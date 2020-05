اینطور که به نظر می‌رسد، بالاخره انگلستان تصمیم گرفت برخلاف گذشته، در راستای حذف تجهیزات هواوی از شبکه‌های ۵G کشور قدم بردارد.

مدت زمان زیادی است که هواوی در شرایط بسیار سختی قرار دارد. بیش از یک سال است که این شرکت نتوانسته آنطور که باید در بازار گوشی‌های هوشمند بدرخشد چون به شدت تحت تاثیر منفی تحریم دولت آمریکا قرار گرفته و اگرچه در کشور چین همه چیز طبق خواسته آن‌ها پیش می‌رود اما بدیهی است این روند می‌توانست به گونه‌ای متفاوت رقم بخورد.

اخیرا هم که در رابطه با تحریم ارسال چیپ به این شرکت شنیدیم که می‌تواند تیر خلاصی باشد بر پیکره بزرگ‌ترین شرکت سازنده گوشی در کشور چین. اما ظاهرا این مسئله بخشی از دردسرهای بزرگ هواوی را تشکیل می‌دهند چرا که در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها به خاطر تحریم، تجهیزات ساخت هواوی را از شبکه‌های ۵G خود حذف کردند. البته انگلستان هنوز هم به روابط تجاری خود با این شرکت ادامه می‌دهد اما ظاهرا این رابطه هم به زودی به اتمام خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: کرین ۱۰۲۰ هواوی از تحریم جدید آمریکا جان سالم به در برد

تلگراف، گاردین و بسیاری از مطبوعات دیگر گزارش کرده‌اند بوریس جانسون، نخست وزیر انگلستان، به دنبال راهی هست تا بتواند وابستگی کشور را به هواوی در ساخت و توسعه شبکه‌های ۵G کاهش دهد. هدف آن‌ها، حذف تمام تجهیزات هواوی از شبکه‌های کشور تا سال ۲۰۲۳ است. در حال حاضر هم استفاده از تجهیزات هواوی در شبکه‌های حساس انگلستان ممنوع شده.

بوریس جانسون به دلیل فشار اعضای حزب محافظه‌کار انگلستان که مهم‌ترین دلیل آن هم ناتوانی چین در کنترل صحیح ویروس کرونا بود، مجبور به پذیرش این موضوع شد. برای این کشور، چنین اتفاقی می‌تواند هم سود داشته باشد و هم نگران کننده باشد. سود به این خاطر که روابط تجاری آن‌ها با آمریکا بسیار بهتر خواهد شد چون آمریکا تهدید کرد اگر آن‌ها روابط دوستانه خود را با هواوی ادامه دهند از اشتراک اطلاعات با این کشور خودداری می‌کند. آمریکا معتقد است هواوی از تجهیزات خود به منظور جاسوسی و سرقت اطلاعات محرمانه استفاده می‌کند اما خب هواوی همیشه این اتهام را رد کرده است. نگران کننده هم به این خاطر که انگلستان ممکن است با از دست دادن هواوی، میلیون‌ها دلار ضرر کند.

بیشتر بخوانید: مدیر امنیتی هواوی: شرایط هواوی بهتر می‌شود اما این آمریکا است که متضرر خواهد شد

انگلستان در ابتدا مخالف تلاش‌های آمریکا برای حذف تجهیزات هواوی از از شبکه‌های ۵G در اروپا بود اما به نظر می‌رسد تهدیدهای آمریکا آنقدر برای انگلستان تبعات خطرناک‌تری را در پی داشت که این کشور تصمیم به انجام چنین کاری گرفت.

نظر شما در این رابطه چیست؟ مسلما اگر هواوی بخواهد اقدامات تلافی جویانه انجام دهد، اقتصاد دنیا به شدت لطمه خواهد خورد. اما فکر می‌کنید سرانجام کدام کشور بیشتر از همه زیان می‌بیند؟

بیشتر بخوانید: آمریکا برای توسعه شبکه ۵G از شرکت‌های غربی رقیب هواوی کمک می‌گیرد

منبع: androidpolice

The post انگلستان تمام تجهیزات هواوی را از شبکه‌های ۵G خود حذف می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala