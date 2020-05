از مدتی قبل انتشار خبرهای مربوط به گوشی‌های ردمی ۱۰X آغاز شد و ساعاتی قبل شیائومی رسما از این دو گوشی رونمایی کرد. ردمی ۱۰X و ۱۰X پرو از تراشه Dimensity 820 مدیاتک بهره می‌برد که یک تراشه میان‌رده دارای مودم ۵G محسوب می‌شود. طبق اعلام شیائومی، امتیاز بنچمارک AnTuTu این تراشه ۴۱۵۶۷۲ است که برای مقایسه باید بگوییم تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ در این بنچمارک موفق شده امتیاز ۴۴۵۳۴۳ را کسب کند.

از لحاظ فناوری ۵G، شیائومی اعلام کرده که هر دو گوشی برای دو سیمکارت خود می‌توانند از فناوری ۵G بهره ببرند و این در حالی است که تراشه‌های ۵G کوالکام هنوز از این قابلیت پشتیبانی نمی‌کنند. از آنجایی که در چین فقط شبکه‌های ۵G مبتنی بر فرکانس‌های پایین‌تر ۶ گیگاهرتز ارائه شده، این گوشی‌ها هم صرفا از این فناوری پشتیبانی می‌کنند و قادر به بهره‌گیری از امواج میلی‌متری نیستند.

با توجه به اینکه فناوری ۵G مصرف انرژی را افزایش می‌دهد، شیائومی برای این دو گوشی از باتری ۴۵۲۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده کرده است. البته ردمی ۱۰X پرو از شارژ سریع ۳۳ وات پشتیبانی می‌کند ولی مدل استاندارد این خانواده از شارژ ۲۲.۵ وات بهره می‌برد.

این دو گوشی مجهز به نمایشگر ۶.۵۷ اینچی امولد ساخت سامسونگ هستند که رزولوشن آن‌ها به ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰ می‌رسد. این نمایشگر از استاندارد HDR10+ پشتیبانی می‌کند و حسگر اثر انگشت هم زیر این پنل قرار دارد.

در پنل پشتی ردمی ۱۰X پرو دوربین چهارگانه دیده می‌شود که از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با زوم ۳ برابری اپتیکال و ماکرو ۵ مگاپیکسلی تشکیل شده است. در بریدگی قطره‌ای شکل بالای نمایشگر هم دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی تعبیه شده که قادر به ضبط ویدیوهای اسلوموشون با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه است.

مدل استاندارد این خانواده مجهز به دوربین سه‌گانه است و دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی این ماژول دوربین را تشکیل می‌دهند. برای دوربین سلفی هم شیائومی یک سنسور ۱۶ مگاپیکسلی را تعبیه کرده است.

ردمی ۱۰X با قیمت پایه ۲۲۴ دلاری روانه‌ی بازار چین می‌شود که با این قیمت می‌توانید مدل ۶/۶۴ گیگابایتی را خریداری کنید. مدل‌های ۶/۱۲۸، ۸/۱۲۸ و ۸/۲۵۶ گیگابایتی هم به ترتیب ۲۵۲ دلار، ۲۹۴ دلار و ۳۳۶ دلار قیمت دارند.

اگر خواستار خرید مدل پرو هستید، باید حداقل ۳۲۲ دلار بپردازید که قیمت مربوط به مدل ۸/۱۲۸ گیگابایتی این گوشی است. گران‌ترین مدل این گوشی که از ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد، ۳۶۴ دلار قیمت دارد. طبق اعلام شیائومی، فروش ردمی ۱۰X از اول ماه ژوئن و فروش ردمی ۱۰X پرو از پنجم ماه ژوئن آغاز می‌شود.

منبع: Android Authority

The post گوشی‌های ردمی ۱۰X رسما معرفی شدند؛ ارزان‌ترین گوشی‌های ۵G appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala