چند ماه قبل شرکت سونی از گوشی اکسپریا ۱ مارک ۲ رونمایی کرد و حالا قیمت و تاریخ عرضه آن مشخص شده است. طبق اعلام این شرکت، گوشی مذکور با قیمت بسیار بالای ۱۲۰۰ دلاری روانه‌ی بازار می‌شود که این یعنی شاهد افزایش ۲۰۰ دلاری قیمت این گوشی نسبت به نسل قبلی آن هستیم.

در این میان، سونی اعلام کرده اگر تا تاریخ ۲۸ ژوئن این گوشی پیش‌خرید شود، خریداران هدفون Sony WF-1000XM3 را دریافت می‌کنند که از جمله بهترین هدفون‌های موجود در بازار محسوب می‌شود. البته باید خاطرنشان کنیم این شرکت قصد دارد به زودی از نسل جدید هدفون موردنظر با نام Sony WF-1000XM4 رونمایی کند و به همین خاطر به نظر می‌رسد سونی به گونه‌ای قصد دارد از بخشی از موجودی مدل قدیمی خلاص شود.

اکسپریا ۱ مارک ۲ از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ بهره می‌برد و به همین خاطر از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کند. از دیگر امکانات آن می‌توان به ۸ گیگابایت حافظه رم، ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی، نمایشگر ۶.۵ اینچی و باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کرد. روی هم رفته امکانات سخت‌افزاری این گوشی مانند دیگر پرچم‌داران است ولی در کل قیمت ۱۲۰۰ دلاری برای چنین گوشی هوشمندی بسیار بالا محسوب می‌شود.

در پنل پشتی آن دوربین سه‌گانه تعبیه شده که هر سه مبتنی بر سنسور ۱۲ مگاپیکسلی هستند و از لنزهای واید، اولترا واید و تله فوتو بهره می‌برند. یکی از ویژگی‌های شاخص دوربین این گوشی، امکان عکاسی پیوسته با سرعت ۲۰ فریم در ثانیه است که در حال حاضر هیچکدام از گوشی‌ها از چنین قابلیتی بهره نمی‌برند.

همانطور که احتمالا می‌دانید، طی چند سال گذشته بخش موبایل سونی حال و روز چندان مساعدی نداشته و باید ببینیم آیا این گوشی بسیار گران‌قیمت می‌تواند توجه تعداد زیادی از کاربران را جلب کند یا اینکه بار دیگر شاهد کاهش آمار فروش گوشی‌های سونی خواهیم بود.

