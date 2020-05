با پیوستن فورتنایت به جمع بازی‌های پشتیبانی کننده از رفرش ریت ۹۰ هرتز، اجرای آن در وان پلاس ۸ و ۸ پرو در این نرخ ممکن شد. در واقع این محصولات اولین گوشی‌هایی هستند که می‌توانند این بازی را با چنین رفرش ریتی اجرا کنند.

وان پلاس در بین شرکت‌های تولید کننده گوشی هوشمند، جز آن دسته‌ای قرار دارد که در بخش نمایشگر فوق‌العاده عمل می‌کند. به همین خاطر طبیعی است علاقه‌مندان به بازی‌های ویدئویی به این گوشی نیز روی خوش نشان دهند.

در حال حاضر تنها بازی‌های محدودی هستند که با رفرش‌ریت ۹۰ یا ۱۲۰ هرتز اجرا می‌شوند اما به نظر می‌رسد فورتنایت نیز به جمع آن‌ها پیوسته. در همین راستا وان پلاس با اپیک گیمز وارد همکاری شد تا پرچم‌داران جدید و قدرتمندش یعنی وان پلاس ۸ و ۸ پرو اولین محصولاتی لقب بگیرند که این عنوان را روی رفرش ریت ۹۰ هرتز اجرا می‌کنند. یعنی اجرای فورتنایت در وان پلاس ۸ و برادر بزرگ‌ترش در حال حاضر با کیفیت بسیار بالایی صورت می‌گیرد که حتی برخی از محصولات فعلی توان آن را ندارند.

بسیاری از گوشی‌ها تنها قادر هستند بازی‌هایی نظیر فورتنایت را با رفرش ریت ۳۰ یا نهایتا ۶۰ هرتز تجربه کنند ولی حالا اوضاع بسیار بهتر شده و لذت انجام یکی از پرطرفدارترین بازی‌های بتل رویال دوچندان خواهد شد. همینطور با این کار اپیک گیمز به خوبی توانست به کاربران ثابت کند تا چه اندازه برای گیمرهای موبایل اهمیت قائل است.

در حال حاضر برای اجرای فورتنایت با رفرش ریت ۹۰ هرتز و بالاتر به آیپد پرو یا یک کامپیوتر نیاز خواهید داشت چون حتی کنسول‌های نسل فعلی نیز در اجرای این بازی در چنین میزان از رفرش ریت با مشکل مواجه می‌شوند.

البته گوشی‌هایی نظیر سری وان پلاس ۷ و ۷T با اینکه از نمایشگرهایی با رفرش ریت ۹۰ هرتز بهره می‌برند اما برای اجرای فورتنایت به رفرش ریت ۶۰ هرتز محدود می‌شوند که امیدواریم در آینده این مسئله تغییر کند. اگر از برنامه وان پلاس Game Space استفاده می‌کنید، می‌توانید فورتنایت را از همان طریق دانلود و نصب کرده و از اجرای آن در بالاترین کیفیت ممکن لذت ببرید.

وان پلاس ۸ پرو به عنوان قدرتمندترین گوشی وان پلاس از ۱۲ گیگابایت رم LPDDR5 و پردازنده بسیار قدرتمند اسنپدراگون ۸۶۵ بهره می‌برد که خب از چنین سخت‌افزار قدرتمندی می‌توان انتظار بالایی در اجرای بازی‌ها داشت.

باید این را هم در نظر گرفت انجام بازی در چنین نرخ بالایی نیازمند یک باتری بسیار قدرتمند و انرژی بالاست و خب باید مشکلاتی از قبیل داغ شدن گوشی و تخلیه سریع باتری را نیز به جان خرید. از طرفی در هر شرایطی و تقریبا هرجا که دسترسی به اینترنت فراهم باشد می‌توان این عنوان را با کیفیت خوبی تجربه کرد. با در نظر گرفتن این موارد، به نظر شما اجرای فورتنایت در وان پلاس ۸ و ۸ پرو در رفرش ریت ۹۰ هرتز لذت بخش خواهد بود یا ترجیح می‌دهید این بازی را با رفرش ریت کمتر و روی کامپیوتر یا کنسول انجام دهید؟

منبع: androidpolice

