اندی پرودی، مدیر امنیتی ارشد هواوی در آمریکا، در مصاحبه‌ای با وب‌سایت Bloomberg اعلام کرد اقدام اخیر آمریکا علیه این شرکت بیشتر از اینکه به ضرر هواوی باشد، برای مردم آمریکا زیان‌بار خواهد بود. (اقدام اخیر دولت آمریکا علیه هواوی، تحریم شرکت‌هایی بود که برای تولید چیپ با این شرکت همکاری می‌کردند، مانند TSMC).

پرودی می‌گوید هواوی بالاخره با این شرایط کنار می‌آید و راهی برای زیستن در میان سختی پیدا می‌کند اما در این بین مردم خود آمریکا هستند که شغل خود را از دست داده و همین مسئله اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. چون اگر فشارها و تحریم‌ها علیه هواوی تشدید شود این شرکت مجبور خواهد شد تمامی زنجیره‌های تامین خود را به داخل مرز چین آورده و دیگر با شرکای تجاری خود از جمله آمریکا همکاری نکند.

پرودی گفت هنگامی که هواوی بتواند مستقل از فناوری‌های آمریکا به کار خود ادامه دهد، این شرکت هیچوقت به عقب بر نمی‌گردد (هیچوقت همکاری خود را با شرکای فعلی از سر نمی‌گیرد). دیگر شرکت‌های چینی هم شاید همین کار را انجام دهند و در نهایت باز هم این آمریکا است که صدمه می‌بیند.

اندی پرودی در ادامه افزود از اینکه چین شرکت‌های بزرگ آمریکایی نظیر اپل را در پاسخ به تحریم‌های آمریکا، تحریم کند، بسیار نگران است؛ چون در این صورت شاهد این خواهیم بود که جنگ تجاری بین دو کشور وارد فاز جدیدی شده و ممکن است صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد آن‌ها وارد کند.

مشخص نیست با چه مدرکی دولت ترامپ هواوی را تحریم کرده و اینکه چه زمانی قصد عقب نشینی از موضع خود را دارد. در حال حاضر هواوی در کشور خود یعنی چین فروشنده برتر است و تواسنته به خوبی در روزگار تحریم، سایه به سایه دیگر شرکت‌ها حرکت کند.

بدیهی است غول چینی به خاطر تحریم آسیب‌های جبران ناپذیری خواهد دید اما حال که این فشارها سخت‌تر شده، فکر می‌کنید باز هم این هواوی است که آسیب می‌بیند؟

