احتمالا اپل به زودی هدفون ایرپادز استودیو را معرفی خواهد کرد

اینکه اپل قصد دارد یک هدفون روگوشی عرضه کند، خبر جدیدی نیست و چند وقتی است که درباره آن شایعات مختلف می‌شنویم. این هدفون که قرار است به گفته Jon Prosser، ایرپادز استودیو نام بگیرد، ساختار روگوشی دارد و از ویژگی نویز کنسلینگ هم بهره می‌برد. تا پیش از این تصور می‌شد که ایرپادز استودیو را در نیمه دوم سال جاری میلادی ببینیم اما حالا گزارش‌های جدید خبر از عرضه این هدفون تا پایان ۶ ماهه اول سال جاری میلادی می‌دهند که زمان زیادی تا پایان آن باقی نمانده است.

یک تحلیلگر به وب‌سایت MacRumors گفته که زنجیره تامین اپل هیچ مشکلی برای تولید این هدفون ندارد و حتی تولید آن از همین حالا هم شروع شده است. از همین رو تصور می‌شود که اپل در مراسم WWDC امسال که دوم تیرماه برگزار می‌شود، احتمالا این هدفون معرفی شود. البته از طرف دیگری هم احتمال دارد که اپل این هدفون را در تاریخی دیگر در ماه ژوئن عرضه کند تا کنفرانس WWDC و ایرپادز استودیو را از هم جدا کرده باشد.

اگرچه عکس بالای پست صرفا تزئینی است اما با توجه به شایعات، ایرپادز استودیو ویژگی‌های جذاب و قابل توجهی خواهد داشت. برای شروع باید بگوییم که این هدفون قیمت ۳۴۹ دلاری دارد و احتمالا در رنگ‌های مختلف عرضه می‌شود. پوشش روی گوشی‌های هدفون نیز دو نوع خواهد بود که مدل رده‌بالا‌تر دارای گوشی‌های چرمی است و مدل بعدی، پوشش پارچه‌ای دارد تا برای ورزشکاران مناسب باشد و جلوی عرق کردن گوش کاربر را هم بگیرد.

همچنین نکته جالب دیگر درباره این هدفون این است که گوش راست و چپ در آن معنا ندارد؛ این یعنی به هر شکلی که بخواهید می‌توان هدفون را روی گوش گذاشت و سپس با توجه به سنسورهایی که دارد، تشخیص می‌دهد که از کدام باید صدای کانال راست پخش شود و از کدام سمت صدای کانال چپ. خود ماژول گوشی‌ها نیز گفته شده که قابل جدا شدن و تعویض هستند و این کار هم به کمک آهن‌ربا انجام می‌شود.

