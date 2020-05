سامسونگ ۸۰ درصد از نمایشگرهای اولد آیفون ۱۲ را تامین خواهد کرد

سامسونگ بزرگ‌ترین سازنده پنل‌های اولد در جهان محسوب می‌شود و این شرکت نمایشگر اولد موردنیاز شرکت‌هایی مانند اپل، هواوی، وان‌پلاس، اوپو و شیائومی را تامین می‌کند. با این حال، مدتی قبل گزارشی منتشر شد که در آن گفته شد اپل قصد دارد برای آیفون ۱۲ از پنل‌های اولد ساخت ال‌جی و BOE استفاده کند که حالا بر اساس این گزارش جدید، شاهد چنین اتفاقی نخواهیم بود.

اپل با بهره‌گیری از نمایشگرهای اولد شرکت BOE می‌خواهد تنوع زنجیره تامین را افزایش دهد.

طبق این گزارش، Samsung Display برای تامین ۸۰ درصد از نمایشگرهای اولد خانواده آیفون ۱۲ با کمپانی اپل به توافق رسیده است. ۲۰ درصد باقی مانده هم از طرف شرکت‌های BOE و ال‌جی تامین می‌شود. در سال ۲۰۱۷، تمام پنل‌های اولد آیفون X توسط سامسونگ ارائه شد. اما در سال ۲۰۱۸، اپل برای آیفون Xs و Xs مکس از پنل‌های اولد ال‌جی هم استفاده کرد. حالا در سال جاری، اپل با بهره‌گیری از نمایشگرهای اولد شرکت چینی BOE می‌خواهد تنوع زنجیره تامین را افزایش دهد.

بر اساس گزارش‌های موثق، اپل امسال قصد دارد برای تمام گوشی‌های خانواده آیفون ۱۲ از نمایشگر اولد استفاده کند. گفته می‌شود این خانواده ۴ عضو دارد که آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ مکس به ترتیب از نمایشگر ۵.۴ و ۶.۱ اینچی ۶۰ هرتز بهره می‌برد. دو مدل گران‌قیمت این خانواده هم احتمالا آیفون‌ ۱۲ پرو و آیفون‌ ۱۲ پرو مکس نام دارند که به ترتیب با نمایشگر ۶.۱ و ۶.۷ اینچی ۱۲۰ هرتز روانه‌ی بازار خواهند شد.

منبع: SamMobile

منبع متن: digikala