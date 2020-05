سامسونگ از تراشه اگزینوس ۸۸۰ با مودم ۵G یکپارچه رونمایی کرد

سامسونگ تا حالا دو تراشه دارای مودم ۵G یکپارچه را عرضه کرده که اگزینوس ۹۸۰ و ۹۹۰ نام دارند؛ حالا این شرکت ساعاتی قبل از اگزینوس ۸۸۰ رونمایی کرد که از چنین مشخصه‌ای بهره می‌برد.

این تراشه شباهت زیادی به اگزینوس ۹۸۰ دارد که از بین بخش‌های مشابه می‌توان به چینش هسته‌های پردازنده (دو هسته Cortex-A77 و ۶ هسته Cortex-A55) و پردازنده گرافیگی Mali-G76 MP5 اشاره کرد. همچنین هر دو تراشه مبتنی بر فناوری ساخت ۸ نانومتری هستند و از واحد پردازش عصبی برای یادگیری ماشینی بهره می‌برند.

پس در این این میان چه تفاوتی بین اگزینوس ۸۸۰ و ۹۸۰ وجود دارد؟ اول از همه باید به سرعت پایین‌تر هسته‌های Cortex-A77 اشاره کنیم که برخلاف نسل قبلی به جای سرعت ۲.۲ گیگاهرتز، مبتنی بر سرعت ۲ گیگاهرتز است. همچنین این تراشه تازه‌نفس از حداکثر رزولوشن ۲۵۲۰ در ۱۰۸۰ برای نمایشگر پشتیبانی می‌کند ولی گوشی‌های مبتنی بر اگزینوس ۹۸۰ می‌توانند از نمایشگرهایی با رزولوشن ۳۳۶۰ در ۱۴۴۰ استفاده کنند. همچنین این تراشه جدید از نسل پنجم وای‌فای پشتیبانی می‌کند ولی اگزینوس ۹۸۰ می‌تواند نسل ششم فناوری وای‌فای را به ارمغان بیاورد.

تراشه اگزینوس ۸۸۰ می‌تواند توان پردازشی لازم برای یک دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی یا دو دوربین ۲۰ مگاپیکسلی را تامین کند ولی اگزینوس ۹۸۰ قادر به پشتیبانی از دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی است. از دیگر مشخصه‌های این تراشه باید به امکان فیلمبرداری ۴K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه اشاره کنیم.

اولین گوشی مجهز به این تراشه ویوو Y70s است که روز گذشته در چین با قیمت ۲۸۰ دلاری معرفی شد. بنابراین در آینده نزدیک گوشی‌های بیشتری همراه با این تراشه روانه‌ی بازار خواهند شد. روی هم رفته، به لطف افزایش تعداد تراشه‌های ۵G ارزان‌قیمت، روزبه‌روز به تنوع گوشی‌های ۵G مقرون به صرفه افزوده می‌شود.

