سرانجام تصاویر واقعی مچ ‌بند شیائومی می بند ۵ منتشر شد

چند روز پیش خبر بسیار مهمی در رابطه با مچ ‌بند شیائومی می بند ۵ منتشر شد که ادعا می‌کرد این گجت قابلیت‌ها و تغییرات فراوانی را با خود به همراه خواهد داشت که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به نمایشگر ۱.۲ اینچی اشاره کرد. روز گذشته اما تصویری از این محصول منتشر شد که به شایعات اخیر پیرامون آن دامن زد.

با توجه به این تصویر جدید، محصولی را شاهد هستیم که نمایشگر بزرگ‌تری دارد و شارژر آن نیز به شکل متفاوتی طراحی شده. هرچند باز هم باید ساعت را برای شارژ از بند آن جدا کنید چون فقط نحوه اتصال محصول با شارژر تغییر کرده. روی بدنه اصلی تغییرات بسیار کمی را شاهد هستیم. شاید بتوان گفت می بند ۵ کمی تخت‌تر به نظر می‌رسد که البته زاویه‌ای که این تصویر در آن به ثبت رسیده در چنین نتیجه گیری بی‌ تاثیر نبود.

بهرحال افشاگری که این تصویر را در ویبو به اشتراک گذاشت اعلام کرد مچ ‌بند شیائومی می بند ۵ حدودا ۲۸ دلار (۲۰۰ یوان) قیمت خواهد داشت که خب احتمالا هنگام عرضه نهایی شاهد افزایش این میزان هم خواهیم بود. هرچند همیشه محصولات شیائومی قیمت بسیار مناسبی داشتند و قطعا می بند ۵ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

در آخرین اخبار و شایعات پیرامون این مچ بند شنیده بودیم شیائومی قرار است سنسور سنجش ضربان قلب را با افزودن قابلیت سنجش میزان اکسیژن خون بروزرسانی کند. همچنین پشتیبانی از NFC که اکنون فقط در چین قابل دسترسی است احتمالا در تمام نسخه‌های این محصول حضور خواهد داشت.

اما مهم‌تر اینکه در روزهای اخیر، خبر از وجود نسخه Smart Band 5 منتشر شد؛ محصولی با شماره مدل XMSH11HM که به نسبت مدل استاندارد می بند ۵ با شماره مدل XMSH10HM متفاوت است. هنوز همه چیز را باید در حد یک شایعه در نظر گرفت اما گفته می‌شود این نسخه از مچ بند هوشمند شیائومی قرار است از دستیار صوتی آمازون یعنی الکسا نیز پشتیبانی کند. نسخه‌های چینی سری می بند هم از NFC پشتیبانی می‌کردند و هم از دستیار صوتی چینی Xiao اما ظاهرا الکسا قرار است در نسخه‌های جهانی در دسترس قرار گیرد.

حرکت شیائومی در این زمینه هوشمندانه بوده (البته اگر اتفاق بیفتد) چون الکسا انتخاب فوق‌العاده‌ای برای نسخه‌های جهانی می بند ۵ است. این دستیار صوتی از زبان آمریکایی، ژاپنی، هندی و بسیاری از زبان‌های اروپایی پشتیبانی می‌کند اما خب چون در تصاویر شاهد حضور بلندگویی نبودیم، احتمالا الکسا پاسخ‌های خود را به صورت متن به نمایش در می‌آورد.

در حال حاضر این اطلاعات تمام آن چیزی بودند که در رابطه با مچ بند شیائومی می بند ۵ در اختیار داشتیم. انتظار می‌رود در آینده خبرهای بیشتری نیز پیرامون این محصول مورد انتظار بشنویم.

