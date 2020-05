گوشی های HTC طی چند سال گذشته موفقیت و فروش قابل توجهی نداشته‌اند و این شرکت تا حد زیادی ساخت گوشی‌های جدید را کنار گذاشته است. با این حال، بر اساس یک گزارش جدید به نظر می‌رسد این شرکت قصد دارد در تابستان امسال یک گوشی ۵G را معرفی کند.

طبق گزارش سایت چینی My Drivers، این گوشی پرچم‌دار HTC احتمالا در ماه ژوئیه (تیر-مرداد) معرفی خواهد شد. اما این احتمال وجود دارد که چنین تاریخی مربوط به بازار چین و تایوان باشد و شاید عرضه بین‌المللی آن از چند هفته یا حتی چند ماه بعد از این تاریخ آغاز شود. در ضمن باید به این احتمال هم اشاره کنیم که شاید این گوشی صرفا برای بازار چین و تایوان باشد.

بر اساس این گزارش، گوشی موردنظر از تراشه پرچم‌دار اسنپ‌دراگون ۸۶۵ بهره می‌برد. در رابطه با دیگر ویژگی‌های سخت‌افزاری هم اطلاعاتی منتشر نشده و در رابطه با قیمت آن هم نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم که البته به دلیل وجود تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵، باید انتظار قیمت بالایی داشته باشیم.

علاوه بر گوشی پرچم‌دار HTC، این شرکت احتمالا یک گوشی میان‌رده ۴G را معرفی خواهد کرد. گفته می‌شود گوشی موردنظر از تراشه سری ۶۰۰ اسنپ‌دراگون بهره می‌برد و احتمالا به‌عنوان عضوی از خانواده Desire معرفی خواهد شد. سایت My Drivers خاطرنشان کرده که این گوشی احتمالا زودتر از مدل پرچم‌دار معرفی می‌شود و در ماه ژوئن می‌توانیم انتظار رونمایی از آن را داشته باشیم. به نظر شما آیا شرکت HTC با عرضه این گوشی‌ها می‌تواند بار دیگر به موفقیت برسد یا اینکه این گوشی‌ها هم شکست می‌خورند؟

