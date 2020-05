بعد از انتشار یک گزارش انتقادی در مورد نقش شرکت‌های تکنولوژی در زمینه‌ی توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی برای شرکت‌های فعال در زمینه‌ی نفت و گاز و در پی آن ایجاد آلودگی‌های گسترده، گوگل اعلام کرده که دیگر سیستم‌های هوش مصنوعی و الگوریتم‌های یادگیری ماشینی برای این شرکت‌ها توسعه نخواهد داد.

این گزارش توسط سایت Greenpeace منتشر شده که عنوان آن «شرکت‌های فناوری چگونه در راستای تخریب محیط‌زیست به شرکت‌های نفتی کمک می‌کنند» است. طی چند سال گذشته، شرکت‌های فعال در حوزه‌ی استخراج نفت و گاز به طور گسترده به همکاری با شرکت‌های فناوری بزرگی مانند مایکروسافت، گوگل و آمازون روی آورده‌اند. در این گزارش آمده شرکت‌های آمازون، مایکروسافت و گوگل که در زمینه‌ی پردازش ابری حرف زیادی برای گفتن دارند، با بهره‌گیری از هوش مصنوعی به شرکت‌های موردنظر در زمینه‌ی استخراج نفت و گاز در آمریکا و دیگر مناطق جهان کمک می‌کنند.

در گزارش موردنظر، به ۱۴ قرارداد مجزا بین شرکت‌های سوخت‌های فسیلی و این سه شرکت فناوری اشاره شده است. گوگل در پاسخ به این گزارش اعلام کرده که از این پس ارائه‌ی الگوریتم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی برای تسهیل استخراج نفت و گاز را متوقف می‌کند.

نکته قابل توجه در مورد شرکت‌های فناوری موردنظر این است که تمام آن‌ها خود را طرفدار انرژی‌های پاک معرفی می‌کنند ولی در گزارش‌های مربوط به کربن تولید شده، آمار مربوط به تاثیرات سیستم‌های هوش مصنوعی خود در استخراج نفت و گاز را در نظر نمی‌گیرند.

اساسا گوگل، آمازون و مایکروسافت نمی‌توانند از یک طرف خود را شرکت‌های حامی محیط زیست معرفی کنند و از طرف دیگر در راستای استخراج سوخت‌های فسیلی کمک برسانند. در حال حاضر گوگل تصمیم درستی اتخاذ کرده و باید ببینیم دو شرکت دیگر هم چنین تصمیمی می‌گیرند یا نه.

در این میان، این شرکت‌ها ادعا می‌کنند که آن‌ها در حال کمک به شرکت‌های نفت و گاز برای حرکت به سمت انرژی‌های پاک هستند. اما در همان هفته‌ای که مایکروسافت خبر به صفر رساندن تولید کربن را منتشر کرده، به‌عنوان پشتیبان کنفرانس نفت در عربستان سعودی حاضر شده است. علاوه بر این، در گزارش Greenpeace به عقد قرارداد همکاری بین مایکروسافت و شرکت نفت و گاز Exxon Mobil اشاره شده که می‌تواند آمار سالانه تولید کربن کمپانی مایکروسافت را حدود ۲۱ درصد افزایش دهد.

در نهایت می‌توان گفت که تنها یک کلمه برای چنین فعالیت‌ها و اظهارنظرهایی وجود دارد و آن ریکاری است؛ دلیل آن هم چیزی نیست جز کسب درآمد بیشتر.

