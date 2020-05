علی‌رغم استفاده از پورت USB-C در آیپد پرو در سال ۲۰۱۸ و حتی انجام تست‌های مختلف روی نسخه‌های آزمایشی آیفون مجهز به این پورت محبوب در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد باز هم اپل قصد دارد آیفون ۱۲ و نسخه‌های دیگر این سری را با همان پورت لایتنینگ راهی بازار کند. اما در سال آینده احتمالا به طور کلی شاهد حذف پورت‌ شارژر از آیفون ۱۳ خواهیم بود.

اگر خبرهای اخیر پیرامون آیفون ۱۲ را دنبال کرده باشید، احتمالا فاج (Fudge) را می‌شناسید. شخصی که سابقه بسیار خوبی در افشای خبرهای درست از محصولات اپل دارد و اخیرا هم قابلیت‌های مختلف سیستم عامل iOS 14 و تصویری از ماژول دوربین آیفون ۱۲ پرو را به اشتراک گذاشت.

امروز اما فاج حرف‌های جدیدی برای گفتن داشت. او ادعا می‌کند نسخه‌های آزمایشی آیفون ۱۲ که با پورت USB-C مورد بررسی قرار گرفتند، نتوانستند آنطور که باید توجه اپل را جلب کنند. لذا این شرکت تصمیم گرفت بار دیگر سراغ پورت‌های لایتنینگ برود که اولین بار در سال ۲۰۱۲ و با آیفون ۵ رونمایی شد و استفاده از پورت USB-C را فراموش کند.

این موضوع اصلا هم جای تعجب نداشت چون در حال حاضر کاربران زیادی بر این باورند اپل هیچگاه USB-C را به عنوان استاندارد درگاه شارژر گوشی انتخاب نخواهد کرد. چون به گفته فاج، اپل در سال بعد و با معرفی آیفون ۱۳، دیگر هیچ پورتی را در گوشی خود استفاده نمی‌کند و در واقع اگر قرار بود بالاخره USB-C را در آیفون‌های این شرکت ببینیم، تنها امسال را شانس داشتیم که خب این اتفاق ظاهرا رخ نمی‌دهد.

بر کسی پوشیده نیست در سال‌های اخیر اپل روی قابلیت‌های بی‌سیم مانور زیادی داده اما خب هنوزم این فناوری نتوانست از نظر کیفیت و محبوبیت، جای شارژر‌های سیمی را بگیرد. به همین خاطر فاج معتقد است اپل تصمیم بر حذف پورت USB را احتمالا در سال ۲۰۲۱ خواهد گرفت.

اپل در سال‌های اخیر با حذف جک ۳.۵ میلی‌متری، کاربران زیادی را متقاعد کرد برای اتصال هندزفری به گوشی از ایرپادزهای گران قیمت این شرکت استفاده کنند که البته آنقدر قابلیت خوب داشت که بتواند به یکی از پرفروش‌ترین گجت‌های کوپرتینویی‌ها تبدیل شوند. اما گفته می‌شود این شرکت قصد دارد یک دستگاه شبیه به آهنربا طراحی کند که به گوشی متصل شده و آن را شارژ می‌کند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد بعد از ۹ سال، باید با پورت USB لایتنینگ خداحافظی کنیم.

این اطلاعات حتی به تصویری از آیفون ۱۲ پرو که در ماه آپریل و توسط جان پراسر منتشر شده بود نیز مرتبط است. در آن زمان دیده بودیم یک رابط هوشمند در این گوشی طراحی شده که خب اکنون می‌دانیم نسخه نهایی این محصول آن اتصال هوشمند را در خود نخواهد داشت. اما این می‌تواند نشان دهنده قصد جدی اپل برای حذف پورت شارژر در سال بعد باشد.

حتی مینگ چی کو هم اخیرا اعلام کرده بود اپل در آیفون ۱۳ پرو مکس در سال ۲۰۲۱ هیچگونه پورتی را تعبیه نمی‌کند اما فاج معتقد است این تغییر برای تمام مدل‌های آیفون ۱۳ اتفاق خواهد افتاد و نه فقط بهترین و گران‌ترین آن. با این اوصاف هرچه که اپل در سر دارد بسیار جدی و با اهمیت است. تاریخ گوشی‌های هوشمند تاکنون چنین اتفاقی را شاهد نبود و اگر اپل اولین شرکتی باشد که پورت شارژر را از روی گوشی خود حذف می‌کند، قطعا فناوری شارژرهای بی‌سیم وارد فاز جدیدی خواهد شد.

اگر همه چیز طبق برنامه اپل پیش برود، قطعا تقاضا برای خرید محصولات بی‌سیم به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و این می‌تواند دیگر شرکت‌ها را نیز به انجام چنین حرکتی ترغیب کند. بدین ترتیب اپل می‌تواند گجت‌های بی‌سیم بیشتری به لوازم جانبی محصولات خود اضافه کند در حالی که هنوز بسیاری‌ها معتقدند محصولات با سیم از سرعت و کیفیت بیشتری برخوردارند.

شایعات حاکی از آن است اپل به صورت همزمان روی ساخت دو شارژر بی‌سیم مشغول کار است. یکی از آن‌ها احتمالا AirPower Mini (ایرپاور مینی) نام خواهد داشت که می‌تواند هر بار یک دستگاه‌ را شارژ کند. این محصول احتمالا به یکی از پرطرفدارترین لوازم جانبی برای آیفون ۱۳ که باتری کوچکی دارد تبدیل خواهد شد و از آن جایی هم که اپل معمولا اگر از عملکرد صحیح یک فناوری مطمئن نباشد آن را در محصولات اصلی خود مانند آیفون استفاده نمی‌کند، می‌توان تا حد زیادی به کیفیت آن نیز اعتماد داشت.

آن دسته از کاربرانی هم که به خاطر باتری حجیم محصول خود به شارژر قدرتمندتری نیاز دارند، می‌توانند AirPower را انتخاب کنند. محصولی که قبلا کانسپتی از آن دیدیم اما هیچگاه عرضه نشد و می‌تواند سه دستگاه را به صورت همزمان شارژ کند. یک آیفون، یک اپل واچ و یک ایرپادز.

فعلا نمی‌توان در مورد صحت این گفته‌ها با قاطعیت نظر داد اما تقریبا همه منابع موثقی که در رابطه با آیفون‌های آینده خبری منتشر می‌کنند، روی موضوع حذف پورت USB در گوشی‌های آیفون ۱۳ اتفاق نظر دارند و این می‌تواند به خودی خود یک سند باشد. هرچند باز هم باید منتظر ماند و دید اپل چه تصمیمی می‌گیرد.

نظر شما در رابطه با حذف پورت‌ شارژر از گوشی‌های هوشمند چیست؟ آیا از چنین تغییری استقبال می‌کنید؟

