اینطور که به نظر می‌رسد، تحریم‌های تازه آمریکا قرار نیست ارسال چیپ‌های ۵ نانومتری برای تولید پردازنده کرین ۱۰۲۰ هواوی را به تاخیر بیندازد و این یعنی میت ۴۰ با پردازنده جدید و درست به موقع راهی بازار خواهد شد.

همانطور که احتمالا می‌دانید، آخرین اقدام وزارت اقتصاد آمریکا علیه هواوی، تحریم هرگونه ارتباط بین این شرکت و سازندگان چیپستی بود که از فناوری‌های آمریکا در ساخت محصولات خود استفاده می‌کردند. (مثل TSMC). به همین خاطر بسیاری از کاربرانی که تحریم‌های گوگل اهمیت خاصی برایشان ندارد نگران این بودند که پردازنده ۵ نانومتری جدید هواوی یعنی کرین ۱۰۲۰ به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.

با توجه به گزارشات، تحریم جدید آمریکا فقط سفارشات آینده هواوی را در بر می‌گیرند، نه آن‌هایی که از قبل رزرو شده‌اند که یکی از آن‌ها شامل چیپ‌های کرین ۱۰۲۰ می‌شود. این یعنی پردازنده‌های ۵ و ۷ نانومتری هواوی از این تحریم جدید جان سال به در خواهند برد. اما خب در جدیدترین گزارشی که منتشر شده، به چیپ‌های ۵ و ۱۲ نانومتری اشاره شده و نه ۷ نانومتری چون سوا از بحث تحریم‌ها، ظرفیت TSMC در این بخش پر شده.

ظرفیت سفارشات چیپ‌های ۵ نانومتری تنها ۵۰ درصد پر شده که بخشی از آن برای کرین ۱۰۲۰ است. اما خب آینده کرین ۹۸۰ و ۹۹۰ که ۷ نانومتری هستند کاملا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. چیپ‌های ۱۲ نانومتری هم احتمالا برای پردازنده‌های ۵G مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی به نظر می‌رسد تا ماه سپتامبر، هواوی وقت دارد سفارشات خود را برای TSMC بفرستد چون از آن تاریخ به بعد، اگر اتفاقی رخ ندهد، رسما شاهد (احتمالا) بزرگ‌ترین تحریمی خواهیم بود که یک سازنده گوشی هوشمند در تاریخ خود با آن مواجه شده.

بیشتر بخوانید: مدیر امنیتی هواوی: شرایط هواوی بهتر می‌شود اما این آمریکا است که متضرر خواهد شد

منبع: gsmarena

The post کرین ۱۰۲۰ هواوی از تحریم جدید آمریکا جان سالم به در برد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala