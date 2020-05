مدت زمان کوتاهی بعد از انتشار جزئیات سخت‌افزاری محصول تاشو مایکروسافت (سرفیس دو)، اطلاعاتی در رابطه با پشتیبانی آن از قلم استایلوس نیز منتشر شد. با توجه به گزارش وب‌سایت Windows Latest، این محصول سازگاری بسیار بالایی با این قلم‌ها خواهد داشت و قابلیت‌هایی در آن قرار گرفته که تجربه کار با آن را لذت‌بخش‌تر از دیگر محصولات سرفیس می‌کند.

اینطور که به نظر می‌رسد، توسعه‌دهندگان فعلا در حال کار روی چنین قابلیتی هستند. گفته می‌شود برنامه‌نویسی کدهای ورودی اندروید به گونه‌ای صورت گرفته که بتواند به گوشی اجازه دریافت همزمان لمس و قلم را به منظور ایجاد تجربه‌ای یکپارچه بدهد و روی هر دو نمایشگر نیز به بهترین شکل ممکن کار کند.

معمولا قلم سرفیس که به خوبی با ویندوز سازگاری دارد، سطح مختلفی از فشار را شناسایی می‌کند اما به نظر می‌رسد مایکروسافت قصد دارد برای سرفیس دو که از سیستم عامل اندروید بهره می‌برد نیز چنین قابلیتی را اضافه کند. بدین ترتیب انتخاب فایل و درگ کردن آن از یک صفحه به صفحه دیگر بسیار ساده انجام خواهد گرفت و حتی دوبار ضربه زدن روی صفحه برای گرفتن عکس از صفحه (اسکرین شات) هم در دسترس خواهد بود.

همچنین به نظر می‌رسد توسعه دهندگان روی بهبود تاخیر ورودی نیز سخت مشغول کار هستند تا همه چیز به طبیعی‌ترین شکل ممکن صورت گیرد. وقتی هم با قلم سرفیس در این گوشی به نقاشی بپردازید، اینطور حس می‌شود که روی دو صفحه کاملا متفاوت مشغول طراحی هستید.

با این اوصاف مشکلاتی هم سر راه توسعه دهندگان قرار دارد که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به عدم بهره‌مندی از کج شدن در پروتکل چند لمسی اشاره کرد. این مشکل ریشه در محدودیت‌های هسته لینوکس دارد که در توسعه اندروید مورداستفاده قرار می‌گیرد و خب مشخص نیست در نتیجه آن چه مشکلات دیگری گریبان تیم مهندسی سرفیس را خواهد گرفت.

گفته می‌شود سرفیس دو با اندروید ۱۰، اواخر امسال راهی بازار خواهد شد و اندروید ۱۱ را نیز بلافاصله بعد از عرضه دریافت می‌کند. نظر شما در رابطه با سرفیس دو چیست؟ آیا ظاهر نه چندان زیبای آن می‌تواند باعث شود مایکروسافت در اولین قدم خود در طراحی و عرضه یک محصول عجیب با سیستم عامل اندروید شکست بخورد؟

