنپ دراگون ۸۶۵ بیشتر می‌شود.

چند روز قبل گوگل غیر مستقیم به برچسب قیمتی ۶۹۹ دلار برای یک گوشی پریمیوم اشاره کرد که انتظار می‌رود همان پیکسل ۵ باشد. با توجه به این بازه قیمتی، تمام شواهد از کنار کشیدن گوگل از بازار گوشی‌های پرچم‌دار پریمیوم و ورودش به قلمرو میان‌رده‌های سطح بالا حکایت دارند.

XDA مدعی است با استفاده از شیوه‌های پیچیده کدگشایی توانسته پیش‌بینی کند که گوگل در پیکسل ۵ از اسنپ دراگون ۸۶۵ بهره نخواهد گرفت؛ اما نتوانسته به‌طور دقیق به مدل پردازنده استفاده شده برای این گوشی دست پیدا کند و با توجه به شواهد موجود به اسنپ دراگون ۷۶۵ به عنوان گزینه احتمالی اشاره می‌کند.

اگر در نهایت این پیش‌بینی به واقعیت تبدیل شود، نسل بعدی خانواده پیکسل از شبکه ۵G هم پشتیبانی خواهد کرد که می‌تواند به یک عامل موفقیت برای این گوشی تبدیل شود. البته اسنپ دراگون ۷۶۵ دو نسخه دیگر نیز دارد: اسنپ دراگون ۷۶۵G و ۷۶۸G که نسخه اول بیشتر بر گیمینگ متمرکز است و نسخه دوم که نسخه‌ای به‌روزتر از آن محسوب می‌شود.

با توجه به این‌که هر سه نسخه از این چیپست از سوکت‌ها و نرم افزار یکسان استفاده می‌کند، گوگل می‌تواند بدون نگرانی از یکپارچه‌سازی سخت افزار و نرم افزار، از هر یک از این سه مدل در پیکسل ۵ استفاده کند.

در حال حاضر نمی‌توان با قطعیت به هیچ‌یک از این شایعات و گمان‌ها نگریست و تنها چیزی که می‌دانیم این است که مدارک زیادی مبنی بر میان‌رده بودن پیکسل ۵ و عدم تجهیز آن به چیپست پرچم‌دار اسنپ دراگون ۸۶۵ وجود دارد. اگر شیوع ویروس کرونا تاثیر چندانی بر بخش سخت افزاری گوگل نداشته باشد، انتظار می‌رود نسل جدید خانواده پیکسل در پاییز پیش رو معرفی شود.

