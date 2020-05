با توجه به شایعات، اپل واچ ۶ قرار است از نظر ظاهری شباهت زیادی با نسل فعلی داشته باشد اما کانسپت جدید این ساعت که توسط ConceptsiPhone طراحی شده نشان می‌دهد با کمی خلاقیت، مهندسین اپل می‌توانند محصولی حیرت‌انگیز و فوق‌العاده زیبا خلق کنند.

تغییری که انتظار داریم در اپل واچ ۶ ببینیم، تنها مربوط به حذف حواشی نمایشگر آن است. حواشی نه چندان زیبایی که اکنون شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند نیز به دنبال راهی برای حذف آن هستند و تا حدودی نیز موفق عمل کردند. آنچه که در تصویر مشاهده می‌کنیم شدنی است چون تفاوت چندانی با طراحی اپل واچ ۵ ندارد اما به نظر می‌رسد اگر اپل چنین تغییری را روی طراحی ساعت هوشمند خود اعمال کند، هزینه تمام شده آن ممکن است به طرز عجیبی افزایش پیدا کند.

اپل می‌تواند نمایشگر گجت هوشمند خود را کمی به سمت بدنه خم کند و بدین ترتیب تمامی حواشی آن نیز از بین خواهد رفت. بدین صورت نه فقط به خاطر حذف حواشی بلکه ظاهر کلی ساعت نیز به دلیل خمیدگی نمایشگر بسیار زیباتر از قبل خواهد شد. اگر میزان این خمیدگی به قدری باشد که فقط حواشی از بین برود، اپل حتی می‌تواند بزل چرخان را هم روی فریم نصب کند و هیچگونه مزاحمتی برای آن ایجاد نخواهد شد.

با نگاهی به تصویر بالا به خوبی می‌توان شباهت این محصول را به گوشی‌های هوشمندی که برای حذف حواشی، نمایشگر آن‌ها خمیده طراحی می‌شود مشاهده کرد. اکنون گوشی‌ها، تلویزیون و حتی لپ تاپ‌ها و تبلت‌ها نیز به سمت همین طراحی‌ها حرکت کرده‌اند و خب چه محصولی بهتر از اپل واچ که در نسل بعد آن شاهد چنین تغییراتی باشیم؟

علاوه بر این طراحی بدون حاشیه، کانسپت بالا هیچ تغییر عمده‌ دیگری را به نسبت زبان طراحی آشنای اپل نشان نمی‌دهد. هنوز هم همان شکل خاص بدنه را شاهد هستیم با نمایشگر مربعی شکل با بزل چرخان که حتی محل تعبیه آن نیز همان نقطه همیشگی است. بنابراین اپل اصلا کار سختی برای تولید چنین محصولی در پیش ندارد اما باید دید آیا چنین کاری را انجام می‌دهد یا خیر.

اپل واچ هنوز هم محصول فوق‌العاده زیبایی است و رابط کاربری آن هم به خوبی با همان نمایشگر مربعی شکل کوچک سازگاری دارد. در کانسپت‌های اخیر دیدیم که اپل واچ با نمایشگر دایره‌ای شکل هم چقدر می‌تواند زیبا و جذاب باشد اما خب تغییر گسترده‌ای مثل این بعید به نظر می‌رسد اتفاق بیفتد. چون اپل باید در این صورت سیستم عامل WatchOS را مجددا برنامه نویسی کرده تا برای نمایشگر دایره‌ای آن را بهینه کند و خب این موضوع مدت زمان زیادی را می‌طلبد.

اپل تا اینجای کار کمی در رابطه با افشای جزئیات اپل واچ ۶ مقاومت کرده و لذا برای فهمیدن خبرهای پیرامون این محصول باید به شایعات اکتفا کنیم که با توجه به آن‌ها، اکثر تغییراتی که احتمالا این شرکت در ساعت بعدی خود اعمال می‌کند، درونی است. مثلا پردازنده قوی‌تر، قابلیت‌های بیشتر مثل سنجش سطح اکسیژن خون، ردیاب خواب پیشرفته، قابلیت تشخیص استرس و بسیاری موارد دیگر که فقط جنبه کاربردی دارند و نه ظاهری.

همچنین گفته می‌شود محصول جدید قرار است به نمایشگری با فناوری MicroLED مجهز شود که باعث کاهش چشمگیر ضخامت و مصرف باتری می‌شود. اما خب شایعات مختلف حاکی از آن است اپل چنین نمایشگری را حداقل تا زمان اپل واچ ۷ درون ساعت خود بکار نمی‌برد.

در رابطه با زمان عرضه اپل واچ ۶ چیزی نمی‌دانیم اما اینکه آن‌ها با آیفون ۱۲ راهی بازار می‌شوند تقریبا قطعی است. به خاطر شیوع ویروس کرونا، زمان معرفی محصولات جدید اپل بارها و بارها تغییر کرد و برخی‌ها حتی ادعا می‌کردند این شرکت امسال هیچ محصول جدیدی را راهی بازار نمی‌کند. اما ظاهرا فقط قرار است یک ماه این تاریخ جا به‌ جا شده و از سپتامبر به اکتبر موکول شود.

سپتامبر ماهی است که اپل در آن از آیفون‌ها و ساعت جدید خود رونمایی می‌کند بنابراین اگر گوشی‌ها قرار است در آن تاریخ معرفی و راهی بازار شوند، برای ساعت‌ها نیز تاریخ مشابهی را باید انتظار داشته باشیم. در انتها می‌توانید ویدئوی زیبای کانسپت اپل واچ ۶ را تماشا کنید.

