نخستین تصاویر رندر گلکسی نوت ۲۰ پلاس منتشر شد

ساعاتی قبل اکانت توییتری OnLeaks تصاویر رندر باکیفیتی از گلکسی نوت ۲۰ پلاس را منتشر کرد که این تصاویر جزییات طراحی، ماژول دوربین و دیگر نکات و ویژگی‌های مربوط به بدنه این گوشی را با دقت زیادی نمایش می‌دهند.

طبق این رندرها، می‌توانیم ببینیم که طراحی گلکسی نوت ۲۰ پلاس تا حد زیادی یادآور نسل قبلی آن خواهد بود. این گوشی هم مانند نسل قبلی از نمایشگری با خمیدگی محدود و لبه‌های نسبتا تخت بهره می‌برد. از بین دیگر شباهت‌ها می‌توانیم به ثابت ماندن جایگاه پورت USB-C و درگاه قلم S-Pen اشاره کنیم و کماکان خبری از جک هدفون نیست. اندازه این گوشی ۱۶۵ در ۷۷.۲ در ۷.۶ میلی‌متر است که البته در اندازه‌گیری ضخامت آن، برجستگی ماژول دوربین در نظر گرفته نشده است.





مهم‌ترنی تغییر صورت گرفته در طراحی این گوشی مربوط به شکل و شمایل ماژول دوربین آن است. گلکسی نوت ۲۰ پلاس مانند دیگر گوشی‌های جدید سامسونگ، از ماژول دوربین مستطیل شکلی بهره می‌برد که در آن سه دوربین اصلی با چینش عمودی دیده می‌شوند. همچنین ضخامت این دوربین مانند گلکسی اس ۲۰ اولترا ظاهرا به ۱۰.۷ میلی‌متر می‌رسد.

بر اساس اعلام اکانت OnLeaks، گلکسی‌ نوت‌ ۲۰ پلاس‌ از نمایشگر ۶.۹ اینچی بهره می‌برد و برای مقایسه باید بگوییم نسل قبلی مجهز به نمایشگر ۶.۸ اینچی بود. حفره مرکزی نمایشگر هم مشابه نسل قبلی است و در این زمینه شاهد تغییری نیستیم. طبق شایعات مطرح شده، گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ مانند سال‌های گذشته در ماه آگوست معرفی می‌شوند که البته این بار مراسم به صورت آنلان برگزار خواهد شد.

