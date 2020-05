گاهی اوقات در بازاریابی گوشی های هوشمند اقدامات گمراه‌کننده‌ای صورت می‌گیرد زیرا برندهای مختلف خواستار جلب حداکثری توجه کاربران هستند. اما برندها برای بازاریابی گوشی های خود به بهره‌گیری از چه ترفند های سوال‌برانگیزی روی می‌آورند و چگونه می‌توان این اقدامات را تشخیص داد؟ در ادامه به تعدادی از ترفند های بازاریابی گوشی های هوشمند نگاهی می‌اندازیم.

جعل عکس

یکی از رایج‌ترین ترفند های بازاریابی گوشی های هوشمند، استفاده از عکس‌هایی است که با دوربین DSLR ثبت شده ولی وانمود می‌کنند که با دوربین موبایل گرفته شده است. هواوی بارها از این روش استفاده کرده و مثلا می‌توانیم به تبلیغات هواوی P9 در سال ۲۰۱۶ و گوشی‌های سری نوا در سال ۲۰۱۸ اشاره کنیم. مورد دوم زمانی فاش شد که مدل حاضر در عکس، در اکانت اینستاگرام خود عکسی از پشت صحنه ثبت تصویر موردنظر منتشر کرد (تصویر بالا) و مشخص شد که این عکس در حقیقت یک عکس سلفی نیست بلکه با دوربین حرفه‌ای DSLR گرفته شده است.

سامسونگ هم در این زمینه سابقه دارد و نمایندگی سامسونگ در برزیل یک عکس حرفه‌ای را به‌عنوان نمونه عکس گرفته شده با گلکسی A8 منتشر کرده است. برخی از این موارد ممکن است به دلیل سهل‌انگاری نفرات مسوول باشد اما در هر صورت حتی حالا که دوربین گوشی‌های هوشمند پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند، چنین اقداماتی بسیار گمراه‌کننده محسوب می‌شود. این موضوع ما را به فکر می‌اندازد که در حقیقت شرکت‌ها چند بار از این ترفند بازاریابی گوشی استفاده کرده‌اند؟ زیرا این موارد که عنوان کردیم، تنها مربوط به اوقاتی است که این اقدام شرکت‌ها لو رفته است.

تقلب در بنچمارک

بنچمارک‌ها اگرچه عملکرد گوشی در دنیای واقعی را نشان نمی دهند، اما در کل به‌عنوان معیار مناسبی برای مقایسه عملکرد گوشی‌ها به حساب می‌آیند. متأسفانه، تقلب در بنچمارک به یکی دیگر از ترفند های بازاریابی گوشی های هوشمند بدل شده که تا حالا برخی از برندها به این رویکرد روی آورده‌اند. در این مواقع برندها هنگام ثبت بنچمارک کاری می‌کنند که گوشی‌هایشان بهتر از آنچه هستند به نظر برسند.

سازندگان گوشی‌های هوشمند (و حتی سازندگان تراشه‌ها) قادر به تشخیص زمان راه‌اندازی اپلیکیشن بنچمارک هستند و می‌توانند برای زمان بسیار محدودی، حالت تقویت عملکرد گوشی را فعال کنند. این حالت عمر باتری را نادیده می‌گیرد تا بتواند امتیاز بالا برای بنچمارک موردنظر را ارائه دهد. اما این حالت‌های تقویتی فقط برای زمان محدودی مثمر ثمر واقع می‌شوند و در مقایسه با بنچمارک‌های استاندارد، شرایط حقیقی گوشی را نشان نمی‌دهند.

در بین شرکت‌های مهمی که در این زمینه مقصر شناخته شده‌اند می‌توانیم به برندهایی مانند مدیاتک، هواوی، آنر، اوپو، شیائومی و HTC اشاره کنیم.

تصاویر گمراه‌کننده از طراحی گوشی

یکی دیگر از ترفند های ناامیدکننده بازاریابی گوشی های هوشمند، انتشار تصاویر، طرح‌ها و رندرهایی از گوشی موردنظر است که در حقیقت جذاب‌تر از واقعیت محسوب می‌شوند. به‌عنوان مثال می‌توانیم به تصاویری اشاره کنیم که در آن‌ها حاشیه‌های نمایشگر باریک‌تر هستند، بریدگی نمایشگر کوچک‌تر است یا مثلا شاهد برجستگی کمتر ماژول دوربین هستیم؛ روی هم رفته چندین برند از چنین ترفندی استفاده کرده‌اند.

یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این رویکرد، مربوط به گوشی لنوو Z5 است که یکی از مقام‌های ارشد این کمپانی طرحی از یک گوشی بدون حاشیه (تصویر بالا) منتشر کرد. اما در نهایت مشخص شد که این گوشی در حقیقت از یک بریدگی نمایشگر بزرگ در حد و اندازه‌های آیفون بهره می‌برد. از دیگر نمونه‌ها می‌توانیم به تصاویر تبلیغاتی هواوی P8 در سال ۲۰۱۵ اشاره کنیم که در آن‌ها، در سمت چپ و راست نمایشگر حاشیه‌ای دیده نمی‌شود اما در واقعیت مشخص شد که این گوشی دارای حاشیه‌های جانبی ضخیمی است.

فروش فوق‌العاده و ادعای تمام شدن موجودی

ظاهرا وان‌پلاس اولین برند تولیدکننده گوشی‌های هوشمند محسوب می‌شود که به بهره‌گیری از فروش فوق‌العاده روی آورد و با این کار تقاضا برای خرید وان‌پلاس وان افزایش پیدا کرد. در این روش که به آن Flash Sale گفته می‌شود، تعداد محدودی گوشی در یک محدوده زمانی مشخص به فروش می‌رسد. البته قاعدتا در این مواقع محصولات معمولا با قیمت پایین‌تری به فروش می‌رسند ولی برای گوشی‌های هوشمند چنین قاعده‌ای همواره صدق نمی‌کند.

اگرچه فروش فوق‌العاده برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا مزیت‌هایی دارد، اما بسیاری از شرکت‌ها از این روش به‌عنوان تاکتیک تبلیغاتی بهره می‌برند. معمولا گفته می‌شود اگر کاربران فکر کنند که یک محصول کمیاب است و به راحتی نمی‌توانند آن را خریداری کنند، پس اشتیاق بیشتری نسبت به محصول موردنظر پیدا می‌کنند. از جمله شرکت‌هایی که به فروش فوق‌العاده علاقه زیادی دارند می‌توان به شیائومی و ریلمی اشاره کرد.

در همین راستا، شرکت‌ها به سرعت اعلام می‌کنند که مثلا در روز اول فروش یا در کل دوره موردنظر در ازای فروش گوشی‌ها چه مقدار درآمد کسب کرده‌اند. به‌عنوان مثال، یک برند با افتخار اعلام می‌کند در روز اول فروش فوق‌العاده توانسته ۱ میلیون دلار در ازای فروش مدل موردنظر به دست بیاورد. اما اگر مثلا گوشی موردنظر ۱۰۰۰ دلار قیمت داشته باشد، این یعنی شرکت مربوطه توانسته صرفا ۱۰۰۰ گوشی به فروش برساند که در بازارهایی مانند چین، هند و آمریکا چنین عددی بسیار ناچیز محسوب می‌شود.

ادعاهای گمراه‌کننده برای ویژگی‌های سخت‌افزاری

این هم یکی دیگر از تاکتیک‌های بازاریابی شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند است که در زمینه‌ی ویژگی‌های سخت‌افزاری، تمام اطلاعات را منتشر نمی‌کنند. در این زمینه مدتی قبل در مورد دروغ شرکت‌هایی مانند اوپو و سامسونگ درباره میزان زوم دوربین مطلبی را منتشر کردیم اما این فقط بخش کوچکی از قضیه است.

در همین رابطه می‌توانیم به دروغ گرفتن در مورد رزولوشن دوربین گوشی هم اشاره کنیم. مثلا یکی از دوربین‌های اصلی مبتنی بر سنسور ۵ مگاپیکسلی از طریق نرم‌افزاری رزولوشن آن به ۸ مگاپیکسل می‌رسد، اما شرکت مذکور می‌گوید این دوربین مجهز به سنسور ۸ مگاپیکسلی است.

حالا که صحبت از دوربین شد، باید بگوییم که اخیرا بسیاری از شرکت‌ها با افزودن دوربین ماکرو می‌خواهند تعداد دوربین‌های اصلی را به سه یا چهار عدد برسانند. این در حالی است که دوربین‌های اولترا واید با داشتن قابلیت فوکوس خودکار می‌توانند عکس‌های ماکرو را هم ثبت کنند و بنابراین دوربین ماکرو اختصاصی اصلا ضروری محسوب نمی‌شود. اما تولیدکنندگان می‌خواهند برای گوشی خود از دوربین سه یا چهارگانه استفاده کنند و بنابراین چنین دوربین غیرضروری افزوده می‌شود.

یکی دیگر از ترفند های بازاریابی گوشی های هوشمند حذف برخی جزییات کلیدی از مشخصات گوشی‌ها است. به‌عنوان مثال برخی شرکت‌ها در اطلاعات رسمی مربوط به گوشی‌ها، تکنولوژی مربوط به نمایشگر را ذکر نمی‌کنند و حتی در برخی موارد نام تراشه را هم مطرح نمی‌کنند. در رابطه با تراشه‌ها، مثلا سامسونگ در سایت خود برای بسیاری از گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده صرفا نوشته که تراشه مربوطه از پردازنده ۸ هسته‌ای بهره می‌برد ولی در این میان باید خاطرنشان کنیم سرعت هسته‌های پردازنده اهمیت زیادی دارند.

شفاف بودن یا نبودن، مساله این است

در سال ۲۰۱۸ دو گوشی HTC U12 Plus و شیائومی Mi 8 Explorer Edition با پنل پشتی شفاف معرفی شدند. اما مدتی بعد مشخص شد که پنل پشتی گوشی شیائومی در حقیقت قطعات اصلی را به نمایش نمی‌دهد و قطعات به نمایش درآمده صرفا قطعات پلاستیکی تزیینی محسوب می‌شوند که بر روی برد اصلی تعبیه شده‌اند. اگر شیائومی از همان ابتدا این موضوع را اعلام می‌کرد، سروصدایی به راه نمی‌افتاد ولی این شرکت در این زمینه دروغ گفت و بعد از فاش شدن این دروغ، انتقادات زیادی مطرح شد.

دروغ در مورد دوربین سلفی زیر نمایشگر

در حال حاضر شرکت‌های زیادی مشغول توسعه فناوری دوربین سلفی زیر نمایشگر هستند تا کاربران دیگر با چنین دوربینی مواجه نشوند و تعبیه نمایشگر یک‌دست امکان‌پذیر شود. اما در این میان، ریلمی برای تبلیغ گوشی ریلمی ۶ پرو از اصطلاح in-display selfie camera استفاده کرده و این در حالی است که گوشی مذکور از حفره نمایشگر بهره می‌برد. اگرچه چنین دوربین‌هایی در حقیقت داخل نمایشگر قرار گرفته‌اند، ولی اصطلاح دوربین زیر نمایشگر به دوربین سلفی مخفی اطلاق می‌شود که با چشم دیده نمی‌شود. چنین کاری مانند این است که یک شرکت از دوربین گوشی خود به‌عنوان دوربین ۸K یاد کند زیرا رزولوشن سنسور آن بیشتر از ۳۳ مگاپیکسل محسوب می‌شود نه به این دلیل که واقعا قادر به ضبط ویدیوهای ۸K است.

تغییر نام گوشی و عرضه دوباره آن



این هم یکی دیگر از ترفند های بازاریابی گوشی های هوشمند است که به‌خصوص شرکت‌های چینی علاقه زیادی به این رویکرد دارند. از جمله شرکت‌هایی که از این راهکار استفاده می‌کنند می‌توان به هواوی، اوپو، ریلمی و شیائومی اشاره کرد.

شرکت‌های موردنظر برای این رویکرد دلایل زیادی دارند که از بین آن‌ها می‌توان به صرفه‌جویی در وقت و هزینه برای طراحی و ساخت گوشی‌های جدید و همچنین عدم محبوبیت یک برند در برخی مناطق اشاره کرد. به‌عنوان مثال ردمی K30 در چین عرضه شده ولی همان گوشی در هند به‌عنوان پوکو X2 معرفی شده است.

در این مطلب تلاش کردیم به ۸ ترفند بازاریابی گوشی های هوشمند بپردازیم که امیدواریم شرکت‌ها از آن‌ها دست بکشند. آیا در این زمینه می‌توانید به ترفندهای بازاریابی دیگری اشاره کنید که از آن‌ها دل خوشی ندارید؟ در بخش کامنت‌ها این ترفندها را با ما و دیگران در میان بگذارید.

