دقایقی قبل گوشی آنر X10 رسما معرفی شد که ارزان‌ترین گوشی ۵G این برند به حساب می‌آید. در مقایسه با نسل قبلی، این گوشی از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کند، نمایشگر بزرگ‌تری دارد، از دوربین اصلی بهتری بهره می‌برد و در ضمن مجهز به باتری بزرگ‌تر با شارژ سریع‌تری است.

آنر برای گوشی X10 از نمایشگر ۶.۶۳ اینچی LCD فاقد بریدگی و حفره استفاده کرده و نسبت تصویر آن به ۲۰:۹ می‌رسد. از جمله ارتقاهای آن نسبت به نسل قبلی می‌توان به رفرش ریت ۹۰ هرتز اشاره کرد. قلب تپنده این گوشی، تراشه ۵G کایرین ۸۲۰ است که به لطف فناوری جدید Super Uplink، سرعت آپلود را افزایش می‌دهد.

در کنار این تراشه، رم مبتنی بر تکنولوژی LPDDR4X و حافظه UFS 2.1 آن را همراهی می‌کنند. انرژی این گوشی از جانب باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که از شارژ سریع ۲۲.۵ وات پشتیبانی می‌کند. همچنین آنر X10 مجهز به اندروید ۱۰ است که بر روی آن رابط کاربری Magic UI 3.1 قرار گرفته.

همانطور که گفتیم نمایشگر این گوشی فاقد بریدگی و حفره است که این امر به لطف دوربین سلفی پاپ‌آپ ۱۶ مگاپیکسلی امکان‌پذیر شده است. در پنل پشتی ماژول مستطیل شکل دوربین توجه را جلب می‌کند و در این میان دوربین اصلی از سنسور ۴۰ مگاپیکسلی IMX600y سونی با فیلتر رنگی RYYB بهره می‌برد که پیش از این، دوربین مذکور در گوشی‌های آنر V30 پرو و هواوی میت Xs مورد استفاده قرار گرفته است. در کنار دوربین اصلی هم باید به اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی اشاره کنیم.

حسگر اثر انگشت این گوشی در لبه‌ی کناری آن قرار گرفته که در عرض ۰.۳ ثانیه می‌تواند گوشی را آنلاک کند. مدل ۶/۶۴ گیگابایتی این گوشی با قیمت ۲۶۷ دلاری روانه‌ی بازار چین می‌شود. برای خرید مدل‌های ۶/۱۲۸ و ۸/۱۲۸ گیگابایتی هم به ترتیب باید مبلغ ۳۰۹ و ۳۳۷ دلار بپردازید. این گوشی از ۶ روز دیگر یعنی ۲۶ مه به دست کاربران چینی می‌رسد.

منبع: GizmoChina

The post آنر X10 با پشتیبانی از ۵G و قیمت مناسب معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala