جزئیاتی از پردازنده سری ۶ کوالکام با پشتیبانی از اینترنت ۵G فاش شد

اینطور که به نظر می‌رسد، کوالکام قصد دارد پردازنده‌ای میان‌ رده از سری ۶ رونمایی کند که طبیعتا در گوشی‌های رده پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد اما گفته می‌شود بهره‌مندی از اینترنت ۵G نیز با این پردازنده ممکن خواهد بود.

Digital Chat Station که یکی از افشاگران موثق حوزه فناوری است، اطلاعات جدیدی را در رابطه با پردازنده sm6350 فاش کرده که گویا از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی می‌کند. طبق گفته‌های این منبع، پردازنده یاد شده ۸ هسته دارد که به دو دسته دو و شش تایی تقسیم می‌شود. دو هسته بزرگ از فرکانس ۲.۲۵ گیگاهرتز بهره می‌برند در حالی که ۶ هسته کوچک، در فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز فعالیت می‌کنند. پردازنده گرافیکی بکار رفته در این محصول آدرنو ۶۱۵ خواهد بود و احتمالا اواخر نیمه اول امسال باید شاهد رونمایی از آن باشیم.

بخشی از اطلاعات در رابطه با پردازنده sm6350، اولین پردازنده سری ۶ کوالکام مجهز به اینترنت ۵G. پردازنده از ۲ هسته بزرگ با فرکانس ۲.۲۴۶ و ۶ هسته با فرکانس ۱.۸۰۴ گیگاهرتز بهره می‌برد و همچنین آدرنو ۶۱۵ با حداکثر فرکانس ۸۵۰ مگاهرتز به عنوان گرافیک این پردازنده فعالیت می‌کند. مدیاتک MT6853 به عنوان پردازنده اقتصادی مدیاتک و محصولی از هواوی به زودی راهی بازار می‌شوند که آن‌ها نیز از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کنند.

طبق شنیده‌ها، پردازنده هواوی که در این گزارش به آن اشاره شد همان کایرین ۷۲۰ ۵G است. ناگفته نماند اگزینوس ۸۸۰ ۵G نیز یکی دیگر از پردازنده‌های مجهز به اینترنت ۵G است که به زودی توسط سامسونگ رونمایی شده و در گوشی‌های میان رده یا اقتصادی از آن استفاده می‌شود.

با افزایش تقاضا، پیش‌بینی می‌شد به زودی شاهد عرضه پردازنده‌های میان رده با قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G باشیم و اینطور که به نظر می‌رسد احتمالا تا یکی دو سال دیگر، شاهد عرضه هیچ گوشی ۴G نخواهیم بود و این خبر بسیار خوبی برای آن دسته از کاربرانی است که خواهان سرعت بالای اینترنت ۵G هستند اما توان خرید پرچم‌دارهای گران قیمت را ندارند.

