با ریلمی X3 SuperZoom آشنا شوید؛ اولین پرچمدار ریلمی برای اروپا

شرکت ریلمی که روز گذشته با معرفی محصولات جدیدش اخبار را به خود اختصاص داده بود، امروز هم یک گوشی جدید معرفی کرد که ابتدا در اروپا عرضه خواهد شد. معمولا گوشی‌های ریلمی را ابتدا در بازار هند و یا چین می‌دیدیم اما حالا گوشی ریلمی X3 SuperZoom ابتدا در اسپانیا و سپس در بریتانیا عرضه خواهد شد. عرضه این گوشی در کنار هدفون‌های جدید ریلمی و همچنین ساعت هوشمند ریلمی واچ در اروپا به صورت همزمان خواهد بود.

همانطور که از اسم گوشی انتظار داریم، زوم دوربین یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ریلمی X3 SuperZoom است. در بخش پشتی این گوشی چهار دوربین قرار گرفته که اولین آن‌ها، یک دوربین ۸ مگاپیکسلی با ساختار پریسکوپی است که زوم ۵ برابری اپتیکال را امکان‌پذیر می‌کند. چنین دوربین‌هایی را معمولا در گوشی‌های گران‌قیمتی مثل گلکسی اس ۲۰ اولترا و یا اوپو Find X2 Pro دیده بودیم. حالا ولی این ویژگی کم کم راه خود را به گوشی‌های ارزان قیمت پیدا کرده که خبر خوشحال‌کننده‌ای است. در زیر دوربین پریسکوپی، یک دوربین دو مگاپیکسلی برای سنجش عمق میدان قرار گرفته. دوربین سوم هم که دوربین اصلی به حساب می‌آید، سنسور ۶۴ مگاپیکسلی با لنزی با دیافراگم f/1.8 دارد. در نهایت هم یک دوربین ۸ مگاپیکسلی با لنز اولترا واید در این بخش دیده می‌شود.

ریلمی X3 SuperZoom دارای یک نمایشگر ۶.۶ اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰P و سرعت نرخ تجدید ۱۲۰ هرتز است. پنل این نمایشگر اما از نوع LCD است و به همین دلیل سنسور اثر انگشت هم با دکمه پاور ادغام شده و در لبه سمت راست گوشی قرار دارد. همچنین در حفره‌ای در بالای این نمایشگر، شاهد دو دوربین سلفی ۳۲ و ۸ مگاپیکسلی هستیم که دوربین ۸ مگاپیکسلی، لنز اولترا واید دارد.

پردازنده این گوشی اسنپدراگن ۸۵۵ پلاس است. این پردازنده، بهترین پردازنده نسل قبلی کوالکام به حساب می‌آید و اگر ریلمی می‌خواست در این گوشی سراغ اسنپدراگن ۸۶۵ برود، به اجبار کوالکام باید آنتن‌ها و پشتیبانی از ۵G را هم به این محصول اضافه می‌کرد که به بالا رفتن قیمت نهایی محصول منجر می‌شد. بنابراین فکر می‌کنیم انتخاب این پردازنده، عاقلانه‌تر بوده است.

باتری این گوشی نیز ظرفیت ۴۲۰۰ میلی‌آمپری دارد و با شارژر ۳۰ واتی که درون بسته‌بندی دستگاه قرار داده می‌شود، شارژ خواهد شد. آنطور که ورج می‌گوید، کیفیت صدای بلندگوها و همچنین کیفیت موتور ویبره این گوشی هم در سطح بسیار خوبی است. ریلمی می‌گوید که در شاسی این گوشی، شاهد «سه لایه مقاوم برای ضدآب بودن» هستیم که به عبارت دیگر، یعنی این گوشی در برابر قطرات آب مقاوم خواهد بود اما گواهی IP برای این محصول گرفته نشده است.

در مجموع گوشی ریلمی X3 SuperZoom ترکیب عجیبی از مشخصات سخت‌افزاری خیلی خوب با طراحی معمولی است. اگر به گوشی با حاشیه‌های کمتر نمایشگر نیاز دارید که آخرین پردازنده کوالکام و در نتیجه ۵G را هم پشتیبانی می‌کند، باید سراغ محصول دیگری بروید. اما فراموش هم نکنید که نرخ تجدید ۱۲۰ هرتزی نمایشگر این گوشی، همچنان فاکتور اغوا کننده‌ای است؛ حتی با اینکه با نمایشگر LCD روبرو هستیم نه OLED.

این گوشی همانطور که گفتیم ابتدا در اروپا عرضه خواهد شد و تنها یک مدل با رم ۱۲ گیگابایتی و حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایتی خواهد داشت. قیمت آن هم ۴۹۹ یورو تعیین شده و در رنگ‌های آبی و سفید عرضه خواهد شد. پیش‌فروش این گوشی از همین حالا شروع شده اما تاریخ عرضه آن، پانزدهم خرداد ماه خواهد بود. شما درباره ریلمی X3 SuperZoom چه فکر می‌کنید؟

