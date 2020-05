بر اساس اطلاعاتی که به تازگی از جانب منابع کره‌ای منتشر شده، مدل استاندارد گلکسی نوت ۲۰ از دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی به همراه دوربین تله‌فوتو ۶۴ مگاپیکسلی و یک اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد. در عین حال، گلکسی نوت ۲۰ پلاس مجهز به دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی، دوربین واید ۱۲ مگاپیکسلی و سیستم فوکوس خودکار لیزری است.

در نگاه اول به نظر می‌رسد که ماژول دوربین این دو گوشی مشابه خانواده اس ۲۰ است اما وجود دوربین تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی در گلکسی نوت ۲۰ پلاس بسیار عجیب به نظر می‌رسد و در تضاد با گزارش‌های متعددی است که در این رابطه منتشر شده. البته با توجه به اینکه گفته می‌شود دوربین این گوشی فاقد قابلیت زوم ۱۰۰ برابری است، پس کنار گذاشتن دوربین تله‌فوتو ۴۸ مگاپیکسلی اس ۲۰ اولترا و بهره‌گیری از دوربین ۱۲ مگاپیکسلی منطقی محسوب می‌شود.

بر اساس تصاویر رندر منتشر شده، هر دو گوشی گلکسی‌ نوت ۲۰ از دوربین پریسکوپی بهره می‌برند.

در همین رابطه، بایدخاطرنشان کنیم طبق تصاویر رندر منتسب به گلکسی‌ نوت ۲۰، این گوشی از دوربین پریسکوپی بهره می‌برد و بر اساس رندر مربوط به نوت ۲۰ پلاس این گوشی هم مجهز به چنین دوربینی است. این احتمال هم وجود دارد که سامسونگ برای حل مشکل فوکوس خودکار گوشی‌های گلکسی اس ۲۰، برای خانواده نوت ۲۰ مشغول اعمال تغییرات مختلفی است و در همین زمینه می‌توان به احتمال تعبیه سیستم فوکوس خودکار لیزری اشاره کرد. این تناقض در خبرها هم شاید به این موضوع برمی‌گردد که سامسونگ هنوز جزییات ماژول دوربین را نهایی نکرده و در حال تصمیم‌گیری برای گزینه‌های مختلفی است.

منبع: SamMobile

The post مشخصات دوربین گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala