شرکت ریلمی امروز مراسمی به صورت آنلاین برگزار کرد تا محصولات جدید خود را معرفی کند. دو محصول جدید این شرکت، هدفون‌های کاملا بی‌سیم ریلمی بادز Q و ریلمی بادز Air Neo هستند که مشخصات هیجان‌انگیزی دارند.

هدفون ریلمی بادز Q توسط Jose Levy طراحی شده که یکی از طراحان برند مشهور Hermes نیز هست. این هدفون گفته می‌شود که تا ۲۰ شارژدهی (مجموع خود هدفون‌ها و همچینن باتری کیس) خواهد داشت و از بلوتوث ۵ هم پشتیبانی می‌کند.

همچنین هدفون ریلمی بادز Q توانسته گواهی IPX4 را هم دریافت کند که این یعنی این محصول برای ورزشکاران مناسب خواهد بود و در مقابل قطرات کم آب، مقاومت خواهد داشت. هر گوشی این هدفون هم تنها ۳.۶ گرم وزن دارد تا با محصولی سبک و به نظر راحت روبرو باشیم. مجموع وزن این هدفون‌ها و باتری کیس آن‌ها هم تنها به ۳۵.۳ گرم می‌رسد. گوشی‌های بادز Q درایورهای ۱۰ میلی‌متری دارد و کیس شارژر این هدفون هم از سرعت شارژ ۳۰ واتی پشتیبانی می‌کند تا به سرعت شارژ شود. اما خبری از پشتیبانی از شارژ بی‌سیم در این هدفون نیست.

هیجان‌انگیزترین نکته درباره این هدفون جذاب، قیمت آن است. هدفون ریلمی بادز Q در ابتدا با تخفیف عرضه خواهد شد اما در نهایت قیمت آن حدود ۲۰ دلار خواهد بود.

هدفون ریلمی بادز ایر نئو هم شباهت زیادی به Realme Buds Air دارد اما درایور آن کمی بزرگ‌تر است و از ۱۲ میلی‌متر به ۱۳ میلی‌متر ارتقا یافته است. همچنین کیس شارژر این هدفون هم فاقد پشتیبانی از شارژ بی‌سیم است و ویژگی حذف نویز محیط هم در آن وجود ندارد.

هدفون ریلمی بادز Air Neo به خودی خود تا سه ساعت شارژدهی مداوم دارند اما با تا ۱۴ ساعت دیگر می‌توان به کمک کیس هدفون، از آن‌ها شارژدهی گرفت. پشتیبانی از بلوتوث ۵ و اتصال خودکار بسیار سریع با گوشی‌های ریلمی هم از دیگر ویژگی‌های این هدفون هستند.

هدفون ریلمی بادز Air Neo نیز در سه رنگ سفید، سبز و قرمز عرضه خواهد شد که قیمت آن هم حدود ۴۰ دلار تعیین شده است.

در نهایت، آخرین محصولاتی که ریلمی معرفی کرد، شامل دو پاوربانک می‌شوند. اولی، پاوربانک ۳۰W Dart و بعدی هم Power Bank 2.

پاوربانک ۳۰ واتی دارت، ظرفیت ۱۰ هزار میلی‌آمپری دارد و نه تنها می‌تواند گوشی‌ها و گجت‌های دیگر را با حداکثر سرعت ۳۰ وات شارژ کند، بلکه خودش هم می‌تواند دوباره با سرعت ۳۰ وات شارژ شود. هنوز قیمت این محصول اعلام نشده است.

محصول بعدی یعنی Realme Power Bank 2 نیز ظرفیت ۱۰ هزار میلی‌آمپری دارد اما حداکثر سرعت شارژدهی و شارژ شدن آن، به ۱۸ وات می‌رسد. این شارژر می‌تواند گجت‌های دیگر را با هرکدام از پورت‌های USB-A و USB-C شارژ کند.

پاور بانک ۲ ابتدا در هند عرضه می‌شود و قیمت آن هم حدود ۱۴ دلار تعیین شده است.

