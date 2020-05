شرکت سامسونگ به تازگی پتنتی ثبت کرده که به نظر ویژگی‌ها و طراحی‌های نسل جدید گوشی تاشو گلکسی فولد را نشان می‌دهد. این پتنت‌ها که توسط وب‌سایت LetsGoDigital عمومی شده‌اند، نشان می‌دهد که طراحی این گوشی چه تغییرهایی خواهد کرد و تصویر بالا هم رندری است که با توجه به این پتنت ساخته شده است. همانطور که شاهد هستیم، نمایشگر بیرونی گلکسی فولد قرار است با یک نمایشگر باریک‌تر جایگزین شود که کاربرد آن فقط نشان دادن اعلان‌ها و موارد ساده این چنینی خواهد بود. به این ترتیب نمی‌توان از گلکسی فولد ۲ در حالت بسته مثل نسل قبل استفاده زیادی داشت و برای اکثر کارها باید حتما آن را باز کرد و با نمایشگر داخلی کار کرد.

جدا از این موضوع، در متن مربوط به این پتنت مشخصات گفته شده که «دستگاه الکترونیکی ساختار ضد آب خواهد داشت» و در متن کلی در چند جای دیگر هم به این موضوع اشاره شده است.

فراموش نکنیم که ثبت پتنت یک موضوع است و اینکه بتوان واقعا آن پتنت را به تولید انبوه رساند، موضوع دیگر. شکی نیست که سامسونگ می‌تواند چنین محصولی را تولید کند اما تا به امروز گوشی تاشو که ضد آب باشد نداشته‌ایم زیرا جلوگیری از ورود آب به داخل گوشی آنهم وقتی لولا در ساختار گوشی وجود دارد، کار بسیار سختی است.

اگرچه شایعات می‌گفتند که گلکسی فولد بعدی قرار است نمایشگر بیرونی بزرگ‌تری داشته باشد، پتنتی که در حال مشاهده آن هستیم، چیز دیگری می‌گوید. در این میان یک احتمال وجود دارد و آن این است که سامسونگ ممکن است دو مدل گلکسی فولد عرضه کند؛ یک گلکسی فولد ۲ که نمایشگر بیرونی بزرگ‌ترین دارد و یک Galaxy Fold 2 Lite که نمایشگر بیرونی کوچک‌تر دارد و مشابه تصاویری است که می‌بینیم. همچنین در شایعات شنیده شده که سامسونگ می‌خواهد یک Galaxy Note Fold هم عرضه کند که از قلم S Pen پشتیبانی می‌کند اما هنوز چیز زیادی درباره آن شنیده نشده. مخصوصا اینکه فعلا پوشش رویی نمایشگرهای تاشو جنس پلاستیکی و نرمی دارد و نوک قلم‌های S Pen برای چنین نمایشگرهایی تیز و آسیب‌زننده به نظر می‌رسند.

تصویر بالا که جزئیات بیشتری از پتنت سامسونگ را نشان می‌دهد، مشخص می‌کند که طراحی کلی این محصول به جز در نمایشگر بیرونی، تفاوت چندانی با نسل اول گلکسی فولد ندارد. سنسور اثر انگشت هم در این گوشی دوباره در دکمه پاور ادغام می‌شود و قرار نیست به زیر نمایشگر منتقل شود. دوربین سه گانه اصلی هم قابل مشاهده است اما گویا این بار برای دوربین تله‌فوتو، از دوربین پریسکوپی استفاده می‌شود که پیش‌تر آن را در گلکسی اس ۲۰ اولترا دیده بودیم.

در هر صورت، نسل جدید Galaxy Fold را انتظار داریم تا پایان سال جاری میلادی ببینیم. این احتمال وجود دارد که این گوشی در مراسمی و در کنار گلکسی نوت ۲۰ معرفی شود که اگر تاریخ آن مثل هر ساله باشد، باید در ماه اوت میلادی انتظار آن را داشته باشیم. شما درباره گلکسی فولد ۲ چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

