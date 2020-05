شرکت ریلمی دقایقی پیش و در مراسمی آنلاین، جدیدترین محصولات خود را معرفی کرد. مهم‌ترین محصولی که امروز این شرکت به نمایش گذاشت، گوشی ریلمی X50 Pro Player است که نسخه‌ای جدید از پرچمدار این شرکت به حساب می‌آید. بی هیچ مقدمه دیگری، بگذارید سراغ مشخصات سخت‌افزاری این گوشی ساده اما قدرتمند برویم.

قلب تپنده این گوشی، پردازنده اسنپدراگن ۸۶۵ است و پشتیبانی از شبکه ۵G هم به لطف این پردازنده در این گوشی ممکن شده است. نمایشگر ریلمی X50 Pro Player اندازه ۶.۴۴ اینچی دارد و سرعت نرخ تجدید آن هم ۹۰ هرتز است. سه حافظه ۶، ۸ و ۱۲ گیگابایتی برای رم این گوشی در نظر گرفته شده که هر سه آن‌ها از نوع LPDDR5 خواهند بود. حافظه داخلی دستگاه هم از نوع UFS 3.0 است. ویژگی نرم‌افزاری HyperBoost 3.0 هم در این گوشی تعبیه شده که به طور کلی وظیفه آن، بهینه کردن بخش‌های مختلف این گوشی برای اجرای بازی‌های سنگین است. در حالتی که این ویژگی فعال باشد، اعلان‌ها بی‌صدا می‌شوند، موقعیت یابی خاموش می‌شد و اپلیکیشن‌های باز دیگر محدود می‌شوند تا بازی‌ها در بهترین حالتشان اجرا شوند.

باتری این گوشی تفاوتی با نسخه Pro از این محصول ندارد و همچنان شاهد همان ظرفیت ۴۲۰۰ میلی‌آمپری هستیم. همچنین شارژر فوق سریع ۶۵ واتی در بسته‌بندی این محصول قرار داده می‌شود که می‌تواند تنها در ۳۵ دقیقه، باتری این گوشی را از صفر تا صد درصد شارژ کند! همچنین تنها با سه دقیقه شارژ از صفر درصد، می‌توان تا یک ساعت با این گوشی تماس برقرار کرد.

ویژگی HyperBoost 3.0 همچنین می‌تواند بین Wi-Fi و یا شبکه‌های LTE و ۵G بدون هیچ لگ و تاخیری، سوییچ کند تا هرکدام که سریع‌تر بود، در بازی‌های آنلاین استفاده شوند. مدیر ارشد بازاریابی ریلمی درباره چگونگی خنک شدن این گوشی هم صحبت کرده و آنطور که او می‌گوید، ریلمی X50 پرو دارای ورقه‌های گرافیتی بین باتری و شیشه پشتی گوشی است تا بتواند گرما را بهتر به بیرون از گوشی منتقل کند.

این گوشی با مشخصاتی که گفتیم و شبیه به گوشی پرچمدار ریلمی X50 Pro هستند، قیمت کمتری دارد و این یعنی باید شاهد ضعف در بعضی بخش‌ها باشیم. جایی که ریلمی در آن صرفه‌جویی کرده، دوربین است. دوربین اصلی این گوشی سنسوری ۴۸ مگاپیکسلی دارد که از دوربین ۶۴ مگاپیکسلی Realme X50 Pro کمی ضعیف‌تر است. همچنین خبری از دوربین تله‌فوتو در این گوشی نیست و آن دوربین با یک دوربین دو مگاپیکسلی ماکرو، جایگزین شده است. دیگر دوربین‌های بخش پشتی هم یک سنسور ۸ مگاپیکسلی با لنز اولترا واید و یک دوربین دو مگاپیکسلی دیگر برای سنجش عمق میدان را شامل می‌شوند. در بخش جلویی این گوشی هم به جای دوربین‌های سلفی ۳۲ و ۸ مگاپیکسلی، شاهد دوربین‌های ۱۶ و ۲ مگاپیکسلی هستیم که هیچ کدام لنز اولترا واید ندارند.

گوشی ریلمی X50 Pro Player در دو رنگ نقره‌ای و مشکی عرضه خواهد شد. حافظه داخلی این گوشی در تمام مدل‌ها و نسخه‌ها، ۱۲۸ گیگابایتی است و تنها سه گزینه با تفاوت حافظه رم برای آن در نظر گرفته شده است. مدل پایه رم ۶ گیگابایتی دارد و قیمت آن تقریبا ۳۸۰ دلار خواهد بود. مدل بعدی با رم ۸ گیگابایتی، حدود ۴۲۰ دلار و در نهایت بهترین مدل با رم ۱۲ گیگابایتی، حدود ۴۶۰ دلار قیمت دارند. تاریخ عرضه محصول هم ۱۲ خرداد مشخص شده است.

همچنین در پایان یک نسخه خاص از گوشی ریلمی X50 پرو و به مناسبت حضور یک ساله این شرکت در بازارهای بین‌المللی معرفی شد. این گوشی برای فروش عرضه نمی‌شود و تنها به هواداران واقعی این برند در Weibo داده خواهد شد.

