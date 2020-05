همان‌طور که احتمالا می‌دانید، گوشی‌های سری G شرکت ال جی به آخر خط رسیده‌اند. پس از هشت نسل و عرضه حدود ۳۰ گوشی مختلف، ال‌جی در نهایت توسعه سری G را متوقف کرده تا به جای آن‌ها از سری Velvet رونمایی کند.

در دنیای اندروید، سری G ال جی در کنار سری گوشی‌های مشهوری مانند HTC One، گلکسی اس و اکسپریا قرار می‌گیرد. اگرچه ال‌جی طی چند سال اخیر در زمینه‌ی گوشی‌های هوشمند وضعیت چندان مناسبی نداشته است، اما در هر صورت نمی‌توان اهمیت گوشی‌های پرچم‌دار سری G را در اکوسیستم اندروید کتمان کرد. پایان دادن به یک خانواده از گوشی‌های باسابقه تصمیم راحتی محسوب نمی‌شود و ال‌جی با این کار می‌خواهد فصل جدیدی از گوشی‌های خود را آغاز کند. در این مطلب قصد داریم مروری بر گوشی‌های سری G ال جی داشته باشیم که در بین آن‌ها گوشی‌های نوآورانه و در عین حال گوشی‌های نه‌چندان جذابی دیده می‌شود.

سال‌های اولیه پررونق

ال‌جی در سال ۲۰۱۲ از گوشی Optimus G رونمایی کرد که یکی از اولین گوشی‌های مجهز به پردازنده اسنپ‌دراگون S4 پرو بود. نسل بعدی این گوشی یعنی ال جی G2 در سال ۲۰۱۳ عرضه شد. گوشی G2 یک رقیب قدر برای بازیگران مهم این صنعت بود و زمینه را برای موفقیت اولیه ال‌جی در این حوزه آماده کرد. از بین ویژگی‌های شاخص این گوشی می‌توان به نمایشگر ۱۰۸۰p، حاشیه‌های نسبتا باریک، دوربین عالی ۱۳ مگاپیکسلی، قابلیت فیلم‌برداری ۱۰۸۰p با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه و باتری بزرگ ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کنیم. همچنین این گوشی توانست زودتر از بسیاری از رقبا از تراشه تازه‌نفس کوالکام بهره ببرد و با این کار توجهات زیادی را جلب کرد.

ال‌جی برای گوشی G3 این فرمول را کمی بهبود ببخشید و این گوشی به‌لطف داشتن دوربین عالی، طراحی جذاب و اولین نمایشگر QHD مورد توجه زیادی قرار گرفت. روی هم رفته این چند گوشی سری G ال جی باعث شدند که این شرکت اعتماد به نفس بیشتری برای حضور گسترده در بازار موبایل پیدا کند.

تجربه‌گرایی

بعد از موفقت اولیه سری G ال‌جی، این گوشی‌ها به سمت تجربه‌گرایی حرکت کردند. گوشی G3 از نمایشگر QHD و سیستم فوکوس خودکار لیزری بهره می‌برد و نسل بعدی آن یعنی G4 با نمایشگر خمیده، شارژ بی‌سیم و با پنل‌های پشتی متنوع روانه‌ی بازار شد. برای این گوشی، ال‌جی به جای استفاده از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۱۰ که تا حدی داغ می‌شد، تصمیم گرفت از تراشه قدیمی اسنپ‌دراگون ۸۰۸ استفاده کند و همین موضوع اعتراضات زیادی به همراه داشت. اما در نهایت، مشکل «بوت لوپ» (boot loop) این گوشی بود که تا حد زیادی به شهرت ال‌جی آسیب رساند. به صورت خلاصه بوت لوپ به وضعیتی اطلاق می‌شود که گوشی می‌خواهد روشن شود ولی در همان مرحله بوت شدن گیر می‌کند.

با وجود این مشکلات، G4 همچنان گوشی خوبی به حساب می‌آمد ولی نسل بعدی آن یعنی G5 چیزی بین آرمان‌گرایی و جنون بود. در یک دوره، سروصدای زیادی پیرامون گوشی‌های ماژولار شکل گرفت و در این زمینه شرکت‌هایی مانند ال‌جی، موتورولا و اسنشال در دوره‌های مختلف شانس خود را در این زمینه امتحان کردند و البته همگی شکست خوردند. ماژول‌هایی که ال‌جی برای صدا و دوربین ارائه داد نتوانستند تجربه کاربری جذابی را ارائه کنند و این گوشی را به سمت شکست سوق دادند. همچنین رویکرد ماژولار منجر به قربانی شدن شارژ بی‌سیم و ظرفیت باتری این گوشی شد که در نسل قبلی از جمله نکات قوت آن محسوب می‌شدند.

گوشی G5 البته در زمینه‌ی محبوبیت دوربین‌های واید و دوگانه نقش مهمی داشت ولی در کل برند ال‌جی را بیش از پیش تخریب کرد.

بازگشت به اصول اولیه

نیازی به گفتن نیست که گوشی G5 از جهات مختلف یک فاجعه بود. با وجود اینکه قرار بود گوشی‌های سری G ال جی به سمت طراحی ماژولار حرکت کنند، ولی این شرکت تصمیم گرفت برای G6 از یک طراحی استاندارد استفاده کند. گوشی G6 بازگشت به اصول اولیه این سری بود و از مشخصات سخت‌افزاری مناسب، طراحی جذاب با شیشه و فلز، دوربین مناسب و کیفیت صدای عالی بهره می‌برد. اما پس از دو شکست پیاپی، ال‌جی دیگر مانند سابق نمی‌توانست توجه کاربران را جلب کند.

این شرکت سال بعد یک گوشی با نام عجیب G7 ThinQ را معرفی کرد که این شرکت با بهره‌گیری از پسوند ThinQ می‌خواست نام گوشی‌ها را با لوازم خانگی هوشمند خود یکدست کند. این گوشی هم در بین سری G ال جی حرف زیادی برای گفتن داشت ولی این شرکت در نهایت نتوانست برای آن تعداد زیادی خریدار پیدا کند. به همین خاطر خیلی زودتر از انتظار تخفیف‌های گسترده‌ای برای آن ارائه شد که این موضوع منجر به اعتراض کاربرانی شد که همان ابتدا این گوشی را خریداری کرده بودند؛ برای بسیاری از گوشی‌های بعدی گوشی‌های ال‌جی هم این روند ادامه پیدا کرد.

گوشی G7 اصلا فروش خوبی نداشت و نسل بعدی آن یعنی G8 ThinQ هم نتوانست فروش قابل توجهی داشته باشد. ال‌جی امیدوار بود گوشی G8X ThinQ به همراه وسیله جانبی مربوط به نمایشگر دوگانه بتواند سروصدای زیادی راه بیندازد که این گوشی هم با شکست مواجه شد.

به نظر می‌رسد در سال‌هایی که برندهای چینی با تمام قوا وارد بازار موبایل شده بودند، تجربه‌گرایی ال‌جی باعث شد که خیلی سریع از رقابت جا بماند و چنین رویکردی تا حد زیادی منجر به تخریب وجهه برند ال‌جی شد. در یک جهان موازی، شاید جایگاه بخش موبایل ال‌جی در کنار غول‌هایی مانند سامسونگ و هواوی باشد. در این میان، باید به تأثیر گوشی‌های پرچم‌دار سری V هم اشاره کنیم که در کاهش فروش سری G بدون شک تا حدی تأثیر داشته‌اند.

پایان سری G و آغاز سری Velvet

پایان گوشی‌های سری G نشان‌دهنده‌ی رویکرد جدید بخش موبایل ال جی است. به نظر می‌رسد ال‌جی به جای عرضه پرچم‌داران همه‌فن‌حریف، حالا قصد دارد میان‌رده‌های جذاب را روانه‌ی بازار کند. ال‌جی با این رویکرد جدید می‌تواند بر مفاهیم اصلی مربوط به تجربه کاربری یعنی عمر باتری، طراحی و دوربین‌ها تمرکز کند و دیگر وقت خود را برای دیگر ویژگی‌های پر زرق‌وبرق تلف نکند.

ال‌جی در حال حاضر می‌خواهد شکاف بین میان‌رده‌ها و پرچم‌داران گران‌قیمت را با سری Velvet پر کند. اما با قیمت حدودا ۷۰۰ دلاری، ال‌جی باید با شرکت‌هایی مانند وان‌پلاس و شیائومی رقابت کند که شناخت زیادی از این بازار دارند. گوشی ال‌جی Velvet هنوز به صورت جهانی عرضه نشده و باید ببینیم بعد از عرضه جهانی، این گوشی می‌تواند فروش قابل توجهی داشته باشد یا اینکه این گوشی هم به خیل دیگر گجت‌های شکست‌خورده ال‌جی می‌پیوندد.

