کمپانی وان پلاس در ابتدا به‌عنوان شرکتی که می‌تواند گوشی‌های مشابه پرچم‌داران را با تقریبا نصف قیمت ارائه کند، توجهات زیادی را جلب کرد. با این وجود، با گذشت سال‌ها قیمت این گوشی‌ها هم تا حد زیادی افزایش پیدا کرد و در حال حاضر گوشی‌های وان‌پلاس ۸ و ۸ پرو مانند دیگر پرچم‌داران قیمت بالایی دارند. اما حالا مدیرعامل وان پلاس اعلام کرده که این شرکت می‌خواهد استراتژی خود را تغییر دهد و بار دیگر گوشی‌های ارزان‌قیمت را روانه‌ی بازار خواهد کرد.

«پیت لاو» (Pete Lau) در جریان مصاحبه‌ای توضیح داده که او می‌خواهد شرکت را به ریشه اصلی خود برگرداند و محصولات مقرون به صرفه‌ای را برای کاربران ارائه دهد. این رویکرد به معنای کنار گذاشتن ساخت پرچم‌داران همه‌فن‌حریف نیست بلکه در آینده نزدیک مجموعه گوشی‌های ارزان‌قیمت وان‌پلاس در کنار پرچم‌داران گران‌قیمت در بازار عرضه خواهند شد.

مدیرعامل این شرکت به نام خاصی اشاره نکرده ولی طی ماه‌های گذشته اطلاعات زیادی در مورد وان‌پلاس Z فاش شده که ظاهرا قرار است در فصل تابستان معرفی شود و از جمله گوشی‌های مقرون به صرفه محسوب می‌شود. آقای «لاو» خاطرنشان کرده که این محصولات مطابق با استانداردهای وان پلاس خواهند بود.

او در این مصاحبه گفته که به‌زودی خبری برای بازار هند اعلام می‌شود. به نظر می‌رسد حداقل در ابتدای کار، وان‌پلاس Z برای بازار هند عرضه می‌شود و شاید مدتی بعد این گوشی روانه‌ی دیگر بازارها شود. مدیرعامل وان‌پلاس همچنین توضیح داده که آن‌ها می‌خواهند بر روی خلق یک نوع اکوسیستم تمرکز کنند. این شرکت سال گذشته در کشور هند از تلویزیون‌های خود رونمایی کرد و ظاهرا قرار است به شمار محصولات متنوع این کمپانی افزوده شود.

