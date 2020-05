با توجه به پتنتی که اخیرا شیائومی آن را به ثبت رسانده، شاهد گوشی هوشمند تاشویی هستیم که طراحی آن در نوع خود شگفت‌انگیز است. با بازگشت گوشی‌های تاشو طی یکی دو سال اخیر در ظاهری جدید، به نظر می‌رسد شرکت‌ها قصد دارند نوآوری در طراحی را به بخش‌های دیگر گوشی نیز منتقل کنند. برای مثال پتنت جدید شیائومی گوشی هوشمند تاشویی را نشان می‌دهد که دوربین آن با مکانیزم چرخان طراحی شده.

این گوشی جدید از لحاظ باز و بسته شدن به شکل گلکسی Z Flip و یا موتو ریزر طراحی شده اما اندکی تفاوت با نمایندگان سامسونگ و موتورولا دارد. در بالاترین قسمت پنل این دستگاه، بخش مجزایی را شاهد هستیم که میزبان چهار دوربین است و می‌تواند جدا از بدنه، به صورت فیزیکی بچرخد تا احتمالا دوربین‌های چهارگانه پنل پشتی برای عکاسی سلفی مورد استفاده قرار گیرند.

درست زیر دوربین‌ها، اسپیکر طراحی شده که به نظر می‌رسد بخشی از نمایشگر هستند و نه بخش چرخان بنابراین در جای خود ثابت می‌مانند. همچنین در بخش بالایی دستگاه، کلیدهای پاور و کنترل صدا قرار گرفته‌اند که خب در گوشی‌های امروزی نیز همچین محلی را برای تعبیه این کلیدها شاهد هستیم.

شیائومی پیش‌تر با عرضه می میکس آلفا ثابت کرد در طراحی محصولات اعجاب انگیز سر رشته دارد. اما خب باز هم هیچ تضمینی وجود ندارد که چنین گوشی وارد بازار شود. شرکت‌ها گاهی اوقات گجت‌هایی را پتنت می‌کنند که هیچگاه در واقعیت شاهد حضور آن‌ها نیستیم چون همیشه نیاز بازار است که آن‌ها را (شرکت‌ها) مجاب به تولید انبوه گوشی‌ها یا لوازم دیگر می‌کند. بنابراین اگر روزی کاربران، نیاز به استفاده از محصولی با چنین طراحی داشتند، قطعا شاهد عرضه آن به بازار خواهیم بود.

خود شیائومی نیز در حال حاضر پتنت‌های زیادی دارد که هنوز هیچ کدام اجرایی نشدند. مثلا گوشی تاشو با مکانیزمی مشابه گلکسی Z Flip، گوشی دیگری با ۷ دوربین پاپ آپ، گوشی با نمایشگر دو طرفه جمع شونده و یک گوشی دیگر با دوربین سلفی حفره‌ای دوگانه به سبک گوشی‌های جدید سامسونگ که البته این مورد طراحی معقولانه‌تری به نسبت بقیه دارد.

نظر شما در رابطه با پتنت جدید شیائومی چیست؟ آیا چنین گوشی‌هایی شانسی برای ورود به بازار خواهند داشت؟

منبع: gsmarena

