گوشی‌های تاشو در سال ۲۰۱۹ روانه‌ی بازار شدند و سال ۲۰۲۰ زمان بهبود کیفیت این نوع گجت‌ها است. سامسونگ برای توسعه گلکسی Z Flip از مشکلات و اشتباهات گلکسی فولد درس گرفت و حالا با توجه به اینکه قرار است در آینده نزدیک نسل دوم گوشی موتورولا ریزر معرفی شود، انتظار می‌رود با گوشی بهتر و جذاب‌تری مواجه شویم.

هفته گذشته، مدیر شعبه آفریقای جنوبی موتورولا در جریان یک مصاحبه اعلام کرد که احتمالا نسل جدید این گوشی تاشو در ماه سپتامبر معرفی می‌شود و حالا بر اساس یک گزارش جدید می‌توانیم به ویژگی‌های احتمالی این گجت بپردازیم. سایت XDA گزارش داده که این گوشی با شماره مدل XT2071-4 از تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵ بهره می‌برد. همچنین ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی هم این تراشه را همراهی می‌کنند. از دیگر ویژگی‌های موردانتظار می‌توانیم به بهره‌گیری آن از اندروید ۱۰ اشاره کنیم.

با توجه به تعبیه تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵، این گوشی از فناوری ۵G بهره می‌برد. از بین ارتقاهای مهم، نباید افزایش ظرفیت باتری را از قلم بیندازیم. اولین گوشی تاشو موتورولا ریزر با باتری ۲۵۱۰ میلی‌آمپر ساعتی معرفی شد که در مقایسه با دیگر گوشی‌های جدید، ظرفیت پایینی محسوب می‌شود. البته برای نسل بعدی آن هم قرار نیست این ظرفیت تا حد زیادی افزایش پیدا کند و ظاهرا با باتری ۲۸۴۵ میلی‌آمپر ساعتی سروکار خواهیم داشت. با توجه به اینکه حالا با فناوری ۵G مواجه هستیم، چنین ظرفیتی کماکان بسیار پایین‌تر از حد انتظار محسوب می‌شود. در نهایت گفته می‌شود این گوشی مجهز به دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی با سنسور ISOCELL Bright GM1 سامسونگ و دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی است.

در هر صورت مطابق معمول، اگر این اطلاعات صحت داشته باشند به زودی منابع دیگری هم آن را مطرح خواهند کرد ولی در کل سایت XDA به انتشار اطلاعات موثق شهرت دارد و به احتمال زیاد گوشی موردنظر از همین مشخصات بهره می‌برد.

منبع: ۹To5Google

The post بخشی از ویژگی‌های نسل جدید گوشی تاشو موتورولا ریزر لو رفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala