دوربین سونی ZV-1 معرفی شد؛ بهترین گزینه برای ولاگرها

سونی امروز رسما از دوربین جدید و کامپکت خود رونمایی کرد که ZV-1 نام دارد که بیش از همه برای کسانی مناسب است که دوربینی برای فیلم‌برداری می‌خواهند. یا حتی به طور مشخص‌تر باید بگوییم سونی این دوربین را برای ولاگرها ساخته است. سونی ZV-1 بر پایه دوربین‌های خانواده RX100 از این شرکت ساخته شده اما با تفاوت‌هایی که در طراحی و لنز دارد، علاقه‌مندان به فیلم‌برداری را بیشتر هدف قرار داده.

سونی برای این دوربین یک حالت فوکوس خودکار جدید در نظر گرفته که مخصوصا ولاگرها عاشق آن خواهند شد. درواقع روی بدنه دوربین یک دکمه قرار گرفته و کاری که انجام می‌دهد، Background Defocus نام گرفته است. این ویژگی به صورت خودکار دیافراگم لنز را تا جای ممکن باز می‌کند تا پشت سوژه بلور شود و افکت بوکه ایجاد شود. درواقع فرقی ندارد که دیافراگم لنز را روی چه عددی تنظیم کرده‌اید، به محض فشردن دکمه Bakcground Defocus، دیافراگم در بازترین حالت خود قرار می‌گیرد و دیگر تنظیمات هم به نسبت تغییر می‌کنند.

ویژگی دیگر که برای سیستم فوکوس خودکار این دوربین در نظر گرفته شده، Product Showcase نام دارد. یوتوبرهایی که می‌خواهند با این دوربین محصولی را در دست خود نشان دهند و آن را جلوی دوربین بیاورند، عاشق این ویژگی خواهند شد. در این حالت دیگر دوربین به صورت خودکار فقط به دنبال چهره نمی‌گردد تا روی آن فوکوس کند و به محضی که محصولی جلوی دوربین قرار بگیرد، به سرعت روی آن فوکوس می‌کند.

اگر با دوربین سونی RX100 VII کار کرده باشید، این دوربین هم دقیقا حس مشابه و ویژگی‌های مشابه خواهد داشت؛ درواقع حتی سنسور این دو دوربین هم یکی است. ویژگی‌های دیگر مثل فیلم‌برداری ۴K با سیستم فوکوس خودکار فوق‌العاده سونی همراه با تمام پروفایل‌های رنگی دوربین‌های سونی، از دیگر مواردی است که بین این دو دوربین یکسان است. اما یک ایرادی که کاربران به سونی RX100 VII وارد می‌کردند، کم بودن حداکثر گشادگی دیافراگم لنز برای ولاگ کردن بود. حالا لنزی با زوم کمتر اما با حداکثر دیافراگم f/1.8 در این دوربین استفاده شده تا این مشکل برطرف شود. درواقع باید بگوییم سونی هرچیزی که دراین دوربین نسبت به دوربین RX100 VII تغییر داده، در راستای راضی کردن ولاگرها و یوتوبرها بوده است.









اگر با خانواده دوربین‌های RX100 سونی آشنا نیستید، بگذارید اینطور بگوییم که دوربین‌هایی کامپکت و رده‌بالا هستند و اندازه آن‌ها هم در حد دوربین‌های کوچکی است که پیش از دوران گوشی‌های هوشمند استفاده می‌کردیم. اما از نظر کیفیت لنز و سنسور و قابلیت‌های دوربین، بسیار بهتر از موبایل‌های امروزی و دوربین‌های قدیمی هستند و از همین جهت هم دوربین‌های ارزان قیمتی نیستند.

بهترین راه برای اینکه ببینیم سونی ZV-1 چقدر خوب یا بد است، مقایسه آن با دوربین سونی RX100 VII است. مخصوصا اینکه هر دو دوربین سنسور یک اینچی ۲۰.۱ مگاپیکسلی دارند. به طور کل بهبودهایی که سونی ZV-1 نسبت به RX100 VII داشته، به شرح زیر است:

جایگزین لنز ۲۴-۲۰۰ میلی‌متر f/2.8-4.5 با لنز ۲۴-۷۰ میلی‌متر f/1.8-2.8 که دیافراگم بازتری دارد.

بازگشت فیلترهای ND به درون این دوربین که باعث می‌شود عکاسی و فیلم‌برداری در نور آفتاب، ساده‌تر باشد. لنز جدید و اضافه شدن ND، از ویژگی‌هایی بودند که در RX100 V شاهد بودیم اما بعد از آن در دو نسل بعدی حذف شدند.

جایگزین کردن نمایشگری که به سمت بالا باز می‌شد، با نمایشگری که به بیرون باز می‌شود و چرخش ۲۷۰ درجه دارد. این ویژگی مخصوصا برای یوتوبرها حائز اهمیت است زیرا می‌توانند خودشان در حین فیلم‌برداری ببینند و کادربندی درست‌تری داشته باشند.

اضافه شدن میکروفون‌هایی سه تایی بهتر در بالای دوربین و همچنین اضافه شدن بادگیر میکروفون به بسته‌بندی سونی ZV-1.

اضافه شدن یک چراغ قرمز در جلوی دوربین که به کاربر نشان می‌دهد آیا دوربین در حال فیلم‌برداری است یا خیر. همچنین سونی دکمه ضبط ویدیو را هم بزرگتر کرده و در لبه بالایی دوربین قرار داده است.

اضافه شدن گریپ بزرگ‌تر به دوربین.

اضافه شدن Multi-Interface Shoe به بالای دوربین برای اتصال میکروفون جداگانه یا لوازم جانبی دیگر.

در کنار این بهبودها، در چهار بخش هم شاهد ضعیف‌تر شدن این دوربین نسبت به سونی RX100 VII هستیم که این موارد به این ترتیب هستند:

خبری از ویوفایندر پاپ‌آپ (یا هر چشمی دیگری) در این دوربین نیست.

فلش از این دوربین حذف شده.

حلقه فوکوس کردن دور لنز این دوربین وجود ندارد و برای فوکوس دستی باید از دکمه‌های پشت دوربین استفاده کرد.

بدنه دوربین نیز به جای منیزیم، حالا از پلاستیک ساخته شده.

در نهایت از آن‌جایی که بسیاری از مشخصات سونی ZV-1 با دوربین‌های سری RX100 یکسان است، در این دوربین هم متاسفانه خبری از پورت USB-C نیست و هنوز از پورت Micro USB استفاده شده است.

دوربین RX100 VII در مجموع نقد و بررسی‌های خوبی حتی از طرف ولاگرها دریافت کرد زیرا برای اولین بار در این سری شاهد اضافه شدن جک میکروفون روی بدنه دوربین بودیم. حالا در سونی ZV-1 شاهد بهبودهای بیشتر هستیم که قطعا یوتوبرها و ولاگرها را خوشحال‌تر خواهد کرد. شما درباره این دوربین چه فکر می‌کنید؟

