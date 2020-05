ایرپادز اپل در آینده به سنسور نور محیط برای سنجش ضربان قلب مجهز خواهد شد

اینطور که به نظر می‌رسد، اپل به دنبال راهی است تا سنسور نور محیط را به ایرپادز آینده خود اضافه کند تا از این طریق کاربر بتواند از میزان اکسیژن خون و ضربان قلب خود آگاه شود. بدین ترتیب ایرپادز اپل اولین گجتی خواهد بود که از چنین قابلیتی بهره‌مند می‌شود.

به گزارش وب‌سایت DigiTimes، اپل از ASE خواسته تولید سنسورهای نور محیط را برای این شرکت آغاز کند و به همین خاطر حدس می‌زند این سنسورها برای شمارش قدم، چرخش سر و سنجش ضربان قلب مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

فناوری مشابه را در سنسور ضربان قلب گوشی گلکسی اس ۹ شاهد بودیم که با تابش نور به پوست، ضربان قلب را اندازه می‌گرفت. البته این سنسور LEDهای دیگری نیز داشت که کاربر را قادر می‌ساخت حتی فشار خون را نیز اندازه‌گیری کند. هرچند نتیجه نهایی خیلی دقیق نبود و تست هم باید در شرایط ایده‌آلی صورت می‌گرفت، اما باز هم جالب بود بدانیم چنین سنسوری در یک گوشی بکار رفته.

اما خب از طرفی بکارگیری چنین سنسوری در گجتی مانند ایرپادز به خاطر اندازه کوچک و محل قرارگیری، کمی دور از انتظار خواهد بود. اما اگر آن را در هدفون‌های روی گوشی مانند پاور بیتس پرو مشاهده کنیم آنقدرها جای تعجب نخواهد داشت.

اپل می‌تواند از سنسور نور محیط برای چک کردن میزان اکسیژن خون بهره ببرد اما از طرفی این داده‌ها می‌توانند برای آگاه سازی کاربر از شرایط جسمانی نیز مورد استفاده قرار گیرند. مثلا اینکه آیا وی از وقفه تنفسی در خواب رنج می‌برد یا خیر. اپل در حال حاضر با کمک قابلیت‌هایی چون ECG (نوار قلب) در اپل واچ سری ۵، می‌تواند مشکلات جسمانی کاربران را به آن‌ها یادآوری کند اما خب تاکنون ندیده بودیم شرکتی چنین قابلیت‌ها را به هندزفری‌های بلوتوثی خود بیاورد.

اپل به طور کلی تمایل دارد گجت‌های پوشیدنی خود را به بهترین و بالاترین درجه از قابلیت‌های پزشکی مجهز کند. پیش‌تر هم خوانده بودیم اپل واچ سری ۶ با دریایی از قابلیت‌های سلامتی راهی بازار خواهد شد که خب صحت آن هنوز رسما تایید نشده. اینطور که به نظر می‌رسد در آینده کاربران با در اختیار داشتن محصولات اپل می‌توانند حتی از مرگ نیز نجات پیدا کنند!

