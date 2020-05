این روزها اگر پیگیر اخبار تکنولوژی بوده باشید، به احتمال زیاد با خبرهای مربوط به تشدید تحریم‌های علیه هواوی مواجه شده‌اید. هواوی سال گذشته را با سختی زیادی پشت سر گذاشت ولی حالا دولت آمریکا با افزایش فشارها می‌خواهد این کمپانی را با مشکلات بیشتری مواجه کند. در همین رابطه، آنر که یکی از زیرمجموعه‌های هواوی محسوب می‌شود، اعلام کرده که قصد دارد برای ادامه فعالیت به بهره‌گیری از تراشه های مدیاتک روی بیاورد؛ این یعنی به احتمال زیاد گوشی‌های هواوی هم رویکرد مشابهی اتخاذ خواهند کرد.

باید خاطرنشان کنیم هواوی از تراشه‌های اختصاصی کایرین برای گوشی‌های خود بهره می‌برند و این تراشه‌ها در گوشی‌های آنر هم مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این حال با توجه به تحریم‌های جدید آمریکا که تراشه‌های این شرکت را هدف قرار داده است، آنر چاره‌ای جز بهره‌گیری از تراشه‌های ساخت شرکت‌های دیگر ندارد که ظاهرا قرار است مدیاتک این تراشه ها را تامین کند.

این خبر را رییس برند آنر در یک رویداد اعلام کرده و بهره‌گیری از تراشه‌های ۵G مدیاتک را به‌عنوان یکی از راهکارهای موجود مطرح کرده است. البته این اقدام هم در نهایت یه راهکار موقتی برای هواوی و آنر محسوب می‌شود زیرا شاید دولت آمریکا برای این موضوع هم موانعی ایجاد کند.

البته این اولین باری نیست که هواوی، آنر و مدیاتک با یکدیگر همکاری می‌کنند و باید خاطرنشان کنیم تعداد زیادی از تجهیزات مخابراتی و اینترنت اشیاء هواوی از قطعات مختلف مدیاتک بهره می‌برند. اما از نظر تراشه‌های موبایل، این نخستین همکاری محسوب می‌شود.

با توجه به اینکه به تازگی تحریم‌های آمریکا علیه هواوی تا سال ۲۰۲۱ تمدید شده و هر روزه تهدیدهای جدیدی مطرح می‌شود، به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها روابط بین هواوی و دولت آمریکا به شرایط عادی برگردد. بنابراین باید ببینیم هواوی و آنر این چالش‌های جدید را چگونه پشت سر می‌گذرانند.

منبع: Android Authority

The post گوشی‌های آنر به استفاده از تراشه‌های مدیاتک روی می‌آورند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala