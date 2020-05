در این مطلب به مقایسه اینتل Core i5-10600K با Ryzen 5 3600 می‌پردازیم تا ببینیم آیا جدیدترین نماینده اینتل می‌تواند میان رده سال قبل AMD را پشت سر بگذارد یا خیر.

زمانی که اینتل از پردازنده‌های نسل ۱۰ خود با نام کامت لیک اس (Comet Lake S) رونمایی کرد، می‌دانستیم بین مدل Core i5-10600K و Ryzen 5 3600 از شرکت رقیب یعنی AMD مبارزه سختی در خواهد گرفت. AMD اکنون در بازار پردازنده‌ها رشد تدریجی و بسیار خوبی را تجربه می‌کند و با سیاست قیمتی فوق‌العاده‌ای که دارد، حتی در برخی از بازارها توانست اینتل را پشت سر بگذارد.

Ryzen 5 3600 سال قبل راهی بازار شد و اگرچه از نظر فرکانس پایین‌تر از رقیب خود در آن زمان یعنی Core i5-9600K قرار می‌گرفت، اما به خاطر فناوری هایپر تردینگ و در نتیجه انجام کار بیشتر در هر هسته، عملکرد و قیمت بسیار معقول، بین کاربران به محبوبیت بالایی دست یافت. البته شاید بهتر بود در این مقایسه مدل Ryzen 5 3600X را انتخاب می‌کردیم که فرکانس پایه آن ۳.۶ و فرکانس حداکثر آن نیز ۴.۴ گیگاهرتز بود اما خب این مدل تنها ۰.۲ گیگاهرتز در حالت بوست با مدل X تفاوت دارد که خب قابل چشم پوشی است.

معمولا نبرد بین این دو برند به این صورت است که اینتل در انجام بازی‌ها و AMD برای تولید کنندگان محتوا انتخاب مناسبی هستند اما این اختلاف عملکرد آنقدر نبود که اختلاف قیمتی بین هم‌ رده‌ها را نادیده بگیریم. حال با در نظر گرفتن این شرایط، فکر می‌کنید با عرضه Core i5-10600K، اینتل می‌تواند به سلطنت چند ساله خود ادامه دهد یا باز هم نماینده‌ای از AMD آن را از نظر به صرفه بودن پشت سر می‌گذارد؟

مقایسه اینتل Core i5-10600K با Ryzen 5 3600 – قیمت و موجودی

اینتل Core i5-10600K حدودا ۲۶۲ دلار قیمت گذاری شد که خب می‌توان گفت کاملا مشابه پردازنده نسل قبل است. (Core i5-9600K با قیمت ۲۶۲ دلار راهی بازار شده بود). در طرف مقابل اما رایزن ایستاده که حدودا ۱۰۰ دلار از نماینده اینتل ارزان‌تر است. در واقع Ryzen 5 3600 با قیمت ۱۶۰ دلار راهی بازار شد و از آن جایی که مدت زمان زیادی هم از عرضه آن گذشته شاید بتوان با قیمت کمتری هم آن را خریداری کرد.

در حال حاضر که نسل ۱۰ از پردازنده‌های اینتل راهی بازار شده‌اند شاید افت قیمتی را برای مدل‌های قدیمی شاهد باشیم. البته این اتفاق افتاد. مثلا Core i5-9600K اکنون ۲۰۰ دلار قیمت دارد ولی باز هم آنقدر نیست که بتوان آن را به Ryzen 5 3600 ترجیح داد؛ محصولی که از ۶ هسته و ۱۲ رشته بهره می‌برد و بسیار پردازنده توانایی است. اما در برابر نسل جدید چطور؟

لازم به ذکر است پردازنده رایزن سری ۳۰۰۰ در بازار کشور ما موجود هستند اما برای نسل جدید پردازنده‌های اینتل باید منتطر بمانیم.

مقایسه اینتل Core i5-10600K با Ryzen 5 3600 – مشخصات فنی

بزرگ‌ترین تغییر اینتل Core i5-10600K به نسبت نسل قبل، پشتیبانی آن از فناوری هایپر تردینگ است. قابلیتی که معمولا فقط پردازنده‌های بالارده اینتل یا پایین‌رده از آن پشتیبانی می‌کردند و نه میان‌رده‌ها. البته حتی سری i7 هم گاهی اوقات از این فناوری بی‌بهره بودند. اما خوشبختانه اینتل تصمیم گرفت در سری ۱۰، استراتژی متفاوتی را در پیش گرفته و تقریبا همه مدل‌های خود را (به جز سری پنتیوم)، به آن مجهز کند.

بدین ترتیب اینتل Core i5-10600K از ۶ هسته و ۱۲ رشته بهره می‌برد که فرکانس پایه در آن‌ها ۴.۱ گیگاهرتز است. این میزان در حالت توربو برای یک هسته به ۴.۸ گیگاهرتز و برای تمامی هسته‌ها به ۴.۵ گیگاهرتز افزایش می‌یابد. از آن جایی هم که این پردازنده ضریب باز است، می‌توان آن را اورکلاک هم کرد. پردازنده گرافیکی این محصول UHD 630 است که خب بدیهی است نمی‌توان زیاد روی توانایی‌های آن حساب کرد. اینتل Core i5-10600K حدودا ۱۲۵ وات توان مصرفی دارد که این میزان ۳۰ وات بیشتر از نسل قبل است.

با پشتیبانی از ۱۶ مسیر PCIe 3.0، تا ۱۲۸ گیگابایت حافظه رم دو کاناله DDR4 با باس ۲۹۳۳ مگاهرتز و ۱۲ مگابایت کش سطح سوم، نماینده اینتل به یک محصول بسیار قدرتمند در بازار میان‌ رده‌ها تبدیل می‌شود. اما این پایان کار نیست. چرا که رقیبی قدرتمند و ارزان قیمت آن طرف مقایسه وجود دارد.

Ryzen 5 3600 از تعداد هسته و رشته برابری بهره می‌برد اما فرکانس پایه و حداکثر آن پایین‌تر از نماینده اینتل است (۳.۶ گیگاهرتز در حالت پایه که در بالاترین میزان خود به ۴.۲ گیگاهرتز می‌رسد). نکته جالب در مورد پردازنده‌های AMD، توانایی بالای آن‌ها در اورکلاک است بدون اینکه نیازی به هزینه اضافی صرف خرید مدل مخصوص این کار داشته باشید.

یکی از نکات مثبت این پردازنده، (ممکن است برای برخی‌ها نقطه ضعف باشد)، عدم بهره‌مندی آن از گرافیک داخلی است که به میزان زیادی روی کاهش قیمت تمام شده تاثیر دارد. توان مصرفی Ryzen 5 3600 حدودا نصف رقیب است و به تنها ۶۵ وات می‌رسد. همچنین پشتیبانی از ۲۰ مسیر PCIe 4.0، تا ۱۲۸ گیگابایت رم DDR4 با باس ۳۲۰۰ مگاهرتز و ۳۲ مگابایت کش سطح سوم، حداقل روی کاغذ، نبرد این دو را بسیار سخت و نفس گیر می‌کند.

برای خرید پردازنده Core i5-10600K نیاز دارید مادربرد جدیدی را سازگار با چیپست LGA 1200 خریداری کنید و این یعنی اگر در حال حاضر از Core i5-9600K استفاده می‌کنید، برای تغییر پردازنده باید مادربرد خود را نیز تعویض کنید که این اصلا خبر خوبی نیست. اما Ryzen 5 3600 از همان سوکت AM4 پشتیبانی می‌کند که پردازنده‌های قدیمی‌تر از آن پشتیبانی می‌کردند. حتی گفته می‌شود نسل جدید پردازنده‌های AMD یعنی رایزن ۴۰۰۰ هم با مادربردهای سری B450 و X470 پشتیبانی می‌کنند و این موضوع کاملا می‌تواند به زیان اینتل تمام شود.

مقایسه اینتل Core i5-10600K با Ryzen 5 3600 – عملکرد

از آن جایی که پردازنده اینتل به تازگی راهی بازار شده هنوز کاربران وقت کافی برای تست و ارزیابی عملکرد آن نداشتند اما خوشبختانه وب‌سایت Forbes توانسته این پردازنده را در بازی‌های مختلف مورد بررسی قرار دهد. به لطف تست‌های این وب‌سایت، می‌توانیم هم عملکرد پردازنده Ryzen 5 3600 و هم مدل X آن را با نماینده اینتل مقایسه کنیم.

اما قبل از آن می‌پردازیم به ادعای اینتل در رابطه با پردازنده‌های جدید. این شرکت در مراسم معارفه ادعا کرد نسل ۱۰، بازی Mount & Blade II: Bannerlord را با ۳۳ درصد فریم ریت بیشتر اجرا می‌کند که این میزان در بازی‌هایی چون Player Unknown: Battlegrounds و Monster Hunter World به ترتیب به ۱۰ و ۱۳ درصد می‌رسد. بدیهی است نمی‌توان دقیقا مشخص کرد تفاوت عملکرد چقدر است. بنابراین، باید ببینیم وب‌سایت Forbes چه نتیجه‌ای از مقایسه خود گرفت. (همه این پردازنده‌ها با گرافیک انویدیا RTX 2070 سوپر و رم کورسیر با باس ۳۴۶۶ مگاهرتز تست شده‌اند). مقادیر نمایش داده شده، کمترین و میزان متوسط نرخ فریم هستند.

پردازنده Ryzen 5 3600 Ryzen 5 3600X Core i5-10600K Borderlands 3 – وضوح FHD، سطح High ۷۴-۹۹ ۷۴-۱۰۱ ۷۵-۱۰۳ Far Cry New Dawn – وضوح FHD، سطح Ultra ۷۹-۱۱۲ ۸۲-۱۱۷ ۹۰-۱۲۹ Metro Exodus – وضوح FHD، سطح Ultra، گزینه hairworks خاموش ۳۹-۷۶ ۳۸-۷۸ ۴۲-۸۲ Dota 2 – وضوح FHD، سطح Ultra – دایرکت ایکس ۱۱ ۹۵-۱۵۶ ۹۷-۱۶۰ ۱۱۱-۱۸۸

حال می‌پردازیم به تست این سه پردازنده در تولید محتوا و رندرینگ سنگین. در تست اول، مدت زمان صرف شده برای پردازش و خروجی ویدئوی ۴K اندازه گیری می‌شود. بنابراین، هر چه مقادیر کمتر باشد بهتر است.

پردازنده Ryzen 5 3600 Ryzen 5 3600X Core i5-10600K Adobe Premiere Pro CC 2020 – خروجی ویدئو ۴K ۲۲۲ ثانیه ۲۱۴ ثانیه ۲۲۳ ثانیه Blender 2.82 – رندر صحنه BMW27 ۲۳۸ ثانیه ۲۲۷ ثانیه ۲۲۳ ثانیه HandBrake v1.3.2 – تبدیل ویدئو ۴K ۱۶۷ ثانیه ۱۶۲ ثانیه ۱۷۵ ثانیه

اکنون، به امتیاز پردازنده‌ها در بنچمارک‌های مختلف می‌پردازیم. در این بخش هرچه مقادیر بیشتر باشد بهتر است.

پردازنده Ryzen 5 3600 Ryzen 5 3600X Core i5-10600K PC Mark 10 – ویرایش تصویر ۴.۲۷۷ ۴.۴۲۲ ۳.۹۴۶ Cinebench R20 – چند رشته ۳.۵۳۸ ۳.۶۸۱ ۳.۵۱۴ Cinebench R20 – تک رشته ۴۷۸ ۴۹۶ ۴۸۹ توان مصرفی در حالت لود کامل ۱۷۵ ۱۹۶ ۱۵۷

همانطور که مشاهده کردید، در انجام بازی‌ها بدون شک نماینده اینتل پردازنده برتر است. سال گذشته دیدیم حتی پردازنده Core i5-9600K نیز توانست در انجام بازی‌ها ار رقبای هم رده خود از تیم سرخ پیشی بگیرد و خب این برتری با نسل ۱۰ نیز حفظ شده و جای تعجبی هم نداشت. اما مثل همیشه، در تولید محتوا این پردازنده‌های رایزن بودند که عملکرد بهتری داشتند.

نتیجه‌ گیری

در این جا بررسی چند نکته حائز اهمیت است. در انجام بازی‌های رایانه‌ای همیشه گرافیک است که حرف اول را می‌زند و اگرچه پردازنده گرافیکی Core i5-10600K توانایی اجرای محتوا در وضوح ۴K را هم دارد، اما نمی‌توان اصلا روی قدرت آن برای اجرای بازی حساب کرد. بنابراین اگر یک گرافیک قدرتمند در اختیار داشته باشید، هیچ نگرانی هم از بابت اجرای بازی‌ها نخواهید داشت.

اما اگر فریم ریت برایتان بسیار مهم است، باید چیزی حدود ۱۰۰ دلار اضافه بپردازید. این در حالی است که پردازنده ارزان قیمت AMD می‌تواند با همان قیمت، دست شما را برای اورکلاک باز بگذارد. البته با نماینده اینتل می‌توانید به فرکانس خیره کننده ۵.۱ گیگاهرتز هم دست پیدا کنید اما اینکه بدانیم برای این تفاوت فرکانس باید مبلغ هنگفتی را بپردازیم، کمی توی ذوق می‌زند.

از طرفی، اگر از کاربران AMD هستید و مادربرد B450 یا X470 در اختیار دارید، بدون نیاز به تعویض هیچ قطعه‌ای می‌توانید این پردازنده یا حتی نسل جدید را (رایزن ۴۰۰۰) را هم خریداری کنید. اما مهم نیست سیستم مبتنی بر اینتل شما اکنون چقدر بروز و قدرتمند است، برای خرید نسل ۱۰ حتما نیاز به تغییر مادربرد دارید. از طرفی قیمت لوازمی که با اینتل سازگار باشد بسیار گران‌تر از رقیب است و به همین خاطر برای دریافت اندکی فریم ریت بیشتر باید مبلغ زیادی را هزینه کنید. در حالی که با هر دو پردازنده می‌توانید سال‌های زیادی را با بهترین کیفیت به انجام بازی‌های گوناگون بپردازید.

با این اوصاف باز هم انتخاب با شماست. همیشه کاربر است که تعیین می‌کند چه وسیله‌ای نیاز او را به بهترین شکل ممکن برطرف می‌کند. هدف این مقایسه آشنایی شما عزیزان با کارایی و قدرت پردازنده‌های هم رده با نسل جدید اینتل بود که هم قیمت کمتری دارند و هم از نظر کارایی، تفاوت چندانی با آن‌ها ندارند.

خبر خوب این است که به زودی AMD از پردازنده‌های رایزن ۴۰۰۰ با معماری Zen 3 رونمایی می‌کند و آن جاست که باید شاهد نبردی حساس‌تر و بسیار هیجان انگیز باشیم. فکر می‌کنید AMD می‌تواند نسل جدید پردازنده‌های خود را به گونه‌ای طراحی کند که اینتل را در تمامی زمینه‌ها پشت سر بگذارد؟

