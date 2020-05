Ming-Chi Kuo را دیگر همه می‌شناسند و بدون شک او مشهورترین تحلیلگر مسائل حوزه اپل است. حالا او به تازگی گزارشی منتشر کرده که طبق آن، اپل می‌خواهد هدفون‌های سیمی EarPods را از بسته‌بندی نسل بعدی آیفون یعنی آیفون ۱۲، حذف کند. این کار قطعا باعث رشد در فروش نسل دوم ایرپادز خواهد شد زیرا کاربران آیفون ۱۲ دیگر قرار نیست یک هدفون رایگان در بسته‌بندی گوشی خود داشته باشند.

Kup همچنین می‌گوید که اپل احتمالا تخفیف‌های بزرگ برای ایرپادزهای خود در تعطیلات سال آینده میلادی در نظر می‌گیرد و قرار هم نیست که شاهد هیچ ایرپادز جدیدی حداقل تا سال ۲۰۲۱ باشیم.

وقتی اپل جک هدفون را از آیفون ۷ حذف کرد، برای اینکه جلوی نارضایتی بیش از حد کاربران را بگیرد، هدفون‌های EarPods که به پورت لایتنینگ مجهز شده بودند را در بسته‌بندی محصول حفظ کرد و حتی یک دانگل برای اضافه کردن پورت ۳.۵ میلی‌متری به آیفون در بسته‌بندی این گوشی‌ها قرار داد. اما حالا حذف همین هدفون هم شاید باعث ناراحتی بسیاری از کاربران آیفون ۱۲ به بعد شود. طیف گسترده‌ای از کاربران هنوز از هدفون‌های درون بسته‌بندی آیفون‌های خود استفاده می‌کنند اما با حذف این مورد، مجبور می‌شوند یا سراغ خرید هدفونی با پورت لایتنینگ بروند که به جز اتصال به آیفون برایشان کاربرد دیگری ندارد و یا هم اینکه سراغ هدفون‌های بلوتوث مثل ایرپادز بروند.

با وجود پاندمی ویروس کرونا که باعث شده فروش ایرپادز در نیمه دوم امسال کاهش پیدا کند، Kuo عقیده دارد که به محض شروع فصل تعطیلات و خرید، اپل در فروش ایرپادز پرو رکورد خواهد زد. او مشخصا پیش‌بینی می‌کند که امسال اپل در مجموع بتواند ۹۳ میلیون ایرپادز بفروشد که نسبت به فروش ۸۰ میلیونی سال گذشته میلادی، رشد قابل توجهی است.

ماه گذشته Kuo پیش‌بینی کرده بود که امسال قرار نیست شاهد بروزرسانی سخت‌افزاری در دو هدفون ایرپادز و ایرپادز پرو باشیم.

از همین رو، زمانی که آیفون ۱۲ معرفی شود، نسل دوم ایرپادز هم ۱۸ ماهه خواهد شد و به نظر زمان خوبی است تا اپل با گذاشتن تخفیف زیاد روی این محصول، فروش آن را بیشتر کند. اما Kuo می‌گوید این هم تنها یک حدس است و اطلاعاتی از برنامه‌های بازاریابی اپل ندارد. اما با این واقعیت که EarPods تنها ۲۹ دلار قیمت دارد ولی ارزان‌ترین ایرپادز ۱۵۹ دلار، بعید نیست که اپل روی ایرپادز تخفیف بگذارد؛ هرچند برای مدتی محدود پس از عرضه آیفون ۱۲.

در یکی دو سال اخیر حتی در خبرها داشته‌ایم که ممکن است اپل، آیفون و ایرپادز را به صورت باندل و بایکدیگر اما با تخفیفی جزئی به فروش برساند. این ایده هنوز اجرایی نشده و شاهد آن نبوده‌ایم. شاید این هم یکی از پلن‌ها برای فروش آیفون ۱۲ باشد.

اپل از اولین آیفون تا به امروز و در مدل‌های آیفون ۱۱، همیشه هدفون را بسته‌بندی قرار داده‌است. حتی اولین آیفون اگر یادتان باشد، دارای یک داک شارژر هم در بسته‌بندی بود که دیگر از آیفون ۳G به بعد از بسته‌بندی حذف شد. EarPodsها نیز اولین بار در سال ۲۰۱۲ و در کنار آیفون ۵ معرفی شدند که بعدا در آیفون ۷ به بعد به پورت لایتنینگ مجهز شدند. اگر این خبر درست باشد، آیفون ۱۲ اولین آیفونی خواهد بود که فاقد هدفون در بسته‌بندی است. شما درباره این موضوع چه فکر می‌کنید؟

