همانطور که انتظار می‌رفت، سیاست اپل در راستای عرضه پرچم ‌دار مقرون به صرفه جواب داد و گوشی آیفون ۱۱ توانست با گذر از آیفون XR پرفروش‌ترین گوشی هوشمند در جهان شود.

طبق گزارش omedia، آیفون ۱۱ در فصل اول سال ۲۰۲۰، بالاتر از آیفون XR که سال گذشته محبوب‌ترین گوشی اپل شناخته شد، پرفروش‌ترین گوشی هوشمند در جهان لقب گرفت. در بازه زمانی ژانویه تا مارس (۱۱ دی تا ۱۲ فروردین) ۱۹.۵ میلیون نسخه از نماینده جدید و مقرون به صرفه اپل به فروش رسید. در مقابل، دقیقا در همین بازه زمانی در سال گذشته، ۱۳.۶ میلیون نسخه از آیفون XR فروش رفته بود که این محصول را به محبوب‌ترین گوشی جهان در سال گذشته تبدیل کرد.

بسیاری‌ها معتقد بودند اگر اپل در کنار پرچم‌دارهای قدرتمند خود، از یک محصول مقرون به صرفه ‌نیز رونمایی کند، می‌تواند وضعیت بسیار خوبی در بازار داشته باشد که خب به وضوح می‌توانیم ببینیم چنین اتفاقی نه یک بار بلکه دومین بار است که رخ می‌دهد.

اگر به خاطر داشته باشید، آیفون XR با قیمت ۷۴۹ دلار به بازار عرضه شد که ارزان‌ترین مدل در بین گوشی های ۲۰۱۹ اپل به حساب می‌آمد. اپل اما تصمیم گرفت قیمت آیفون ۱۱ را در مقایسه با مدل پیشین ۵۰ دلار کاهش دهد، بدون اینکه هیچ نقطه ضعف خاصی در آن مشاهده کنیم. در واقع آیفون ۱۱ نه تنها ضعفی نداشت بلکه بسیار بهتر از سری قبل خود بود. از پردازنده A13 بایونیک گرفته تا دوربین‌های دوگانه فوق‌العاده با کیفیت و همچنین وایفای نسل ۶ و البته مواردی دیگر که ذکر همه آن‌ها از حوصله متن خارج است.

با توجه به شرایط کنونی بازار (به خاطر ویروس کرونا)، اینکه می‌بینیم آیفون ۱۱ توانسته تا این حد عالی عمل کند بسیار تحسین برانگیز است. اگرچه شیوع ویروس کرونا به شدت روی تقاضا اثر منفی گذاشته، با این حال نتوانست مانع از تبدیل شدن آیفون ۱۱ به پر فروش‌ترین گوشی هوشمند در جهان شود.

آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس همچنین به ترتیب جایگاه ششم و هشتم پرفروش‌ترین گوشی‌های هوشمند را در فصل اول سال ۲۰۲۰ از آن خود کردند. جالب اینجاست آیفون XR همچنان وضعیت خوبی دارد و رتبه پنجم را در این لیست به خود اختصاص داده است. این آمار خوب در حالی بدست آمده که سال گذشته، آیفون XS و آیفون XS مکس جزو ۱۰ گوشی پرفروش جهان در سه ماه اول سال ۲۰۱۹ نبودند. پس می‌توان عملکرد آیفون‌های جدید را به طور کلی بسیار بهتر از سال قبل دانست.

علاوه بر این‌ها، انتظار می‌رود فروش گوشی‌های اپل با ورود آیفون ۱۲ که از قابلیت ۵G نیز برخوردار خواهد بود، افزایش یابد. چون در کنار پشتیبانی از اینترنت پر سرعت، تقریبا در تمامی بخش‌ها شاهد بروزرسانی خواهیم بود البته به این شرط که اپل همان سیاست قیمتی خوب خود را در قبال این محصول ادامه دهد.

در لیست پرفروش‌ترین گوشی هوشمند در جهان، گلگسی A51 بعد از آیفون ۱۱ با فروش ۶.۸ میلیون نسخه قرار می‌گیرد که البته با این میزان توانست پرفروش‌ترین اندرویدی امسال در بازه زمانی یاد شده لقب گیرد. گلگسی A10 اس، گلگسی A30 اس و گلکسی اس ۲۰ پلاس، به ترتیب رتبه هفتم، دهم و نهم را در این لیست به خود اختصاص داده‌اند و ۴ گوشی سامسونگ لقب گرفتند که در سه ماه اول سال ۲۰۲۰ در جمع پرفروش‌ترین‌ها حضور داشتند.

به عقیده omedia، نه تنها عرضه مدل‌های گوناگون سری اس ۲۰ به کمک سامسونگ نیامد بلکه به خاطر قیمت سرسام آوری هم که داشتند، چندان مورد استقبال کاربران قرار نگرفتند. به طور کلی سامسونگ و اپل هرکدام ۴ و شیائومی هم ۲ نماینده در لیست پرفروش‌ترین‌ها دارند که در این بین باید عملکرد شرکت چینی را فوق‌العاده دانست.

با توجه به آمار و ارقام، به نظر می‌رسد اپل در مسیر درستی قدم گذاشته است. این شرکت هر ساله مدل‌های مختلفی از گوشی‌های آیفون را با محدوده قیمتی گوناگون راهی بازار می‌کند و همین استراتژی هوشمندانه باعث شد اکنون یکی از محصولات آن با اختلاف فاحشی، پرفروش‌ترین گوشی دنیا شده و دو مدل دیگر آن هم (به همراه محصولی از سال قبل) در لیست حضور داشته باشند.

منبع: phonearena

