اگرچه شیوع ویروس کرونا بر کسب‌وکار بسیاری از کمپانی‌های فعال در حوزه فناوری تاثیر گذاشته است، اما به‌نظر می‌رسد آیفون SE 2020 محصولی است که می‌تواند تا حدی راه را برای سودآوری اپل در سال جاری هموار کند. موفقیت این دستگاه در بازارهای مهمی مثل چین و محبوبیت آن در میان کاربران به عنوان یک میان‌رده قدرتمند از اکوسیستم اپل که برای رقابت با اندرویدی‌ها پا به میدان گذاشته است؛ باعث شده‌اند تا امیدها به تولید و فروش چندین میلیونی این دستگاه قوت بگیرد.

AppleInsider با دسترسی به یادداشت‌های شرکت امنیتی Cowen که توسط تحلیل‌گری به نام Krish Sanker نوشته شده، به پیش‌بینی‌هایی درباره تولید آیفون‌های اپل دست یافته است. بر اساس این یادداشت، انتظار می‌رود کوپریتویی‌ها در سومین فصل مالی خود که در ماه ژوئن به پایان می‌رسد، تعداد ۳۵ میلیون آیفون تولید کنند. اگر دقیق‌تر به این آمار بنگریم، متوجه خواهیم شد که تعداد آیفون‌های پیش بینی‌شده برای این بازه زمانی، نسبت به سه ماهه پیشین با ۵ درصد کاهش و نسبت به میزان سالانه با ۱۳ درصد کاهش همراه خواهد بود.

طبق تحلیل‌های شرکت Cowen، اپل در بازه آوریل تا ژوئن، ۳۰ میلیون گوشی هوشمند تولید خواهد کرد که ۶ میلیون یا همان ۱۷ درصد از آن‌ها به آیفون SE 2020 اختصاص دارد. نسل دوم آیفون SE در واقع همان آیفون ۸ است که از پردازنده خانواده آیفون ۱۱ یعنی A13 Bionic و دوربین به‌روز شده بهره می‌برد.

اپل در سال جاری ۲۵ میلیون دستگاه آیفون SE 2O2O را به فروش می‌رساند

طبق تحلیل‌های Sankar، اپل می‌تواند در سه ماهه مالی چهارم خود به فروش ۸ میلیون دستگاه آیفون SE جدید امیدوار باشد. او پیش‌بینی می‌کند این شرکت در سال جاری میلادی ۲۵ میلیون دستگاه آیفون SE 2020 را تولید کند. این تحلیل‌گر که در هماهنگی با زنجیره تامین اپل به این نتایج رسیده است، می‌گوید میزان تولید زنجیره تامین این کمپانی تا حد زیادی به حالت عادی بازگشته است.

او پس از ارتباط با زنجیره تامین متوجه شده در سال جاری ۴ مدل آیفون جدید معرفی خواهند شد. تا به‌حال خبرها و شایعات زیادی به وجود ۴ نسخه آیفون با مشخصات زیر اشاره کرده‌اند:

آیفون ۱۲ با نمایشگر ۵.۴ اینچی

آیفون ۱۲ پلاس با نمایشگر ۶.۱ اینچی

آیفون ۱۲ پرو با نمایشگر ۶.۱ اینچی

آیفون ۱۲ پرو مکس با نمایشگر ۶.۷ اینچی

همچنین، در گزارش‌ها ذکر شده است که اپل دیگر از لبه‌های منحنی در طراحی آیفون اتفاده نمی‌کند و به‌جای آن لبه‌های صاف را جایگزین کرده است که به طراحی آیفون ۵ و ۵s شباهت دارند. تمامی اعضای خانواده آیفون ۱۲ به پردازنده ۵ نانومتری اپل A14 Bionic مجهز می‌شوند که از ۱۵ میلیارد ترانزیستور تشکیل شده است. آیفون‌های ۱۲ و ۱۲ پلاس از حافظه رم ۴ گیگابایتی و آیفون‌های ۱۲ پرو و ۱۲ پرو مکس از حافظه رم ۶ گیگابایتی بهره خواهند گرفت.

پیش از این در شایعات ذکر شده بود که دو مدل استاندارد به دوربین‌های عریض ۱۲ مگاپیکسلی و فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی مجهز خواهند شد؛ در حالی‌که نسخه‌های پرو علاوه بر این دو دوربین، به یک لنز تله‌فوتو و یک سنسور مدت پرواز LiDar نیز مجهز خواهند بود. دوربین LiDar که پیش از این در تبلت‌های پرچم‌دار اپل مورد استفاده قرار گرفت، سنسوری برای سنجش مدت زمان رسیدن امواج فروسرخ به اجسام و بازتاب آن‌ها به گوشی است. اطلاعاتی که از این سنسور به دست می‌آید به سنجش دقیق عمق تصویر، بهبود تجربه کاربر از محتوای واقعیت افزوده و البته ثبت تصاویر پرتره بهتر کمک می‌کند.

علاوه بر برتری در دوربین و حافظه رم، مدل‌های پرو در بخش نمایشگر هم نسبت به مدل‌های استاندارد برتری دارند. گفته می‌شود صفحه نمایش هر دو مدل مذکور به نرخ تازه سازی ۱۲۰ هرتزی Dynamic ProMotion مجهز خواهد بود که این یعنی نمایشگر در هر ثانیه ۱۲۰ بار رفرش خواهد شد. برای حفظ عمر باتری، این میزان در زمانی که محتوای نمایش داده شده به نرخ رفرش سریع‌تری نیاز نداشته باشد، به نرخ ۶۰ هرتز باز می‌گردد. اما هر ۴ مدل آیفون ۱۲ در پشتیبانی از انواع شبکه ۵G یکسان عمل می‌کنند.

تجهیز مدل‌های پرو به نمایشگر ۱۲۰ هرتزی و پشتیبانی آن‌ها از شبکه‌های ۵G به معنی افزایش مصرف باتری است و به همین دلیل، اپل تصمیم گرفته تا گنجایش باتری این مدل‌ها را افزایش دهد. طبق شنیده‌ها، آیفون ۱۲ پرو مکس به باتری ۴۴۰۰ میلی آمپر ساعتی مجهز است که نسبت به باتری ۳۹۶۹ میلی آمپری آیفون ۱۱ پرو مکس با ۱۰.۹ درصد افزایش همراه خواهد بود.

CNBC در گزارش خود به افزایش چشم‌گیر فروش آیفون در چین اشاره کرده است. طبق این گزارش، ماه گذشته چینی‌ها ۳.۹ میلیون از گوشی‌های تولیدی اپل را خریده‌اند که افزایش ۱۶۰ درصدی را برای جامعه ۱.۵ میلیونی کاربران iOS در این کشور به ارمغان آورده است. به دلیل شیوع ویروس کرونا، اپل در ماه فوریه مجبور شد تا فعالیت تمامی ۴۲ اپل استور خود در چین را متوقف کند که این مسئله باعث شد تا فروش آیفون با کاهشی ۶۰ درصدی مواجه شود. اما بازگشت به کار این فروشگاه‌ها در کشور چین با عرضه آیفون SE 2020 همراه بود؛ محصولی که در این کشور به مبلغ ۳۲۹۹ یوآن (۴۶۴ دلار) به فروش می‌رسد و ۲۴ درصد از فروش کل آیفون‌های بازار چین را به خود اختصاص داده است.

