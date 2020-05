موتورولا ویدئوی تبلیغاتی گوشی موتو جی فست (Moto G Fast) را منتشر کرد

روز گذشته کانال آمریکایی موتورولا یک ویدئوی تبلیغاتی از گوشی موتو جی فست (Moto G Fast) را در یوتیوب منتشر کرد و در توصیف آن نیز کلمات «بسیار سریع» و «بسیار وانکش‌گرا» را به کار برد.

در حقیقت این گوشی یک پایین‌رده است. آنچه که موتورولا آن را بسیار سریع می‌خواند یک پردازنده نامشخص از کوالکام با ۸ هسته خواهد بود که ۳ گیگابایت رم نیز آن را همراهی می‌کند. در واقع این محصول را حتی باید از G8 که از ۴ گیگابایت رم و پردازنده اسنپدراگون ۶۶۵ استفاده می‌کرد هم ضعیف‌تر دانست.

این محصول قرار است به یک دوربین فوق عریض با زاویه دید ۱۱۸ درجه‌ای مجهز شود. همچنین یک دوربین اصلی و دوربین ماکرو نیز در کنار آن حضور خواهند داشت تا وظیفه عکاسی را بر عهده گیرند. دوربین سلفی موتو جی فست درون نمایشگر و به صورت حفره‌ای طراحی شده. متاسفانه در رابطه با اندازه سنسورها و کیفیت آن‌ها هیچ جزئیاتی به اشتراک گذاشته نشد.

از بارز‌ترین مشخصات این گوشی، عمر دو روزه باتری آن است. در واقع این ادعایی است که در ویدئو شاهد آن بودیم و جزئیات بیشتری در رابطه با آن ارائه نشد. هنوز از این بابت مطمئن نیستیم اما لوگوی موتورولا روی پنل پشتی به احتمال زیاد حسگر اثر انگشت را در خود خواهد داشت.

موتورولا معمولا گوشی‌های سری G را که هیچ شماره‌ای کنار آن‌ها وجود ندارد به بازار آمریکا ارسال می‌کند و این مسئله حتی از طریق کانال یوتیوبی که این ویدئو را به اشتراک گذاشت مشخص بود. اما خب قبلا دیده بودیم موتو جی پرو در اروپا نیز عرضه شد. با این اوصاف می‌توان انتظار داشت این گوشی نیزوارد بازارهای دیگری غیر از آمریکا شود.

از آن جایی که ویدئوی تبلیغاتی گوشی موتو جی فست منتشر شده، بعید به نظر می‌رسد مدت زمان زیادی با زمان عرضه رسمی آن فاصله داشته باشیم. شما عزیزان می‌توانید این ویدئو را در زیر مشاهده کنید.

