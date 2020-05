ریلمی واچ و تلویزیون هوشمند ریلمی معرفی شدند

شرکت ریلمی امروز مراسمی آنلاین برگزار و محصولات جدید خود را معرفی کرد. دو محصولی که تا به حال توسط این شرکت ساخته نشده بود، ساعت هوشمند و تلویزیون بود که حالا هردوی آن‌ها به سبد محصولات این شرکت اضافه شده‌اند. فروش فوق‌العاده گوشی‌های ریلمی در کشور هند، باعث شده تا این شرکت تبدیل به یکی از رو‌به‌رشدترین شرکت‌های سازنده گوشی هوشمند در دنیا به شمار بیاید و ریلمی واچ و Realme Smart TV آمده‌اند تا نام این شرکت را به حوزه‌های دیگر هم برساند.

قبل از هرچیز با اولین ساعت هوشمند این شرکت یعنی ریلمی واچ شروع می‌کنیم. این ساعت طراحی مربعی شکل دارد و در جلوی آن، نمایشگر ۱.۴ اینچی با رزولوشن ۳۲۰ در ۳۲۰ پیکسل دیده می‌شود. پنل این نمایشگر از نوع LCD است و آنطور که به نظر می‌آید، در ریلمی واچ شاهد نسخه‌ای کاستوم‌شده از اندروید خواهیم بود. سیستم عامل این ساعت، اعلان‌های گوشی را اعلام می‌کند، امکان کنترل موزیک در حال پخش را فراهم می‌کند، می‌تواند تماس‌ها را قطع کند و به طور کل دیگر کارهایی که از یک ساعت هوشمند انتظار داریم را انجام می‌دهد.

Realme می‌گوید که ساعت هوشمند این شرکت می‌تواند با هربار شارژ، بین ۷ تا ۹ روز شارژدهی داشته باشد. اگر ریلمی واچ را روی حالت Power-Saving هم قرار گیرد، عمر باتری این ساعت به ۲۰ روز می‌رسد.

ریلمی واچ در زمینه پایش فعالیت‌های ورزشی هم کاربردی خواهد بود و ویژگی‌های آن در این زمینه، شبیه به دستبند سلامتی این شرکت است که در ماه مارچ معرفی شده بود. این یعنی در این ساعت هم شاهد سنسور ضربان قلب هستیم و امکان پایش خواب کاربر هم برای ریلمی واچ در نظر گرفته شده است. این ساعت که بند‌های آن هم به راحتی قابل تعویض خواهند بود، با قیمت حدودی ۵۰ دلار و از ۱۶ خرداد عرضه خواهد شد.

مورد بعدی، تلویزیون هوشمند Realme Smart TV است. ریلمی درواقع دو تلویزیون معرفی کرده که اولی اندازه ۳۲ اینچی و رزولوشن ۷۲۰p دارد و تلویزیون بعدی، اندازه ۴۳ اینچی و رزولوشن ۱۰۸۰p. مثل شرکت‌های وان پلاس و شیائومی که به عرضه تلویزیون در بازارهایی مثل هند رو آورده‌اند، ریلمی هم فرصت را غنیمت شمرده تا سهمی از این بازار داشته باشد.

متاسفانه خبری از تلویزیون ۴K نیست اما ریلمی می‌گوید که هردو تلویزیون معرفی شده، از فناوری HDR10 و HLG پشتیبانی می‌کنند و حداکثر روشنایی آن‌ها هم به ۴۰۰ نیتس می‌رسد. این تلویزیون‌ها از پردازنده چهار هسته‌ای MediaTek استفاده می‌کنند و داخل آن‌ها هم چهار بلندگوی ۲۴ واتی که تاییدیه Dolby Audio دارند هم دیده می‌شود.

دو تلویزیون جدید ریلمی قرار است از تاریخ ۱۳ خرداد عرضه شوند. قیمت مدل ۳۲ اینچی تنها حدود ۱۷۰ دلار است و مدل ۴۳ اینچی هم حدود ۲۹۰ دلار قیمت‌گذاری شده است.

