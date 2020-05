شیائومی روز گذشته گوشی ردمی ۱۰X را معرفی کرد که با داشتن قیمت ۲۲۴ دلاری، ارزان‌ترین گوشی ۵G محسوب می‌شود. اما به غیر از عرضه‌ی گوشی‌های متنوع، شیائومی مشغول سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌های بلندپروازانه در حوزه ارتباطات است.

مدیرعامل شیائومی در جریان مصاحبه‌ای گفته که متخصصین این شرکت پژوهش‌های مربوط به فناوری ۶G را آغاز کرده‌اند. این مقام ارشد جزییات دیگری در این زمینه فاش نکرده ولی در هر صورت شیائومی در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری بر روی فناوری ۶G به شرکت‌هایی مانند هواوی و سامسونگ ملحق شده است.

به نظر می‌رسد بلندپروازی‌های شیائومی به همین جا محدود نمی‌شود و آقای «لی جون» اعلام کرده این شرکت مشغول پژوهش‌های اولیه در زمینه اینترنت ماهواره‌ای و نحوه ارتباط این نوع اینترنت با تلفن‌های همراه است. اینترنت ماهواره‌ای به‌خصوص برای افرادی که در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، اهمیت زیادی دارد زیرا در این مناطق معمولا شبکه‌های موبایل و زیرساخت تلفن ثابت به طور گسترده ارائه نمی‌شوند. شیائومی در چین سرویس‌های نرم‌افزاری زیادی را ارائه می‌دهد و بنابراین افزایش تعداد کاربران متصل به اینترنت مزایای زیادی برای این شرکت دارد.

مدیرعامل شیائومی در ادامه مصاحبه گفته که قصد دارد گوشی‌های ۴G را در چین کنار بگذارد تا در عوض گوشی‌های ۵G روانه‌ی بازار شوند. مشخص نیست که آیا شیائومی قرار است به طور کلی صرفا گوشی‌های ۵G را روانه‌ی بازار کند یا نه. باید خاطرنشان کنیم این شرکت روز گذشته در کنار معرفی گوشی‌های ۵G خانواده ردمی ۱۰X، از یک گوشی ۴G عضو این خانواده هم رونمایی کرد. در ضمن تولیدکنندگان تراشه‌ها هم هنوز تراشه‌های ۵G پایین‌رده معرفی نکرده‌اند و بنابراین شیائومی برای گوشی‌های پایین‌رده به ناچار باید از تراشه‌های ۴G استفاده کند.

روی هم رفته، تمرکز گسترده بر عرضه گوشی‌های ۵G کاملا منطقی به نظر می‌رسد زیرا در کشور چین و بسیاری از کشورهای پیشرفته، زیرساخت‌های ۵G به طور گسترده در حال آماده‌سازی هستند. اما در این میان، در کشورهایی مانند هند ارائه گسترده شبکه‌های ۵G تا چند سال دیگر طول می‌کشد.

منبع: Android Authority

The post شیائومی در حال سرمایه‌گذاری بر روی فناوری ۶G است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala