با عرضه سه گوشی هوشمند مجهز به اینترنت ۵G (سری گلکسی اس ۲۰) سامسونگ توانست با ۹۴ درصد سهم، بازار گوشی‌های ۵G در کشور آمریکا را تحت سلطه خود درآورد.

به گفته موسسه Strategy Analytics، سامسونگ اگرچه نتوانست با سری اس ۲۰ به آنچه که نیاز داشت دست پیدا کند اما موفق شد در آمریکا تا به اینجا حدودا ۹۴ درصد بازار گوشی‌های ۵G فعال را از آن خود کند. فروش کهکشانی‌های جدید سامسونگ دقیقا همزمان شد با شیوع ویروس کرونا و به همین خاطر هیچ چیز بر وفق مراد بزرگ‌ترین سازنده گوشی هوشمند در جهان پیش نرفت. اما خب ظاهرا در میان محصولات مجهز به اینترنت ۵G، همچنان ترجیح کاربران، خرید گلکسی‌های گران قیمت غول کره‌ای است.

آمار خوب گلکسی اس ۲۰ پلاس در مقایسه با مدل استاندارد و اولترا

بیشتر بخوانید: آیا خرید گلکسی اس ۱۰ در سال ۲۰۲۰ را منطقی می‌دانید؟

با توجه به گزارشات، در فصل اول سال جاری، گلکسی اس ۲۰ پلاس بهترین وضعیت را در مقایسه با دو گوشی دیگر داشته و توانست حدودا ۴۰ درصد سهم بازار گوشی‌های ۵G در آمریکا را از آن خود کند که خب می‌توان آن را یک موفقیت بزرگ برای سامسونگ در نظر گرفت. به گفته منبعی دیگر، اس ۲۰ پلاس در میان تمام گوشی‌های ۵G که تا فصل اول امسال در کل بازارهای جهان به فروش رسیده، سهم ۱.۷ درصدی دارد که یعنی این محصول محبوب‌ترین اندرویدی مجهز به ۵G در این بازه زمانی بوده.

در مقام بعدی، گلکسی اس ۲۰ اولترا ایستاده، گوشی بسیار گران قیمتی که به خاطر دوربین‌های هیجان انگیزش معروف شده و به همین خاطر محبوبیت بالایی نیز در بین کاربران و علاقه‌مندان به عکاسی و فیلم‌برداری پیدا کرد. این گوشی توانست در بازه زمانی مشابه، ۳۰ درصد سهم از بازار گوشی‌های ۵G را مال خود کند. از دلایل موفقیت اس ۲۰ اولترا می‌توان به باتری حجیم ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، دوربین سلفی ۴۰ مگاپیسکلی، دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی و دوربین پریسکوپی با بزرگ‌نمایی ۱۰۰ برابری و همچنین تا ۱۶ گیگابایت رم اشاره کرد که حتی در گوشی‌های گیمینگ نیز چنین مشخصاتی را شاهد نیستیم. البته همه این موارد باعث شد این محصول با قیمت پایه ۱۳۹۹ دلار راهی بازار شود که خب واقعا گران است.

بیشتر بخوانید: دوربین گلکسی اس ۲۰ پلاس رتبه دهم DxOMark را کسب کرد

در رتبه سوم، اس ۲۰ قرار دارد. محصول نسبتا کوچکی که بر خلاف انتظارات اصلا فروش خوبی نداشت و حتی در این آمار نیز بعد از مدل‌های پلاس و اولترا قرار گرفت. این گوشی ۲۴ درصد سهم بازار ۵G را در فصل اول سال جاری در آمریکا در اختیار داشت و همین مسئله به خوبی نشان می‌دهد نماینده استاندارد سامسونگ نتوانست مانند برادران بزرگ‌تر خود در بین کاربران محبوبیت کسب کند.

همه این آمارها در مجموع سامسونگ را با ۹۴ درصد سهم، در فصل نخست سال جاری، به حاکم بلامنازع بازار گوشی‌های ۵G در آمریکا تبدیل کرد. موفقیت بزرگی که آن را با اختلاف بالاتر از رقبایی چون وان پلاس، ال جی و موتورولا قرار می‌دهد. در مجموع، ۳.۴ میلیون گوشی ۵G در فصل نخست سال ۲۰۲۰ در آمریکا به فروش رسید که می‌توان آن را ۱۲ درصد فروش کل گوشی‌ها دانست. یعنی ۸۸ درصد باقی مانده، متعلق به گوشی‌های LTE است. در حالی که سال گذشته و در بازه زمانی مشابه، ۱۰۰ درصد گوشی‌هایی که در آمریکا به فروش رفت مجهز به اینترنت LTE بودند.

بیشتر بخوانید: سامسونگ پشتیبانی از اینترنت ۵G را به گوشی‌های میان‌رده خود می‌آورد

سامسونگ با اطلاع از آمار خوب محصولات خود در بازار آمریکا، تصمیم گرفت گوشی‌های میان رده و ارزان قیمت خود را نیز مجهز به اینترنت ۵G راهی بازار کند. برای مثال گلکسی A51 که طبق آمار گذشته پر فروش‌ترین اندرویدی فصل اول لقب گرفت، به زودی با تجهیز به اینترنت ۵G، به همراه گلکسی A71 5G در آمریکا به فروش خواهد رسید. لازم به ذکر است هر دوی این گوشی‌ها به پردازنده اگزینوس ۹۸۰ سامسونگ مجهز خواهند شد تا پشتیبانی از اینترنت ۵G برایشان ممکن شود.

در حال حاضر گوشی‌های هواوی در کشور آمریکا به فروش نمی‌رسند و اپل هم هنوز هیچ گوشی ۵G راهی بازار نکرد. البته آیفون‌های سری ۱۲ این قابلیت را در خود خواهند داشت و قطعا با از راه رسیدن این محصولات، کفه ترازو دیگر تا این حد به نفع سامسونگ سنگینی نخواهد کرد چون مردم آمریکا به طور کلی تمایل به استفاده از آیفون دارند تا محصولات اندرویدی. اما خب باید دید آیا اپل می‌تواند از این برتری به بهترین شکل ممکن به سود خود بهره ببرد یا خیر.

در حال حاضر سری اس ۲۰ با مشکلات ریز و درشتی همراه هستند که البته بخش بزرگی از آن به خاطر پردازنده اگزینوس است. مدل‌های موجود در آمریکا از اسنپدراگون ۸۶۵ بهره می‌برند و لذا تجربه کاربری آن‌ها ممکن است در برخی زمینه‌ها متفاوت باشد. اما خب تمایل مردم به این گوشی‌ها آنقدری زیاد نبود که انتظار می‌رفت به همین خاطر سامسونگ باید این مسئله را با عرضه سری نوت ۲۰ جبران کند. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد قطعا با ورود آیفون ۱۲ به بازار همه چیز به ضرر سامسونگ تمام خواهد شد.

نظر شما در این رابطه چیست؟

بیشتر بخوانید: سامسونگ و هواوی در صدر فروش گوشی‌های ۵G در فصل اول سال جاری

منبع: phonearena

The post بازار گوشی‌های ۵G در آمریکا، تحت سلطه سری گلکسی اس ۲۰ سامسونگ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala