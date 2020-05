طی چند سال گذشته، حاشیه‌ی نمایشگرهای موبایل کاهش قابل توجهی داشته است. شرکت‌های سازنده برای دستیابی به این هدف رویکردهای مختلفی را اتخاذ کرده‌اند و در این میان، دوربین سلفی یکی از چالش‌های مهم برای پایین نگه داشتن حاشیه نمایشگر بوده است. به همین خاطر گوشی‌های مختلفی با بریدگی نمایشگر، دوربین سلفی پاپ‌آپ و حفره نمایشگر روانه‌ی بازار شده‌اند. اما در این میان، فناوری دوربین زیر نمایشگر یک راهکار ایدئال برای حل این مشکل محسوب می‌شود و به همین خاطر شرکت‌های متنوعی مشغول توسعه آن هستند.

از جمله شرکت‌هایی که در این زمینه به موفقیت‌های قابل توجهی رسیده‌اند، می‌توان به شیائومی، اوپو و سامسونگ اشاره کرد. حالا یکی از افشاگران چینی اعلام کرده که هواوی احتمالا می‌تواند اولین گوشی دارای دوربین زیر نمایشگر را روانه‌ی بازار کند. برای بهره‌گیری از این فناوری، باید بر روی دوربین سلفی شیشه‌ی خاصی تعبیه شود که علاوه بر بازتاب محدود، قادر به انتقال میزان بالایی از نور هم باشد.

در زمان عدم استفاده از دوربین سلفی، شیشه قرار گرفته بر روی دوربین باید بتواند مانند بخشی از نمایشگر انجام وظیفه کند و هنگام فعالیت دوربین سلفی باید به نوعی شیشه شفاف تبدیل شود. علاوه بر چالش‌های سخت‌افزاری، برای چنین دوربینی باید بتوان الگوریتم‌های نرم‌افزاری پردازش تصویر را طوری تغییر داد تا کیفیت عکس‌های سلفی گرفته شده به کیفیت دوربین‌های سلفی معمولی برسند.

مدتی قبل گزارشی منتشر شد که این فناوری در نیمه دوم سال جاری می‌تواند به تولید انبوه برسد و خانواده هواوی میت ۴۰ هم در این مدت روانه‌ی بازار می‌شوند. به همین خاطر شاید هواوی برای گوشی‌های میت ۴۰ بتواند چنین قابلیت جذابی را ارائه دهد.

منبع: GizmoChina

The post هواوی احتمالا اولین گوشی دارای دوربین زیر نمایشگر را عرضه می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala