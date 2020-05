هواوی Enjoy Z با نمایشگر ۹۰ هرتزی و پشتیبانی از ۵G معرفی شد

هفته گذشته شرکت آنر محصولی با نام X10 5G معرفی کرد که یک گوشی ارزان‌قیمت با پشتیباین از ۵G و نمایشگر ۹۰ هرتزی بود که دوربین سه‌گانه هم داشت. حالا شرکت مادر یعنی هواوی، محصولی مشابه با نام هواوی Enjoy Z 5G معرفی کرده که مشخصاتی بسیار شبیه به گوشی آنر دارد و قیمت آن حتی مقرون به‌صرفه‌تر هم هست.

هواوی Enjoy Z با نمایشگر ۶.۵۷ اینچی همراه است که رزولوشن فول‌اچ‌دی پلاس دارد و پنل آن هم از نوع LCD است. نکته حائز اهمیت، این است که این پنل ۹۰ هرتزی است و نسبت نمایش آن هم ۲۰ به ۹ است. این پنل همچنین دارای یک بریدگی قطره‌مانند در بالا است که دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی درون آن قرار گرفته است. سنسور اثر انگشت هم در لبه سمت راست دستگاه قرار گرفته و با دکمه پاور ادغام شده است.

در بخش پشتی این گوشی شاهد دوربین‌های سه‌گانه هستیم. سنسور اصلی رزولوشن ۴۸ مگاپیکسلی دارد و در کنار آن، یک دوربین ۸ مگاپیکسلی اولترا واید و یک دوربین دو مگاپیکسلی ماکرو دیده می‌شود. دوربین ماکرو در این گوشی می‌تواند از فاصله ۴ سانتی‌متری عکاسی کند.

قلب تپنده این گوشی پردازنده مدیاتک Dimensity 800 است و در کنار آن ۶ یا ۸ گیگابایت حافظه رم همراه با ۶۴ یا ۱۲۸گیگابایت حافظه داخلی حاضر خواهند بود. پشتیبانی از کارت حافظه اختصاصی هواوی یا همان NM Cards هم در این گوشی وجود دارد تا حافظه داخلی را بتوان افزایش داد. روی هواوی Enjoy Z 5G اندروید ۱۰ نصب شده که با رابط کاربری EMUI 10.1 همراه است. از نظر باتری هم با یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپری در این محصول روبرو هستیم که با شارژر داخل بسته‌بندی، با سرعت ۲۲.۵ وات شارژ می‌شود.

هواوی Enjoy Z 5G در سه رنگ آبی، مشکی و صورتی برای پیش‌خرید از همین حالا عرضه شده است. قیمت مدل پایه این گوشی با رم ۶ گیگابایتی و حافظه ۶۴ گیگابایتی، حدود ۲۳۸ دلار تعیین شده است. دو مدل دیگر که با رم و حافظه داخلی ۶/۱۲۸ گیگابایتی و ۸/۱۲۸ گیگابایتی عرضه می‌شوند، به ترتیب ۲۶۶ و ۳۰۸ دلار قیمت‌گذاری شده‌اند. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟

