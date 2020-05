اینطور که به نظر می‌رسد، ردمی قصد ندارد خود را تنها به گوشی‌های هوشمند محدود کند و بعد از تلویزیون و لپ تاپ، حال شاهد رونمایی از یک مانیتور نسبتا بزرگ با طراحی بسیار زیبا و چشم‌نواز هستیم که ردمی دیسپلی ۱A (به انگلیسی: Redmi Display 1A) نام دارد.

این مانیتور ۲۳.۸ اینچی از پنل LCD با فناوری IPS بهره می‌برد و وضوح تصویر در آن به ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ می‌رسد. روشنایی حداکثر در آن ۲۵۰ نیت است و از نسبت کنتراست ۱۰۰۰:۱ بهره می‌برد. به گفته شیائومی، به خاطر حواشی کناری فوق‌العاده کمی که ردمی دیسپلی ۱A دارد (۷.۳ میلی‌متر)، می‌توان از چندتای آن‌ها در کنار هم استفاده کرد. البته هرچقدر که قسمت بالا و کناری این محصول بی‌حاشیه طراحی شده، در قسمت پایین آن میزان نسبتا زیادی را شاهد هستیم.

روی پنل پشتی این محصول ورودی HDMI و پورت قدیمی VGA را شاهد هستیم که البته قرار دادن چنین پورتی آن هم در سال ۲۰۲۰ کمی عجیب بود. اما خب چون ردمی این مانیتور را برای کاربرانی با بودجه متوسط عرضه کرده، پشتیبانی از فناوری‌های قدیمی هم مهم خواهد بود که خوشبختانه در ردمی دیسپلی ۱A شاهد حضور آن هستیم.

قیمتی که ردمی برای این محصول تعیین کرده، ۵۹۹ یوان (معادل ۸۳ دلار) است که خب احتمالا در بازار جهانی کمی گران‌تر نیز خواهد بود (نه خیلی زیاد). این مصحول از طریق فروشگاه رسمی شیائومی برای پیش خرید در دسترس قرار دارد و با سه سال گارانتی عرضه می‌شود.

بیشتر بخوانید: چگونه از مانیتور اولترا واید نهایت استفاده را ببریم؟

اینکه چه زمانی شاهد عرضه آن به بازارهای جهانی باشیم مشخص نشده ولی امیدواریم هرچه زودتر این افتاق رخ دهد. خرید یک مانیتور با چنین طراحی و اندازه آن هم با قیمت زیر ۱۰۰ دلار می‌تواند برای کاربرانی با بودجه متوسط حتی پایین اتفاق بسیار خوبی باشد.

نظر شما در رابطه با ورود ردمی به بازار مانیتورها چیست؟ آیا می‌توان انتظار داشت به زودی مانیتورهای گیمینگ با قابلیت‌های فوق‌العاده و قیمت پایین از سوی این برند راهی بازار شود؟

بیشتر بخوانید: گوشی‌های ردمی ۱۰X رسما معرفی شدند؛ گوشی‌های ۵G ارزان‌قیمت

منبع: gsmarena

The post ردمی از اولین مانیتور خود با نام ردمی دیسپلی ۱A و قیمت استثنائی رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala