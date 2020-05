مشخصات و تصاویر گوشی اوپو رینو ۴ لو رفت

سری رینو از گوشی‌های اوپو، در ابتدا به نظر می‌رسید شاهد بهترین گوشی‌های این شرکت باشد اما اوپو تا به امروز، ده‌ها گوشی از این سری معرفی کرده که هر کدام مشخصات سخت‌افزاری خاص خود را دارند. از گوشی‌های میان‌رده تا محصولاتی پرچمدار را در سری Reno شاهد بوده‌ایم اما حالا نوبت به عضو جدید این خانواده یعنی گوشی اوپو رینو ۴ رسیده است.

امروز دو تصویر جدید در شبکه اجتماعی Weibo منتشر شده که طراحی و برخی مشخصات این گوشی جدید اوپو را به خوبی نشان می‌دهند.

پیش از هرچیز، با توجه به این عکس‌ها می‌دانیم که اوپو رینو ۴ حداقل در دو رنگ عرضه خواهند شد و در بخش پشتی آن‌ها هم شاهد چهار دوربین خواهیم بود. اگر در تصویر بالا دقت کنید، روی ماژول دوربین این گوشی هم عبارت Ultra Steady نوشته شده که نشان از لرزشگیر قوی در دوربین این گوشی دارد. در بخش پشتی لوگو و عبارت Glow هم قابل مشاهده است که احتمالا مربوط به رنگ آبی اوپو رینو ۴ می‌شود و برای هر رنگ متنی متفاوت خواهیم دید.

جدا از این موارد، در پوستر ابتدای پست شاهد هستیم که اوپو رینو ۴ علاوه بر پشتیبانی از شبکه ۵G، از شارژر ۶۵ واتی هم پشتیبانی می‌کند. ویژگی Super Night Scene Video هم ویژگی نرم‌افزاری جدید در این گوشی است که احتمالابه بهبود فیلم‌برداری با این گوشی در شب مربوط می‌شود.

در این عکس‌ها متاسفانه نمای جلویی این گوشی را نمی‌بینیم. این یعنی مشخص نیست که آیا نمایشگر این گوشی دارای ناچ قطره‌مانند است یا شاهد نمایشگر حفره‌دار برای دوربین سلفی خواهیم بود. اما در نهایت با توجه به اینکه از همین حالا پوسترهای این گوشی در بازارهای چین دیده می‌شود، یعنی احتمالا به زودی شاهد معرفی این گوشی خواهیم بود. شما درباره این گوشی و به طور کل محصولات اوپو چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

